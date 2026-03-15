Do druhého poločasu nastoupili Mikulenka, Krivak a Janoška, kteří svou aktivitou dělali karvinské obraně problémy. Sigma ve druhé půli vyrovnala na konečných 2:2.
Debutující chorvatský záložník Fabijan Krivak připravil oba góly, které vstřelili Šturm a Sejk. „Byl X faktorem druhého poločasu, byl u všeho důležitého. První střela byla těžko chytatelná a pak ukázal chytrost, před přihrávkou na gól Sejkovi. Ukázal, jak se dokáže prezentovat na hřišti,“ chválil po utkání Janotka.
„To jméno slyším poprvé,“ přiznal brankář Karviné Vladimír Neuman. Naopak spoluhráč Dominik Janošek o Krivakových kvalitách nepochybuje: „Byl u dvou gólů, je to typický ortodoxní levák. Trošku je vidět, že není Čech, dává hře myšlenku a je výborný jeden na jednoho. Jsem za něj rád, že dostal šanci a že ji využil, byl výborný.“
„Měl obrovský limit, kvůli drobným zraněním neodehrál žádný přípravný zápas. Na šanci si musel počkat. Dnes plnohodnotně využil svou příležitost a ukázal, čeho je schopný. Ještě nemá herní praxi. Dávka 45 minut je pro něj až až. V momentě, kdy bude mít zápasový režim bude moct ukázat ještě víc akcí,“ věří Janotka
Olomouc - Karviná 2:2, domácí po půli smazali manko, trefili se Šturm a Sejk
Janošek s Mikulenkou měli na noze vítězné góly. Prvního jmenovaného vychytal brankář Neuman, druhý v závěru z blízka přestřelil. „Poločasové trojstřídání nám pomohlo, kluci oživili hru. Přinesli energii a entusiasmus. Druhý poločas byl jednoznačně v naší režii,“ řekl Janotka.
Realizační tým chtěl původně střídat už ve třicáté minutě. Hráči, kteří odehráli čtvrteční zápas s Mohučí působili velmi unaveným dojmem. Janotka ale kritizoval celý tým: „Nebylo to jen o hráčích, kteří hráli ve čtvrtek. V prvním poločase jsem neviděl emoce od nikoho. Chyběla i vůle a zarputilost.“
„Zpětně je nasnadě říct, že nám střed hřiště v první půli nefungoval tak, jak jsme potřebovali. Chtěli jsme jít do zápasu sehraní a navázat na vazby, které vznikly. Kluci si věřili na to, že sílu mají. My jsme jim taky věřili. Ukázalo se, že to nebyla správná volba. Ale udělali jsme šest změn, rotací jsme se pokusili udělat maximum pro to, abychom měli dostatečnou intenzitu,“ zamýšlel se Janotka.
Střídaní se mu podařila i přes to, že na střídačce neměl žádného hrotového útočníka. K dlouhodobě zraněným Dembemu s Muritalou se přidali Kliment a Jásir. Jejich zranění by však neměla být vážná. Kromě nich v nominaci chyběl také uzdravený křídelník Artur Dolžnikov.
„Přihlédli jsme k určité spravedlnosti. Artur je v tréninkovém procesu teprve týden. Ostatní hráči trénují, jsou připravení a čekali na svou šanci. Ve čtvrtek zase v nominaci bude a pak nás čeká reprepauza, takže bude na klucích, jak si o nominaci k zápasu řeknou,“ vysvětlil nenasazení Dolžnikova Janotka.
Jarolím kritizoval metr rozhodčích
Karviná se ve druhém poločase stáhla do pasivního bloku, který se Sigmě díky zlepšenému pohybu dařilo rozbíjet. Na svou šanci si hosté počkali až do nastaveného času. Conde utíkal s míčem na brankáře Koutného, na poslední chvíli si jej však ukopl. Koutný toho využil a proti Condemu včas vyběhl, čímž zachránil Sigmě alespoň bod.
Hostující trenér Marek Jarolím bral dva body jako ztrátu. Možná ještě více jej ale naštvaly některé verdikty rozhodčích. „Na zápas má vliv spousta faktorů, asi víte, kam mířím, obvykle to nedělám... To, co předvedli rozhodčí, ta arogance nebo měření metrem, který nerozeznám a nechápu ho…“ byl po zápase rozčílený trenér Jarolím.
„V první minutě Ayaosi dostal kartu za zákrok, kterých Olomouc předvedla několik. Potom jsme ho museli z kraje druhé půle střídat, protože v únavě hrozí, že může být někde později. Ale potom nám ten hráč svou kvalitou chybí. Nechci odvádět pozornost od zápasu, ale rozhodčí jsou jeho podstatnou součástí,“ pokračoval Jarolím.
Je pravda, že rozhodčí omilostnil od žluté karty olomoucké Elbela a Slavíčka. Trenér Sigmy byl v hodnocení sudích opatrnější: „Nemyslím si, že dnes rozhodčí ovlivnil zápas, spíše tam byla drobná zaváhání na obě strany, mohl udělit žluté karty navíc. Já bych mu vytknul, že nenastavil víc minut. Voláme po tom, ať nastavují víc. Zápas byl atraktivní, takže kdyby se hrálo o tři minutky déle, nic by se nestalo.“
Naopak Jarolím byl rozladěný o to víc, že ze svého pohledu neprávem dostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně a příští zápas bude na střídačce chybět: „Musím říct, že na jaře to nezažívám poprvé, potom dostanu čtvrtou kartu, a to jsem ani nemluvil sprostě. Za judistický zákrok soupeř kartu nedostal, to je brutální. Dáváme tomu všechno a pak si to pánové řídí, jak potřebují, jsem z toho přešlý. Tragédie… Nějakou dobu to budu rozdýchávat.“