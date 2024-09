Kliment drží gól na zápas, proti Spartě však bude Olomouci pro karty chybět

Neuběhla ani minuta ze zápasu devátého kola a nejlepší kanonýr soutěže Jan Kliment už si pořizoval nové služebníky. Otočka a rána levačkou doprostřed branky pod břevno vystřelila fanoušky ze sedadel.

Zápas však hned poznamenal faul mladého stopera Adama Dohnálka, který v souboji stáhl Murise Mešanoviče a po upozornění rozhodčího od videoasistenta viděl červenou kartu. Sigma si tak možná nedobrovolně, ale skvěle otestovala služby nového stopera. Jan Král, který přišel v poslední den přestupního období z belgického Eupenu, se předvedl ve výborném světle.

I když vytáhlý zadák přijel do Olomouce vlastně až po termínu uzávěrky přestupů, jeho transfer stihly kluby zaregistrovat včas. Na premiéru v základu se však určitě nechystal. Král byl u několika ošemetných situací, v obraně působil přesvědčivě a bezpečně odklízel míče. Přesto pochvaly spíše odrážel. „Nebyli jsme dokonalí, Dukla nám dala po naší chybě gól. Je to ale jedno, vyhráli jsme,“ vracel se k inkasované brance Král.

Svůj defenzivní výkon pak 25letý odchovanec Mladé Boleslavi podtrhl sklepnutím míče hlavou při rohovém kopu v 59. minutě, který do branky uklidil opět Kliment. Míč vypadl ze skrumáže, ve které byl právě Král nejaktivnější.

„Já se toho míče asi nedotkl, jen jsem se snažil rozhodit hráče kolem. Popravdě jsem se spíš bál, že to bude faul, protože jsem tam někomu šlápl na nohu. Naštěstí to ale prošlo,“ mrkl šibalsky.

Od svého útočníka číslo jedna se má Král co učit i na tréninku. Klimentova fazona by podle něj mohla být nakažlivá. „To bychom určitě brali. Byl jsem překvapený, jak skvěle je na tom pohybově, jak chce hrát. My měli v Eupenu velký problém s útočníky, on by se tam jistě chytil a my bychom ho přivítali. A ta forma není jen o útoku, jeho sprinty dozadu, kdy běží třicet metru dozadu a ještě odebere balon… za nás obránce říkám - víc takových útočníků,“ vysekl poklonu dvougólovému střelci. Ten však Hanákům bude chybět. V závěru utkání viděl žlutou kartu počtvrté v tomto ročníku a tak jej čeká jednozápasová pauza.

Levonohého stopera pro Sigmu kouč Janotka namlouval dlouho, jeho transfer proběhl last minute. S trenérem si však padli do oka. „Líbí se mi tady ta náročnost. Obdivoval jsem ji například i u trenéra Koubka a tady ji vidím podobnou. Je to klíč k těmto výkonům,“ ocenil Král Janotkovu práci. „Já byl zraněný celou přípravu, trénuji čtyři týdny, a tak jsme se domlouvali, že mi dá kouč čas. No bylo to náročné, ale aspoň jsem neměl čas o tom přemýšlet,“ shrnul cestu k premiérovému startu za Sigmu.

Ke Klimentovi pak Janotkovi došla slova chvály. „Je to náš X faktor, co nám nyní vyhrává zápasy,“ shrnul Janotka. Právě devět Klimentových zásahů etabluje Sigmu na pátém místě tabulky.

Řezníček: Stovka snad v dalším zápase

Dukle nepomohl ani první gól Jakuba Řezníčka po přestupu z druholigového Brna. Útočník skvěle zužitkoval zaváhání Olomoučanů v rozehrávce, jeho branka ale byla jediným skutečným ohrožením branky domácích. „Chtěl jsem ten zápas zremizovat. Ne kvůli stovce, ale kvůli Dukle, bylo by to tak lepší. Šance tam ještě byly, ale bohužel se to nepovedlo. Snad tedy už příště,“ povzdechl si po utkání Řezníček.

Trenér Petr Rada po utkání právě Řezníčka snad jako jediného pochválil. Na dotaz, proč jej na hřiště neposlal dřív, reagoval pobaveně. „Museli jsme střídat v obraně kvůli červené kartě a Řezníček hrát stopera nemůže,“ ušklíbl se. „Jsme ale rádi, že ho to máme, rozšiřuje nám to možnosti.“

Ztráty motivace po dosažení dlouho vyhlíženého milníku se u Řezníčka neobává. „Nešel sem kvůli stovce, mluvili jsme o tom. Samozřejmě je to pro něj nějaká meta, pro každého útočníka je to čest patřit mezi slavné střelce. Za rekordem se ale nehoní. Doufám, že ho dosáhne tady v Dukle, aby to tam bylo zapsané. My ale potřebujeme, aby využil svých zkušeností a aby těch gólů dal ještě více, než je sto,“ uzavřel Rada.

Útočník je se svou stávající situací žolíka vyrovnaný. „Vím na čem jsem. I když jdu na třicet minut, chci pomoci. Jsem rád, že jsem tady, musím poděkovat Dukle, že mě vzala, a mám zase chuť do fotbalu. Ještě to snad hrát můžu, těší mě, že to zase můžu předvádět v první lize,“ shrnul Řezníček.