Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Václav Havlíček
  7:21
Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je „zahřívací.“ Od příští sezony už bude mít Sigma větší ambice. Stále se ovšem řeší, kdo bude Hanáky trénovat.
Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.
Olomoucký záložník Michal Beran vyváží míč před Ousmanem Condém z Karviné.
Filip Prebsl z Karviné (vlevo) v hlavičkovém souboji s olomouckým Václavem...
Ousmane Condé z Karviné obchází s míčem olomouckého Louise Lurvinka.
8 fotografií

Právě skončenou sezonu zakončila Sigma na konečném sedmém místě, což se jako úspěch brát nedá. Po zdařilé – a premiérové – účasti v základní fázi evropských pohárů bude Olomouc příští rok bez Evropy.

I proto bude muset přijít řez kádrem, vždyť za Sigmu do všech soutěží v uplynulém ročníku nastoupilo 39 rozdílných hráčů.

A to je pořádně číslo.

Na dvě soutěže, které sigmáci budou příští sezonu hrát, až, až.

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Velké posilování nečekejte. Sigma za uplynulý rok, který byl premiérovým pod majitelem Milanem Šimonovským, napumpovala do posil přes 400 milionu korun! Ještě před rokem úplně utopická představa.

Ale Sigma se po nástupu nového vlastníka změnila a netají se tím, že příští sezonu chce zaútočit na top čtyřku, tedy na pozice, jež zajišťují účast v pohárové Evropě.

Dřív než hráče ale musí v Olomouci vyřešit otázku trenéra.

Po odvolání kouče Tomáše Janotky převzal tým generální sportovní manažer Pavel Hapal a v posledních dnech stále sílí spekulace, že by mohl na lavičce Sigmy setrvat.

Ostatně ani on, ani předseda Navrátil tuhle variantu nevyloučili.

„Neříkám, že neexistuje varianta, že na lavičce zůstanu. Ale uvidíme. Určitě dokončím sezonu a pak uvidíme, co bude. Byl jsem vždycky rád u mužstva, moje nová role je jiná, ale zase neuvěřitelná zkušenost. Poznávám věci z jiné stránky. Teď o tom ale opravdu nepřemýšlím. Trenérskou roli jsem přijal a budu se snažit, abychom se herně i výsledkově posunuli,“ uvedl Hapal před časem.

Olomoucký trenér Pavel Hapal

Teď už ale nastala doba se znovu ptát na to, co nastane za pár týdnů, až Sigma zahájí letní přípravu na nový ligový ročník.

„Pokračujeme pořád dál. Zatím jsme stále ve stejné rovině. Vyhodnocujeme si věci, bavíme se s některými trenéry, ale je tam i varianta, že budu pokračovat já. Ale k žádnému závěru jsme zatím nedospěli,“ prohlásil Hapal po sobotním zápase s Karvinou.

Sigma porazila ve finále play off o sedmé místo Chance Ligy Slezany 4:0 a kromě finanční prémie tří milionů korun si zajistila také volný los do druhého kola příští sezony MOL Cupu.

Právě český pohár minulou středu opanovala Karviná s koučem Markem Jarolímem.

I jeho Sigma podrobně sleduje a není divu – Karvinou otřásá korupční aféra a není vůbec jasné, co se s týmem stane. Za standardních okolností výhra v MOL Cupu garantuje místo v závěrečném předkole Evropské ligy, což mají fanoušci Sigmy po loňském triumfu stále v živé paměti. Kvůli skandálu ale Karviné reálně hrozí, že je Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) do evropských pohárů vůbec nepustí.

Dále se řeší i to, že by Karviná opustila první českou ligu, což by umožňovalo za levný peníz pořídit nejen hráče, ale právě třeba i trenéra Jarolíma, jenž se v premiérové sezoně v první lize uvedl více než dobře. „Je to kvalitní trenér, vyhrál pohár. I nad ním jsme se zamýšleli. Pořád jsme ale v procesu výběru řešení a doufáme, že se rozhodneme správně,“ prozradil Hapal.

Jarolím svoji budoucnost podle svých slov ještě neřešil. Na dotazy ohledně jeho dalšího případného angažmá i budoucnosti Karviné nechtěl odpovídat ani po středečním titulu v MOL Cupu ani po sobotním, posledním zápase sezony.

