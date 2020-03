Zbytečný konec série. Neměli jsme prohrát, hlesl smolař Jemelka

Bohužel z dostupných záběrů není patrné, zda Jemelka stojí za posledním hráčem soupeře. „Nevím, kdo tam byl,“ sám netušil.



„K tomu bych se nevyjadřoval, pískl, tak byl ofsajd. Od toho je rozhodčí,“ držel se zpátky i Hála, byť si povzdechl nad tím, že videorozhodčí stále není na všech stadionech.

Kdyby v Opavě byl, třeba by doznal, že branka měla platit a sigmáci by v 58. minutě snížili na 1:2.

Souhrn 23. ligového kola

Takhle se jim to podařilo až v 73. minutě a srovnat navzdory silnému tlaku nestihli. „Už bylo pozdě. Gól měl přijít dřív,“ litoval Hála.



Na sudí se Hanáci nevymlouvali. Není průkazné, že je Hock vůbec poškodil, a taky dobře věděli, že za porážku po šesti zápasech na hřišti předposlední Opavy si mohou především sami: napáchali dvě velké chyby, které soupeř trestal.

A naopak v koncovce selhali.

Šance si od první minuty Olomoučtí vytvářeli solidní. Jen aktivní křídelník Hála měl tři za poločas a tu vůbec největší nachystal útočníkovi Julišovi, jehož našel volného na malém vápně, jenže hosta ze Sparty zradilo zpracování.

Velká chyba! Možná ještě větší než ta, které se před první brankou dopustil nebohý stoper Jemelka.

To byla spíš smůla. Na půlce uklouzl, míč nezvládl zakopnout do autu, postrčil ho jen k dotírajícímu Železníkovi, jenž poslal do sóla urostlého hroťáka Dediče.

„Takovou chybu nemůžeme udělat, i když se to stane. Nechci to házet na Vaška Jemelku, ale bylo to o první chybě,“ povzdechl si olomoucký trenér Radoslav Látal.

Prakticky pouze Dedič dělal defenzivě Sigmy potíže. „Uměl dobře sklepnout míče, měli jsme si s ním však líp poradit,“ vyčítal Látal.

Dedič výkon podtrhl na konci půle, prodloužil hlavou na přední tyči Zavadilův roh a parťák Žídek zblízka už jen nastavil kopačku.

Marně před zápasem olomoucký záložník Houska varoval: „Nejnebezpečnější věc Opavy jsou Zavadilovy standardky. Spoléhá na ně.“ Tuhle hosté nepokryli vůbec.

„Bylo to dobře zahrané, ale my jsme se připravovali, že to budou zahrávat na přední tyč. V tom jsme chybovali,“ štvalo Jemelku.

Dedič měl lepší postavení než bránící Juliš a Žídek na zadní tyči než Sladký. Látal podruhé významně svraštil vysoké čelo: „Doplatili jsme na dvě fatální chyby, zápas se pak překulil na jejich stranu.“

Přitom bylo znát, v jak rozdílném rozpoložení se týmy nacházejí.

Olomouc po výhrách nad Teplicemi a Spartou ukázala kombinační šikovnost, prakticky celý zápas na míči dominovala, držela ho 60 procent času, vyměnila si 417 přihrávek, dvakrát tolik než Opavští, a nebyla to jen házená po šestnáctku.

Akce dokázala dotáhnout do slibných možností. „Ve druhé půli byl náš tlak až drtivý,“ řekl Látal.

Jenže opavský gólman Fendrich si ve druhé půli připsal dva skvělé zákroky proti Chytilovi, když ránu zblízka konečky prstů vyrazil na břevno a poradil si na čáře také s tečí ve skluzu na bližší tyči. Výborné zákroky! „Určitě jsme neměli prohrát,“ hlesl smolař Jemelka. „Ani výkon tomu úplně neodpovídal. Až na pár chybiček jsme měli zápas pod kontrolou. Udělali jsme dvě chyby a zaplatili za to.“

Slezané cennou výhru uválčili v zákopech. „Hráli, co jsme čekali. Dlouhé nákopy, trošku nás překvapili Dedičem, ale že budou nakopávat, jsme věděli. Měli závary ze standardek, prostě jsme si to měli pohlídat,“ zopakoval Jemelka. „Že budou zatažení a budou nakopávat, jsme věděli. Bylo těžké se tam dostat, ale měli jsme příležitosti a výsledek tomu, co se událo, úplně neodpovídá. Moje chyba je nakopla, už jsme to nedokázali dohnat.“

Není to porážka, ve které by se měla Olomouc dlouho babrat, tím spíš, že ji zítra čeká čtvrtfinále českého poháru proti Jablonci. Nehrála špatně, i když takové zápasy vyspělý mančaft neprohraje. Fanoušky Sigmy může těšit aspoň forma ofenzivních hráčů; Juliš skóroval potřetí ve druhém zápase, pokaždé střílel pohotově z prvního doteku.

Krásně mu od pravé lajny asistoval dvacetiletý Chytil, jenž si ve třech jarních kolech připsal ke gólu druhou přihrávku a potvrdil, že může být jarním úkazem ligy. Byť mu druhý ligový zásah vzal vystřelený praporek nad hlavou Hocka.