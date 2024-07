Sigma se musí zase naučit vyhrávat a mít radost z fotbalu, říká Pospíšil

Před jarní částí uplynulé sezony sliboval Sigmě toho nejlepšího Pospíšila. Záložník se však do formy nedostal a trápil se podobně jako celá Olomouc. „Přišla týmová krize a nejlepší Martin Pospíšil to fakt nebyl. Teď raději nic prohlašovat nebudu,“ nechává se slyšet záložník, který v týmu nového trenéra Tomáše Janotky aktuálně bojuje o místo v základní sestavě.

Změna trenéra a změna hry. Trochu se říkalo, že vám trenér Václav Jílek nemohl najít tu správnou pozici a stále zkoušel různé varianty. Našel Tomáš Janotka, kam vás dát a jak vás nejlépe využít?

Neřekl bych, že by mi někdo hledal pozici. Je nás v týmu hodně a sami mohou všichni vidět, že to nyní trenérská sestava rotuje a spíše než poziční hru chce po všech tu stejnou práci. Tomáš Janotka vyznává poněkud náročnější styl. A asi je to vidět, že je to u nás hodně o běhání, o presinku a dostupování. Spíš se tak zaměřujeme na toto, než aby se hledala týmová pozice. Na to asi přijde čas v sezoně. Teď chce po všech to stejné a musím říct, že od začátku přípravy všichni makáme na sto procent.

Je hodně znát změna rukopisu kouče Janotky oproti Václavu Jílkovi a Jiřímu Saňákovi?

To se ukáže až v soutěžních zápasech. Kolikrát už to tak bylo, že v přípravě se zdá vše fungující, a pak vás ta sezona skutečně odhalí. Zatím je to ale povedené. Každý zápas jsme mohli vyhrát, dva poslední jsme zvládli. Náročný styl, který chceme hrát, zatím přináší ovoce. Důležité na to bude navázat na startu ligy.

Jak čtou hráči nasazování do zápasů, když v přípravě rotovaly dvě soupisky, část hráčů A týmu v sobotu odjela hrát s Petržalkou do Lanžhotu a kouč hned upozorňoval, že nejde o A tým a B tým, ale maximalizaci rozložení herního času?

Čteme to asi stejně jako veřejnost. Je to jeho kompetence a já si to vysvětluji přesně tak, že chce rozložit herní vytížení a dát každému šanci. Je pro něj velká výhoda, že zná všechny kluky, kteří dosud hráli v B týmu. Ví, co od koho čekat a teď už je čas to všechno spojit, vyhodnotit a čekám, že příští týden to bude ta pravá krystalizace sestavy.

Jste velmi tvořivý, fotbalový hráč. Trenér stále hledá „desítku“, špílmachra. Nehlásíte se na povýšení co se týče rozestavení i vy?

Bylo to teď taky téma a bavili jsme se o tom. Moc se tam ale nevidím, byť jsem schopný tam hrát. Mně to ale vyhovuje o kousek níž, byť vím, že fotbal se hraje teď trošku jinak, že je to hodně o důrazu, běhání a až pak přichází fotbalovost. Uvidíme, nezříkám se toho, že bych nemohl i na tu desítku. Když bych si ale mohl vybrat, viděl bych se níže.

Přátelské zápasy zavedly Sigmu do Polska. Je to pořád něco, co ve vás po šesti sezonách v Polsku rezonuje?

Já mám s Jagiellonií až rodinný vztah, mám tam hodně přátel a vracet se tam vždycky budu. Na tamní hřiště ale návrat nechystám. Já to přesně tak říkal, když jsem se vracel domů. Dcera půjde brzy do školy, tak nechci rodinu tahat na druhý konec Evropy. Dveře tam mám otevřené, rád tam jezdím, ale spíše na návštěvy než na hřiště.

Byl jste nějak zapojený do domluvy přáteláků, když máte takové vztahy?

To zvládají týmy beze mě, mají na to lidi, kteří domlouvají zápasy. Věděl jsem to dopředu, že se potkáme a těšil jsem se na to. Bylo to speciální, rád jsem viděl známé tváře a měl jsem radost, že jsme neprohráli, to bych si vyslechl nějaké to popíchnutí.

Koho se ptát lépe na srovnání českého a polského fotbalu než vás. Pilka nožna tam zkrátka nyní opravdu jede. Kam se polský fotbal posunul?

