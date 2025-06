Do fotbalové Sigmy Olomouc investiční společnost Kaprain miliardáře Karla Pražáka nevstoupí. Ve čtvrtek oficiálně ukončila jednání o koupi stoprocentního podílu v klubu, který v posledním ročníku...

Když bude Tomáš Kučera alias TK27 v písni Všechno sport rapovat, že by mohl mít oblek jako James Bond, „ale jsem team player, na sobě tracksuit jako Jürgen Klopp“, bude to stále pravda. U fotbalu...

Do středečního tréninku na Bazalech se už naplno zapojily obě dosavadní posily – záložník Christian Frýdek z Liberce a brankář Viktor Budinský z Pardubic, který se vrátil do klubu po třech letech....

Stačil souhlas „přísné“ manželky, herečky Anastasie Chocholaté, a přestup fotbalového brankáře Matouše Trmala do ligových Teplic byl zpečetěn. Aspoň tak to vyznělo z vtipného videa, kterým klub jeho...

Když Lvíčatům o nic nešlo, zahrála nejlépe. Čtenáři vyzdvihli hlavně brankáře Borka

Do vyřazovací fáze sice nepostoupili, ale v posledním utkání alespoň zlepšili celkový dojem. Čeští fotbalisté do jedenadvaceti let si v utkání se Slovinskem (2:0) vysloužili v tradiční anketě...