Kliment je pro posily jako červená vlajka. Sigma zatím útočníka nepřivede

„Hledali jsme někoho, kdo by fungoval i vedle Klimenta, až se Honza vrátí, a naráželi jsme na to, že Kliment funguje jako červená vlajka. Ostatní se ho zkrátka trochu bojí, že se potom vedle něj neprosadí,“ vysvětloval na tiskové konferenci před startem jarní části trenér Tomáš Janotka.

Olomoučané zbytek svých slabých míst obsadit dokázali. „Zadání od sportovního úseku jsem měl dané. Rozšířit tým o defenzivního záložníka, přivést konkurenci na křídlo a získat hrotového útočníka. Hráče na první dva posty jsme zajistili,“ dodal sportovní manažer Ladislav Minář.

Tým v pauze přivedl z druholigového Vyškova Abdulaye Syllu, na křídelní posty pak dvojici z Pobaltí, Estonce Vladislava Kreidu z Tallinnu a Litevce Artura Dolznikova ze Žalgirisu Kaunas.

Hlavní posilou do zálohy však má být Jan Sýkora z Viktorie Plzeň. „On také jako jediný nepotřebuje adaptaci na úroveň tuzemské soutěže. Ta je opravdu složitá a kluci se budou potřebovat aklimatizovat. S tím do toho ale jdeme. Sýkora se jen potřebuje dát dohromady zdravotně. Zbylá přicházející trojice si bude muset zvyknout. Typologicky si to ale na dané posty sedlo a teď to bude na jejich přizpůsobivosti,“ popsal situaci nováčků Minář.

Janotka pak rozvedl důvody neúspěšného hledání hráčů do ofenzivy. „Nepodařilo se udělat takového útočníka, co by nás přesvědčil, že nám okamžitě pomůže a bude přínosem od prvního zápasu. Zároveň také bude slučitelný s tím, když bude Kliment zdravý. No a nebo jsme měli možnost udělat hráče, o kterých jsme nebyli úplně přesvědčení, že budou lepší, než máme aktuálně k dispozici. Neznamená to ale, že situaci dále neřešíme,“ připustil kouč možný pozdní příchod.

V útoku však pro první utkání proti Plzni bude muset spoléhat na duo Jan Fiala a Yunusa Muritala, případně alternativní přístup s Matějem Mikulenkou, posunutým z kraje zálohy na hrot. I Fialu totiž trápí dozvuky problémů s přetíženým kolenem.

Absence kanonýra Klimenta by nemusela naštěstí pro olomoucký klub být tak dlouhá. Byť Sigma při startu jeho problémů naznačovala i možnost, že Kliment už nenastoupí v této sezoně, rekonvalescence poraněného kotníku postupuje velmi pozitivně.

„Odhad tří týdnů je pořád tím nejaktuálnějším, ale je to strašlivě těžké předvídat. Pořád vše konzultujeme s fyzioterapeuty, lékaři i kondičními trenéry. Nikdy nevíte, jestli nedojde na další komplikaci. U Juliše by to mohlo být v horizontu čtyř nebo pěti týdnů. Obáváme se u něj, aby koleno v zátěži neotékalo, což se u tohoto typu zranění někdy stává. V rámci rekonvalescence ale věříme, že to půjde dobře jako doteď. Jsou to u obou typy zranění, kdy se návrat nedá nalajnovat a načasovat,“ upřesnil Janotka.

Tomu plány pro pondělní první jarní duel proti Plzni zjednodušují alespoň brankáři. Mezi třemi tyčemi se vyprofiloval jako jednička Jan Koutný.

„Dochytal podzim a zaslouží si další důvěru. Tadeáš Stoppen s Tomášem Digaňou musí být připraveni, až dostanou svoji šanci. Jsme rádi, že během podzimu i přes chyby získali všichni zkušenosti a jejich potenciál je stále veliký,“ objasnil Janotka.

Sigma podle něj musí během jara cílit na udržení stávající pozice v tabulce. „Sedmé místo je krásné a zůstat na něm není vůbec jednoduché. Dobře si uvědomujeme, že od pátého do třináctého místa je to naštosované a tabulka je každé kolo jako přesýpací hodiny, co se pořád otáčí,“ ví kouč.