Hráči Karviné po vítězství v MOL Cupu přepadli tiskovou konferenci, trenéra Jarolíma polili pivem i vodou.

„Teď je fakt těžké cokoliv odhadovat. Potřebuju si odpočinout. Smluvně jsem stále vázaný v Karviné. Rád bych vám odpověděl i jinak, než takhle nudně, ale nedokážu vůbec nic odhadnout. Jsem toho plný... Mám ke Karviné vztah, návaznost na lidi. Hůř se mi proto o možném odchodu či přesunu přemýšlí. Teď potřebuju vydechnout. Pak bude záležet i na tom, co všechno se bude dít kolem klubu,“ vzkázal Jarolím v sobotu novinářům.

K více odchodům by dojít nemělo, myslí si Hapal

A co hráči Sigmy? Podle Hapala jsou zatím jediné potvrzené konce u útočníka Muritaly a brankáře Digani. Oba neodehráli v sezoně 2025/26 za A tým Sigmy ani minutu. „Zatím jsme se ještě u žádných hráčů nerozhodli,“ zdůraznil kouč.

Jenže se začínají vyptávat ostatní kluby. Je pochopitelné že zájem po pouhém půlroku na Hané přivábila dvojice Šturm a Baráth, která na jaře podávala nadstandardní výkonnost. Ozvat se podle informací iDNES.cz měla mistrovská Slavia. „Nejen o Šturma a Barátha, ale o vícero hráčů bude určitě zájem. Nabídku na stůl jsme ale žádnou nedostali,“ řekl Hapal.

Zakončení jak z Premier League, Šturm je trefa. Olomouc útočí na top pětku ligy

Spekuluje se i o odchodu brankáře Jana Koutného, který se rovněž rozehrál do skvělé formy. „Nemyslím si, že by mělo dojít k více odchodům,“ je klidný Hapal. „Kdyby odešlo víc hráčů, byla by to komplikace, ale ve fotbale takové situace nastávají. Necháme tomu prostor a uvidíme, jaké rozhodnutí bychom jako klub přijali, pokud by tedy nějaká nabídka přišla.“

Zájem je i o útočníka Sejka, ten však svoji pozici vnímá jasně: „Podepsal jsem v Sigmě na 4,5 roku s tím, že už nechci pendlovat. Rád budu součástí tohoto projektu. Během posledních pěti let jsem snad každý půlrok prošel jiným klubem. Chci stabilitu pro sebe i rodinu. Myslím, že jsem tu ještě neukázal to, co bych chtěl, abych si zasloužil přestup někam dál.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Před týdnem v Teplicích jejich gól neplatil kvůli údajné ruce, kterou „nikdo“ neviděl. V rozhodujícím zápase o předposlední příčku proti Baníku zase fotbalisté Dukly nezahrávali pokutový kop, který...

24. května 2026  7:27

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je...

24. května 2026  7:21

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

23. května 2026  22:52

Fotbalistky Barcelony počtvrté v historii ovládly Ligu mistryň. Zářila Polka

Fotbalistky Barcelony slaví vítězství v Lize mistryň.

Fotbalistky Barcelony si hýčkají svůj historicky čtvrtý triumf v Lize mistryň. Ve finále v norském Oslu porazily francouzský OL Lyonnes 4:0. Hráčkou zápasu byla polská útočnice Ewa Pajorová, která si...

23. května 2026  21:35

Nadstavba fotbalové ligy 2026: výsledky skupiny o umístění a záchranu

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Nadstavbová část fotbalové ligy určila sestupujícího i účastníky baráže. A kdo si vedl nejlépe ve vyřazovacích bojích o finanční prémii a lepší nasazení v domácím poháru? Podívejte se na výsledky.

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  23. 5. 21:33

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.

23. května 2026  20:09

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra...

23. května 2026  19:07

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. ...

23. května 2026  18:37

Dva centry, dva góly, ale asistence Plavšič nemá. Hlavní je výhra, říká záložník Baníku

Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...

Mohl mít dvě asistence, po jeho centrech totiž padly dva góly do sítě Dukly. Ale záložník ostravských fotbalistů Srdjan Plavšič nemá ani jednu, protože obě branky byly vlastní. A třetí taky. „Tři...

23. května 2026  18:04

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil...

23. května 2026  17:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.