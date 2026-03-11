Konkurence? Ta nikdy nespí. Spáčil hledá v Sigmě místo: Uvidíme, jak to bude dál

Jen považte, v uplynulé sezoně naskočil do 28 ligových zápasů, dal tři branky. Dalších pět zápasů odehrál v MOL Cupu, a nebýt červené karty ze semifinále, s velkou pravděpodobností by se ukázal i ve finálovém klání proti Spartě, které Sigmě přihrálo první titul po 13 letech a postup do pohárové Evropy.
Jenže tuhle sezonu je to jiná písnička. A to i kvůli zranění, které jej značně přibrzdilo.
Psal se poslední srpen loňského roku, v Chance Lize se hrálo teprve sedmé kolo. Spáčil, který byl součástí základní rotace a dostával se do zápasů, měl proti Ostravě nastoupit v základní jedenáctce. Jenže co čert nechtěl, při rozcvičce si ošklivě podvrkl kotník a odstoupil.
|
Nechoď do Sigmy, říkali mu. Malý měl svoji hlavu, teď na něho Janotka plně spoléhá
„Zamrzí to, protože letní příprava byla hodně náročná, užili jsme si tam svoje. A pak přišlo zranění. Naštěstí nemám kondičně problém, ale je nepříjemné, když vypadnete. Vidíte, že vám ujíždí vlak. Konkurence nikdy nespí,“ líčil Spáčil.
A když se uzdravil, už pro něj v sestavě nebylo místo. Vysedával na lavičce, občas nastoupil za béčko. Až na konci listopadu dostal čtyři minuty v zápase Konferenční ligy proti Celje. Pak nastoupil v základu v posledním ligovém klání uplynulého roku, jenže to Sigma schytala výprask 0:5 ve Zlíně. Víc nic.
„Bylo to dlouhé čekání. Bohužel jsem se zranil, ale to k fotbalu patří. Pro mě to byla neskutečně dlouhá doba. Zápasů, do kterých jsem nemohl, bylo strašně moc,“ netajil.
Během zranění se alespoň mohl naplno věnovat o něco příjemnějším věcem, než je běhání po trávníku. Na podzim se oženil se svojí dlouholetou partnerkou. „Celkově to pro mě loni byl rok, kdy jsem se měl super,“ připomněl i sportovní úspěchy. „Svatba mi trošku pomohla, abych nad zraněním tolik nepřemýšlel, ale stejně mě to v hlavě hlodalo. Nicméně bylo fajn, že jsem měl alespoň co dělat,“ usmál se.
Odchovanci na ústupu?
Po Novém roce sice absolvoval plnohodnotnou zimní přípravu a je zdravotně v pořádku, ale větší šance nepřichází. A není se co divit, když si Sigma pořídila na jeho pozici, tedy do středu pole, zatím výborně hrajícího Barátha. Už v létě navíc přišli třeba Beran či Janošek, typologicky pak ve středu hřiště mohou zahrát i další lednové akvizice jako Jezierski, Grgič či Krivak.
Těžko říct, jaká by byla situace 27letého Spáčila, kdyby nepřišlo na konci léta zmíněné zranění. A on tak mohl odehrát celou podzimní část. „Konkurence je vždy velká, kór ve chvíli, kdy hrajeme Evropu. Je nás tu hodně kvalitních hráčů na ten post, takže musím holt čekat na šanci a uvidíme, jak to bude dál,“ připustil Spáčil.
Už během zimní přestávky deklaroval trenér Tomáš Janotka, že věčně se na odchovancích stavět nedá. Po podzimní části ligy platilo, že co se nasazování odchovanců týče, byla Sigma desátá nejlepší v Evropě. V průměru do 19 zápasů, které Olomouc na podzim v lize odehrála, nastoupilo do základní sestavy 4,7 odchovance.
Bravo. Skvělý počin.
|
Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat
„Do budoucna budeme jiní,“ neskrýval Janotka. „Jestliže deklarujeme vysoké ambice, musí se počítat s tím, že poměr odchovanců může být odlišný. Kluci teď musí ukázat své kvality a potenciál na to, aby byli součástí týmu a jeho vyšších ambicí. Pokud obojí ukážou, já budu první, kdo jim rád dá příležitost, stále chceme zachovat naše DNA. Ale pokud kvalita nebude dosahovat našich ambicí, musíme si pomoct z jiných zdrojů, které nám nabídne přestupový trh v Česku nebo v zahraničí. Taková je teď doba,“ má jasno trenér.
Po Novém roce už se v základní sestavě pravidelně objevují tři, maximálně čtyři odchovanci. Největší minutáž má neotřesitelná brankářská jednička Jan Koutný. Vytížení jsou i obránci Hadaš se Slámou a křídelník Šíp. Pravidelně se v rotaci objevuje také další bek Slavíček.
Jenže třeba loni vychvalovaný křídelník Mikulenka se stěží podívá do hry z lavičky, Spáčil je na tom podobně. Od Nového roku nastoupil do čtyř soutěženích zápasů, jenže v součtu odehrál jen 27 minut. O transformaci Sigmy se přesvědčil i další odchovanec Štěpán Langer, který na podzim odehrál drtivou část zápasů, ale po zimní přestávce se nevešel ani na lavičku.
|
Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se
„Zdravotně je v pořádku, jeho nenominace je způsobená pouze velkou konkurencí,“ řekl tehdy Janotka. A tak Langer přestoupil do brněnské Zbrojovky. „Příchody, které Sigma oznámila, mi hodně rychle udělaly jasno, že bude dobré změnit působiště,“ prozradil Langer.
Šance může přijít v Evropě
Spáčil sice zůstal, ale na větší příležitost čeká. A to i přes fakt, že v zimě kromě Langera odešli další dva středopolaři Breite a Kostadinov. Šance by nicméně mohla přijít ve čtvrtek v osmifinále Konferenční ligy. Olomouc totiž bude mít do zápasu k dispozici pouze jednoho klasického stopera Matúše Malého. Lze tak očekávat, že vedle něj postaví trenér Janotka defenzivně laděného středopolaře.
Tuhle charakteristiku splňuje kromě Barátha právě Spáčil, který dobře ví: „Myslím, že nám v Evropě sedí běhavý a presinkový styl. V Evropě soupeři chtějí hrát po zemi, my jsme silní v presinku. Svědčí nám to, získáváme hodně balonů, soupeři v Evropě nejsou na náš styl tolik zvyklí, což je pro nás jedině dobře.“
|
OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal
Sigma bude s Mohučí spoléhat i na velkou diváckou podporu. Andrův stadion by se měl dostat na hranu kapacity, do Německa pak klub vypravuje speciální fanouškovský vlak, který převeze více než pět set fandů. „Je fantastické, co tady fanoušci předvádí. Přijde mi, že do kotle chodí ještě ve větším počtu,“ chválí Spáčil, který loni kvůli sporům bývalého vedení klubu s olomouckými ultras zažíval i bojkot kotle a s tím spojenou komorní atmosféru.
Pokud ve čtvrtek nastoupí, bude to pro něj ideální možnost znovu se trenérskému štábu připomenout. Hrát fotbal totiž Spáčil určitě nezapomněl.