Američané dorazili do Olomouce. Fotbalová Sigma jedná o prodeji

Jeff Luhnow, výkonný ředitel americké společnosti Blue Crow Sports Group (BCSG), ve čtvrtek představoval svou firmu a její možný vstup do fotbalové Sigmy. Podle informací iDNES.cz je to už druhé setkání se zástupci klubu v Olomouci. To čtvrteční v NH hotelu kousek od Androva stadionu trvalo přes tři hodiny, nic kruciálního však nepřineslo. Ani návrh ceny, za kterou by byl většinový podíl Sigmy k mání.