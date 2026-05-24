Právě skončenou sezonu zakončila Sigma na konečném sedmém místě, což se jako úspěch brát nedá. Po zdařilé – a premiérové – účasti v základní fázi evropských pohárů bude Olomouc příští rok bez Evropy.
I proto bude muset přijít řez kádrem, vždyť za Sigmu do všech soutěží v uplynulém ročníku nastoupilo 39 rozdílných hráčů.
A to je pořádně číslo.
Na dvě soutěže, které sigmáci budou příští sezonu hrát, až, až.
Velké posilování nečekejte. Sigma za uplynulý rok, který byl premiérovým pod majitelem Milanem Šimonovským, napumpovala do posil přes 400 milionu korun! Ještě před rokem úplně utopická představa.
Ale Sigma se po nástupu nového vlastníka změnila a netají se tím, že příští sezonu chce zaútočit na top čtyřku, tedy na pozice, jež zajišťují účast v pohárové Evropě.
Dřív než hráče ale musí v Olomouci vyřešit otázku trenéra.
Po odvolání kouče Tomáše Janotky převzal tým generální sportovní manažer Pavel Hapal a v posledních dnech stále sílí spekulace, že by mohl na lavičce Sigmy setrvat.
Ostatně ani on, ani předseda Navrátil tuhle variantu nevyloučili.
„Neříkám, že neexistuje varianta, že na lavičce zůstanu. Ale uvidíme. Určitě dokončím sezonu a pak uvidíme, co bude. Byl jsem vždycky rád u mužstva, moje nová role je jiná, ale zase neuvěřitelná zkušenost. Poznávám věci z jiné stránky. Teď o tom ale opravdu nepřemýšlím. Trenérskou roli jsem přijal a budu se snažit, abychom se herně i výsledkově posunuli,“ uvedl Hapal před časem.
Teď už ale nastala doba se znovu ptát na to, co nastane za pár týdnů, až Sigma zahájí letní přípravu na nový ligový ročník.
„Pokračujeme pořád dál. Zatím jsme stále ve stejné rovině. Vyhodnocujeme si věci, bavíme se s některými trenéry, ale je tam i varianta, že budu pokračovat já. Ale k žádnému závěru jsme zatím nedospěli,“ prohlásil Hapal po sobotním zápase s Karvinou.
Sigma porazila ve finále play off o sedmé místo Chance Ligy Slezany 4:0 a kromě finanční prémie tří milionů korun si zajistila také volný los do druhého kola příští sezony MOL Cupu.
Právě český pohár minulou středu opanovala Karviná s koučem Markem Jarolímem.
I jeho Sigma podrobně sleduje a není divu – Karvinou otřásá korupční aféra a není vůbec jasné, co se s týmem stane. Za standardních okolností výhra v MOL Cupu garantuje místo v závěrečném předkole Evropské ligy, což mají fanoušci Sigmy po loňském triumfu stále v živé paměti. Kvůli skandálu ale Karviné reálně hrozí, že je Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) do evropských pohárů vůbec nepustí.
Dále se řeší i to, že by Karviná opustila první českou ligu, což by umožňovalo za levný peníz pořídit nejen hráče, ale právě třeba i trenéra Jarolíma, jenž se v premiérové sezoně v první lize uvedl více než dobře. „Je to kvalitní trenér, vyhrál pohár. I nad ním jsme se zamýšleli. Pořád jsme ale v procesu výběru řešení a doufáme, že se rozhodneme správně,“ prozradil Hapal.
Jarolím svoji budoucnost podle svých slov ještě neřešil. Na dotazy ohledně jeho dalšího případného angažmá i budoucnosti Karviné nechtěl odpovídat ani po středečním titulu v MOL Cupu ani po sobotním, posledním zápase sezony.
„Teď je fakt těžké cokoliv odhadovat. Potřebuju si odpočinout. Smluvně jsem stále vázaný v Karviné. Rád bych vám odpověděl i jinak, než takhle nudně, ale nedokážu vůbec nic odhadnout. Jsem toho plný... Mám ke Karviné vztah, návaznost na lidi. Hůř se mi proto o možném odchodu či přesunu přemýšlí. Teď potřebuju vydechnout. Pak bude záležet i na tom, co všechno se bude dít kolem klubu,“ vzkázal Jarolím v sobotu novinářům.
K více odchodům by dojít nemělo, myslí si Hapal
A co hráči Sigmy? Podle Hapala jsou zatím jediné potvrzené konce u útočníka Muritaly a brankáře Digani. Oba neodehráli v sezoně 2025/26 za A tým Sigmy ani minutu. „Zatím jsme se ještě u žádných hráčů nerozhodli,“ zdůraznil kouč.
Jenže se začínají vyptávat ostatní kluby. Je pochopitelné že zájem po pouhém půlroku na Hané přivábila dvojice Šturm a Baráth, která na jaře podávala nadstandardní výkonnost. Ozvat se podle informací iDNES.cz měla mistrovská Slavia. „Nejen o Šturma a Barátha, ale o vícero hráčů bude určitě zájem. Nabídku na stůl jsme ale žádnou nedostali,“ řekl Hapal.
Spekuluje se i o odchodu brankáře Jana Koutného, který se rovněž rozehrál do skvělé formy. „Nemyslím si, že by mělo dojít k více odchodům,“ je klidný Hapal. „Kdyby odešlo víc hráčů, byla by to komplikace, ale ve fotbale takové situace nastávají. Necháme tomu prostor a uvidíme, jaké rozhodnutí bychom jako klub přijali, pokud by tedy nějaká nabídka přišla.“
Zájem je i o útočníka Sejka, ten však svoji pozici vnímá jasně: „Podepsal jsem v Sigmě na 4,5 roku s tím, že už nechci pendlovat. Rád budu součástí tohoto projektu. Během posledních pěti let jsem snad každý půlrok prošel jiným klubem. Chci stabilitu pro sebe i rodinu. Myslím, že jsem tu ještě neukázal to, co bych chtěl, abych si zasloužil přestup někam dál.“