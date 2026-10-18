I když šlo o „šmudlu,“ Hadaš slavil pořádně. Vyskočil do vzduchu a po kolenou dojel takřka k praporku. Měl štěstí, že olomoučtí trávníkáři hrací plochu dostatečně pokropili.
„Emoce byly obrovské, hráče to pak přirozeně nakopne. Byla to mela! Míči jsem uhýbal, naštěstí mě to trefilo tak šikovně, že to šlo do protipohybu brankáře. Ani nevím, odkud se míč odrazil, musím se podívat na video. Ale můžu říct, že to byla část mého těla,“ culil se hrdina zápasu.
„Když jsem viděl, kdo dal gól, řekl jsem si: Ty vole, Hady?! To bylo nějak holení, ne? Jsem za něho rád, věřím, že přidá další. Snad na něj nebude muset čekat sedmdesát zápasů,“ usmál se odchovanec Sigmy a momentálně liberecký hráč Matěj Mikulenka.
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Ačkoliv šlo o duel druhého týmu s pátým, zápas samotný mnoho fotbalové krásy nenabídl – zejména z domácí strany. Sigma si další větší šanci nevypracovala. Po nedorozumění v defenzivě Severočechů měl příležitost Sejk, ale v pádu zakončil vedle odkryté brány. V druhém poločase pak zase špatně vyřešil přečíslení tři na jednoho.
Nejen on tak byl rád, že Hanáci dovedli zápas do vítězného konce. Ve druhém poločase si o gól vyloženě koledovali. Ostatně také dva dostali, oba ale odvolalo video.
Nejprve se těšil bývalý sigmák Mikulenka, ale brance předcházel faulu Masopusta na gólmana Koutného. Sudímu Starému musel pomoci až VAR, stejně jako když rozhodčí zaměnil hostujícího hráče při udělení žluté karty.
„Regulérní gól! Masopust podstoupil s Koutným normální souboj, nedal mu žádný loket, nic. Podle mě to bylo čisté,“ zlobil se liberecký trenér Branislav Fodrek.
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„Když se na to člověk podívá znovu, vidí, že Masopust se nedívá na míč a jde do brankáře. Oukej, Koudy je mimo malé vápno, ale hráč vůbec nemá zájem hrát míč, jde do souboje s tím, že ho chce udeřit. Podle mě faul,“ komentoval Hapal.
Velká facka na psychiku, přiznal Mikulenka
Videorozhodčí zasáhl ve prospěch Sigmy opět v 86. minutě, Maškově trefě totiž předcházel ofsajd. Už v prvním poločase hosté slavili vyrovnání, ale to i bez videa pomezní rozhodčí správně odmával postavení mimo hru.
„Další gól nám sebral milimetrový ofsajd, pak zase Sylla došlápne ve vápně Bužka a to VAR nevidí. Nechci se vymlouvat a plakat. Ale cítím, že jsme měli vytěžit víc. Druhý poločas jsme byli jasně lepší mužstvo. Cítíme zklamání,“ lamentoval Fodrek.
A zatímco liberečtí fandové vulgárně skandovali proti videosystému, na olomoucké střídačce propukla radost.
„Velká facka na psychiku. Dáte tři góly, ale ve výsledku nula,“ posteskl si Mikulenka. „Můj gól? Na hřišti jsem žádný faul neviděl. Ptal jsem se rozhodčího, řekl mi, že on viděl regulérní gól, ale bohužel VAR to viděl jinak. Pokud ale Maso (Masopust) fauloval, pak je to správně, nic se nedá dělat,“ dodal olomoucký odchovanec.
Gól slavit neplánoval, zápas pro něho byl speciální: „Opustit v létě Olomouc bylo těžké rozhodnutí, byl jsem tu odmala, je to mé milované město. Ale věděl jsem, že chci hrát,“ popsal.
„Nejprve jsem řešil hostování, ale Sigma mě na něj nechtěla pustit. Před koncem přestupového období mi nakonec klub hostování nabídl, ale to už jsem byl hlavou nastavený na přestup. Lámalo mi to srdce, ale bylo mi naznačeno, že bych tolik nehrál, a já hrát potřebuji,“ řekl Mikulenka po svém prvním soutěžním startu v základní sestavě na nové adrese.
Gólem jej nakonec neozdobil.