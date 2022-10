Sigmě vypadl další středový hráč, k marodícím posilám přibyl Greššák

Jak dlouho bude defenzivní štít chybět, není po prvotních vyšetřeních zřejmé. „Ve svalu měl sraženinu, přes kterou nebylo moc vidět. Jakmile ustoupí, podstoupí další vyšetření,“ informoval tiskový mluvčí klubu Jiří Fišara.

Na seznam marodů tak před sobotním zápasem na půdě čtvrtých Bohemians přibyl další hráč. „A znovu středový,“ lituje Jílek.

K dispozici opět nebudou letní posily - Denis Ventúra a pravděpodobně ani Filip Zorvan, ačkoli v týdnu začal s tréninkem. „Ještě uvidíme, jestli bude připravený aspoň na část zápasu,“ podotkl olomoucký asistent Milan Kerbr.

Zorvan je pro Sigmu důležitým kreativním hráčem, jeho plánovaný návrat do akce se však musel odložit. „Měl velkou smůlu. V reprezentační pauze už byl připravený do plného tréninku, ale natáhl si břišní sval. Možná trochu z přemíry snahy, kdy chtěl ukázat, že už je zase zpátky. Pomaličku se ale vrací,“ podotkl Jílek. „Ne asi na zápas s Bohemians, ale na ten další, kdy budeme hrát pohár v Zápech a potom se Zlínem. Minimálně na Zlín bychom byli rádi, aby byl připravený, protože je to hráč, který nám pomůže.“

Do základní sestavy by patřil i Ventúra. Rovněž od něj mají v Sigmě vysoká očekávání, která potvrzuje, pokud tedy hraje. Od začátku kvůli zraněním nastoupil jen třikrát. Mimochodem, byly z toho dvě vítězství venku 3:0 - v Ostravě a v Českých Budějovicích, kde se stihl poprvé i trefit. A remíza v Mladé Boleslavi, kde si však poranil kotník.

A tak více nehraje, než hraje, z čehož na Andrově stadionu nemají u posily žádnou radost. „U Denise nejsem schopen odhadnout dobu léčby. V Boleslavi si udělal středně velký výron v kotníku. Je tam i poranění vazů. Teď je o berlích,“ mrzí Jílka. „Pokud by chyběl čtrnáct dnů, tak by to bylo ještě super. Pak ale musíme přidat dalších čtrnáct dní rekonvalescenčního režimu a za další týden končí sezona. Pokud by stihl jeden dva zápasy v závěru podzimní sezony, tak asi budeme rádi.“

Ve středu zálohy tak musí sázet hlavně na kapitána Breiteho a nadějného Spáčila, před kterými nastupuje ofenzivní Růsek. Po těžkém zranění kolene se pomalu vrací útočník David Vaněček. Mezi dlouhodobými marody naopak zůstává brankářská jednička Matúš Macík, kterého ovšem velmi dobře zastoupil jednadvacetiletý odchovanec Sigmy Jakub Trefil, jenž odchytal proti Slavii dosud svůj nejlepší part v lize.

„Řekl bych, že zatím asi ano, protože jsem těch zápasů v lize moc neodehrál. Navíc ještě výhra nad Slavií. Zápas se nám celkově vyvedl. Vše si sedlo tak, jak mělo,“ uvedl pro klubový web. „Teď bude důležité, abychom na to navázali s Bohemians. Bylo by super, kdyby se nám podařilo potvrdit výkon ze zápasu proti Slavii.“

Na Bohemians v dobrém rozmaru

Hanáci dorazí do Ďolíčku v dobrém rozmaru, neboť z posledních tří klání posbírali sedm bodů a poskočili na sedmé místo. „Nálada po Slavii byla dobrá, ale nějaké srandičky proběhly maximálně první den na regeneračním tréninku. Hráči jsou profesionálové, takže dobře ví, že je potřeba i na tréninku být kvalitní, přípravě už od dalšího dne dávali veškerou vážnost,“ ubezpečil Kerbr.

Bohemians se překvapivě vyhoupli na čtvrté místo, mají o čtyři body více než Olomouc. Naposledy zaujali výhrou na Slovácku, kterou hattrickem trefil záložník Roman Květ.

„Bohemka hraje především dobře týmově. Nemají výrazné individuality. tým je ale perfektně semknutý, vyhrávají především venku. Sešlo se jim to a jsou zaslouženě tam, kde jsou, i když třeba měla v některých zápasech i trochu štěstí,“ vypozoroval Kerbr. „My jsme ale vyhráli nad Slavií a chceme v tom pokračovat. Nechceme zase jít o stupínek dolů, naopak. Náš cíl je na Bohemce vyhrát.“

Sigmáci se těší na tradičně dobrou kulisu v Ďolíčku. „Na Bohemku lidi vždycky chodili a myslím si, že přijdou i teď. Jako hráč jsem měl zápasy v Ďolíčku zafixované jako jedny z nejlepších, protože atmosféra byla skvělá. Věřím, že i naše hráče to vyhecuje k tomu, aby maximálně bojovali o dobrý výsledek,“ přeje si Kerbr další tříbodový import, pokud možno bez hráčských ztrát.