Všichni srovnávají rozdíly ve fotbale, ten je přitom podobný naší lize. Ale to všechno okolo, to je ten rozdíl. Ať už stadiony, návštěvy na nich nebo sledovanost, to je v Polsku úplně jinde. V polské televizi máte kanály, na kterých běží fotbal od rána do večera, rozebírají poslední kolo, góly, situace a má to sledovanost. Tohle je tam opravdu obrovské a ligu to dělá atraktivní i pro české hráče. Kluci vidí, že na ně přišlo dvacet tisíc diváků, to se hned hraje jinak. A nebudu zastírat, i platové podmínky jsou tam už trochu jinde.

Doporučujete to tedy fotbalovým kolegům?

Často a rád, ať si to zkusí. Není legrace se tam prosadit, však už několik kluků se brzy vracelo. Komu se tam ale povede sezona, toho si v Polsku váží a dokážou jej odměnit.

V zimě jste měl hezky sebevědomé prohlášení, že na jaře čeká diváky a Sigmu ten nejlepší Pospíšil. Byl to nejlepší Martin Pospíšil?

No, to jsem si trochu naběhl. (směje se) Tohle moje nejlepší verze opravdu nebyla. Musím říct, že jsme se trápili herně celý tým a v tomhle je pak těžké hledat pozitiva. Potom už jsem se vnitřně chválil i za dobrý dotek nebo nahrávku na gól. Všichni na tu část sezony budeme chtít zapomenout. Fakt to o moc horší být nemůže, tak se to snad podaří hodit za hlavu a budeme se soustředit na dobrý začátek.

Martin Pospíšil na Tipsport Malta Cupu.

Odlehčí si hráč tím, že se zkrátka nedařilo celému týmu?

Spíš se to nabalovalo jako sněhová koule. Postupně se nedařilo všem a všechno. Každý týden si říkáte, že se to zlomí, že příští zápas půjde a ono to pořád nepřicházelo. Já ještě nad fotbalem pořád přemýšlím, a tak přiznávám, že se mi i hůř chodilo na hřiště, když už přemýšlíte při nástupu, že vám to zrovna nejde.

Byla to týmová krize, byť sestupové starosti byly ještě relativně dost daleko?

Nebál bych se to tak označit, opravdu jsme si na jaře prošli krizí. Nikdo se nepotkal s formou a do konce sezony jsme se z toho nedokázali vyhrabat. Měli jsme v hlavě, že nám to nejde, změna trenéra s tím také bohužel nic neudělala. Při tom to bylo zvláštní, protože v tréninku jsme se dokázali vybičovat, trochu se vytrhnout z toho myšlení dolů a přišel zápas, padlo to na nás opět. Bylo to pořád dokola celý půlrok. Bodové záchvěvy na Baníku nebo se Slávií s tím také nic neudělaly.

Čeká nás ten nelepší Pospíšil teď?

(směje se) Já už radši nebudu nic prohlašovat. Počkám na první kola. A nebavil bych se ani o tom, jestli to bude o mně, se mnou a beze mě. Hlavně se musí začít dařit týmu. Budu šťastný a spokojený, když budeme mít týmové úspěchy.

Baví vás coby zkušenějšího hráče aktuální mix Tomáše Janotky, kdy si táhne do A týmu partu mladíků?

Jasně že baví. A oni to nejsou žádní dorostenci. Mají svůj věk, jsou na přelomu, kdy se musí posunout. Je super, že zahráli super sezonu v druhé lize a mají to lehčí, když je trenér takto zná. Zřejmě dostanou hodně prostoru i v lize a když nám budou pomáhat a budeme mít výsledky, tak jim budeme všichni fandit.

Na druhou stranu, příští víkend cesta kabinou k rozpisu se sestavou před zápasem s Cracovií bude asi trochu nervózní pro všechny?

To zřejmě ano, ale já už to mám položené trochu jinak. Mám už trochu odstup. Každý chce hrát, nikdo v Sigmě není, aby seděl na lavičce nebo na tribuně, ale na nás starších teď leží úkol vytvořit kolektiv, který si fandí navzájem. Po tom půlroce, který nám absolutně nevyšel se musíme semknout všichni, ať už bude v sestavě kdokoliv. Musíme se naučit zase vyhrávat a hlavně mít radost z fotbalu, jaro nám totiž příliš úsměvů na tvářích nevykouzlilo.

Sigma byla v posledních zápasech dost hlasitá, nejen směrem k soupeři, ale také mezi sebou a zdá se, že zintenzivnění komunikace přineslo výsledky. To je rukopis kouče Janotky?

Chce to po nás, abychom komunikovali a ono to obrovsky pomáhá. Zvláště tady, kde se slyšíme a okamžitě si tak můžete pomoci při hře. Pro nás záložníky je jen obyčejné zakřičení levá nebo pravá fakt pomoc, nemusíte se pořád otáčet. Tomáš to po nás chce, my se snažíme a zatím to vypadá dobře. Snad nám to vydrží.