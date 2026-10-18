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Chance Liga 2026/2027

Neviděli penaltu, odvolali regulérní gól. Fodrek se čertil, Hapal reagoval: Jasný faul!

Václav Havlíček
  7:00
Liberecký trenér Branislav Fodrek v zápase s Olomoucí.

Liberecký trenér Branislav Fodrek v zápase s Olomoucí. | foto: ČTK

Matěj Hadaš ze Sigmy vstřelil v utkání s Libercem svůj první ligový gól v...
Olomoučtí hráči slaví gól v zápase s Libercem.
Olomoucký trenér Pavel Hapal v zápase s Libercem.
Liberecký Lukáš Masopust v zápase s Olomoucí.
6 fotografií
Pořekadlo „být ve správný čas na správném místě“ splnil dokonale. Po standardní situaci zůstal na hranici malého vápna, spoluhráč David Tkáč nepovedenou střelu nasměroval do jeho holeně a bylo vymalováno. Obránce olomouckých fotbalistů Matěj Hadaš oslavil první ligový gól kariéry. Čekání na něj utnul v kulatém, sedmdesátém zápase. A rozhodl tak o výhře Hanáků 1:0 nad Libercem.

I když šlo o „šmudlu,“ Hadaš slavil pořádně. Vyskočil do vzduchu a po kolenou dojel takřka k praporku. Měl štěstí, že olomoučtí trávníkáři hrací plochu dostatečně pokropili.

„Emoce byly obrovské, hráče to pak přirozeně nakopne. Byla to mela! Míči jsem uhýbal, naštěstí mě to trefilo tak šikovně, že to šlo do protipohybu brankáře. Ani nevím, odkud se míč odrazil, musím se podívat na video. Ale můžu říct, že to byla část mého těla,“ culil se hrdina zápasu.

„Když jsem viděl, kdo dal gól, řekl jsem si: Ty vole, Hady?! To bylo nějak holení, ne? Jsem za něho rád, věřím, že přidá další. Snad na něj nebude muset čekat sedmdesát zápasů,“ usmál se odchovanec Sigmy a momentálně liberecký hráč Matěj Mikulenka.

Chance Liga 2026/27

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Ačkoliv šlo o duel druhého týmu s pátým, zápas samotný mnoho fotbalové krásy nenabídl – zejména z domácí strany. Sigma si další větší šanci nevypracovala. Po nedorozumění v defenzivě Severočechů měl příležitost Sejk, ale v pádu zakončil vedle odkryté brány. V druhém poločase pak zase špatně vyřešil přečíslení tři na jednoho.

Nejen on tak byl rád, že Hanáci dovedli zápas do vítězného konce. Ve druhém poločase si o gól vyloženě koledovali. Ostatně také dva dostali, oba ale odvolalo video.

Nejprve se těšil bývalý sigmák Mikulenka, ale brance předcházel faulu Masopusta na gólmana Koutného. Sudímu Starému musel pomoci až VAR, stejně jako když rozhodčí zaměnil hostujícího hráče při udělení žluté karty.

„Regulérní gól! Masopust podstoupil s Koutným normální souboj, nedal mu žádný loket, nic. Podle mě to bylo čisté,“ zlobil se liberecký trenér Branislav Fodrek.

Olomouc - Liberec 1:0, rozhodla první trefa Hadaše, hostům dva góly zrušilo video

„Když se na to člověk podívá znovu, vidí, že Masopust se nedívá na míč a jde do brankáře. Oukej, Koudy je mimo malé vápno, ale hráč vůbec nemá zájem hrát míč, jde do souboje s tím, že ho chce udeřit. Podle mě faul,“ komentoval Hapal.

Velká facka na psychiku, přiznal Mikulenka

Videorozhodčí zasáhl ve prospěch Sigmy opět v 86. minutě, Maškově trefě totiž předcházel ofsajd. Už v prvním poločase hosté slavili vyrovnání, ale to i bez videa pomezní rozhodčí správně odmával postavení mimo hru.

„Další gól nám sebral milimetrový ofsajd, pak zase Sylla došlápne ve vápně Bužka a to VAR nevidí. Nechci se vymlouvat a plakat. Ale cítím, že jsme měli vytěžit víc. Druhý poločas jsme byli jasně lepší mužstvo. Cítíme zklamání,“ lamentoval Fodrek.

Liberecký trenér Branislav Fodrek v zápase s Olomoucí.
Matěj Hadaš ze Sigmy vstřelil v utkání s Libercem svůj první ligový gól v kariéře.
Olomoučtí hráči slaví gól v zápase s Libercem.
Olomoucký trenér Pavel Hapal v zápase s Libercem.
6 fotografií

A zatímco liberečtí fandové vulgárně skandovali proti videosystému, na olomoucké střídačce propukla radost.

„Velká facka na psychiku. Dáte tři góly, ale ve výsledku nula,“ posteskl si Mikulenka. „Můj gól? Na hřišti jsem žádný faul neviděl. Ptal jsem se rozhodčího, řekl mi, že on viděl regulérní gól, ale bohužel VAR to viděl jinak. Pokud ale Maso (Masopust) fauloval, pak je to správně, nic se nedá dělat,“ dodal olomoucký odchovanec.

Gól slavit neplánoval, zápas pro něho byl speciální: „Opustit v létě Olomouc bylo těžké rozhodnutí, byl jsem tu odmala, je to mé milované město. Ale věděl jsem, že chci hrát,“ popsal.

„Nejprve jsem řešil hostování, ale Sigma mě na něj nechtěla pustit. Před koncem přestupového období mi nakonec klub hostování nabídl, ale to už jsem byl hlavou nastavený na přestup. Lámalo mi to srdce, ale bylo mi naznačeno, že bych tolik nehrál, a já hrát potřebuji,“ řekl Mikulenka po svém prvním soutěžním startu v základní sestavě na nové adrese.

Gólem jej nakonec neozdobil.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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