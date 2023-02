Posila už má v nádrži. Vodháněl si zvyká na kondiční nároky v Olomouci

Záložníkovi fotbalové Olomouce vyšlo zakončení až o chvíli později, osm minut před koncem srovnal bitvu o elitní ligovou šestku na 2:2.

Antonín Růsek poslal přihrávku ze strany, Mojmír Chytil tělem udělal prostor, Vodháněl si křikl, aby skákající kopačák pustil za sebe a z úrovně penaltového puntíku ho levačkou jistě uklidil k tyči. „Prý za mnou křičel i Jirka Sláma, který viděl, že jsem sám. Takže kdyby to Mojmír nepustil a neskončilo to gólem, tak bychom asi byli naštvaní,“ ulevil si po první trefě od letního příchodu do Sigmy. „Jsme rádi, že jsme to uhráli alespoň do remízy.“

Oddechl si také trenér Václav Jílek, který Vodháněla vypustil do hry v 67. minutě. „Vzpomněl jsem si až po gólu, že proti Spartě mohl podobně rozhodnout. Jsem rád nejen, že tu branku dal. Přinesl na hřiště hodně energie,“ chválil.

„Se Spartou to byla trochu jiná situace. To mi šel míč na volej. Placírkou jsem to neuklidil. Teď to bylo blíž,“ porovnával Vodháněl.

Na podzim se trefil dvakrát v českém poháru v Zápech, v lize se však pětadvacetiletý ofenzivní univerzál prosadil téměř po třech letech.

„Je to tím, že jsem v Bohemce rok a půl stál,“ připomněl nešťastné období, kdy už byl domluvený na podmínkách s Philadelphií, leč americkému snu nedali klokani zelenou. „Pak jsem na půl roku odešel do Rakouska. Z tohohle pohledu bych to datum nijak nebral.“

Jakub Pokorný z Olomouce a Štěpán Harazim z Hradce Králové v souboji.

V Sigmě je to těžké na kondici, každý nový hráč si zvyká

Za Olomouc po příchodu z Admiry naskočil podvanácté, v základní sestavě byl jedinkrát. Jako mnoho posil si také musel zvykat na kondiční i herní nároky Jílka. „Je to tady těžké po kondiční stránce. Kterýkoli hráč sem přijde, tak si na to musí chvíli zvykat. Už se to u mě děje a zlepšuje se to. V Olomouci se cítím dobře,“ podotýká. „Za půlrok udělal velký pokrok v kondiční připravenosti,“ kývne Jílek. „Potřebujeme, aby byl plnohodnotně koncentrovaný i mentálně. To se týká soubojového chování a odpovědnosti po ztrátě míče. I v tom se zlepšil. Přinesl i hodně soubojové agresivity. Bylo vidět, že hodně chce a odměnou mu byla vyrovnávací branka. Výborně odehrané střídání.“

Vodháněl je technik s velmi dobrou dynamikou. Na těžkém terénu se však vyrovnal i hradeckému důrazu. „Neskutečně bojovné utkání,“ hodnotil. „My jsme se o kombinační hru snažili více. Mezi řadami Hradce byly prostory. V první půli toho využívali dost Tonda Růsek i Honza Fortelný. Fotbal jakž takž šel hrát. Když ale jeden tým nakopává, druhý se přizpůsobuje. Byť podle statistik jsme měli víc šancí a závarů, remíza je asi zasloužená.“

Ani jemu se nepozdával úzkostlivý metr rozhodčího Všetečky, který odpískal 43 faulů. Ještě na lavičce ho vytočilo, když zákrok kapitána Breiteho na Radu posoudil v úvodu jako nedovolený a z následné standardní situace otevřeli votroci skóre. „To byl nesmysl. Došlapoval na zem poté, co odehrál balon. Kuba Rada pod ním měl nohu, on na ni došlápl,“ nechápal. „Když z toho inkasujete, emoce nemohou být kladné. Nesli jsme to špatně. Byli jsme ve varu v jakékoli situaci.“ Rozběsnilo ho i strčení hradeckého Ryneše do obránce Vraštila mimu hru, které Všetečka ocenil žlutou kartou. „To byla další situace, kdy jsme se nechali unést emocemi. V první fázi to byl férový souboj. Matěj Ryneš pak na Vrašťu vyběhl a shodil jej. Červená karta.“ Vodháněl naskočil pod útočníky, dobře se cítí také na křídle, leč v rozestavení 3–5–2, které Jílek na jaře zvolil, by musel jako wingback u lajny hodně bránit.

Křídlo ve hře bez křídel

Kde se tedy cítí nejlépe? „Když se teď hraje bez křídel, tak je pro mě těžké říct, že na křídle,“ usměje se. „Hlavně musím podat co nejlepší výkon na kterékoli pozici, kam mě trenér nasadí.“

Jílek upřesní: „Není to úplně křídelní hráč, ale ani desítkový. Když jsme přešli na rozestavení 4–1–3–2, byl krajním středovým hráčem s Fortelným a mezi nimi měl pracovat Zorvan. Myslím, že pro Honzu je tato pozice úplně ideální, případně podhrotová ve 3–4–3.“

Zda byl gól vstupenkou do sestavy, Vodháněl netuší. „To se musíte zeptat trenéra,“ odkázal. „Konkurence se zvýšila a na každém tréninku hráči musí ukazovat, že do sestavy patří,“ kvituje Jílek. Drzý technik má už plnou nádrž a může hrozit. Zvlášť pokud seřídil mířidla.