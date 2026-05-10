Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

„Myslím, že dnešní zápas ovlivnilo to, že jsme nedali penaltu. Začali jsme dobře, byli jsme kvalitní na míči, ale nedokázali jsme vyřešit finále. Bylo tam dost slabých individuálních výkonů. Pokud soupeře zamkneme, musíme být kvalitnější a přesnější,“ hodnotil duel trenér Olomouce Pavel Hapal.
Bohemians v základní hrací době vyhráli 2:0 a vyrovnali stav série. V prodloužení začali iniciativu opět přebírat domácí, až se ve 118. minutě Mikulenkův centr snesl na hlavu jednoho z nejmenších hráčů na hřišti Jáchyma Šípa, který Sigmu poslal do finále prostřední skupiny Chance Ligy.
Olomouc - Bohemians 1:2, domácí i přes prohru díky gólu Šípa postupují
Ačkoli by se při pohledu na jeho postavu mohlo zdát, že není hlavičkář, nebyla to pro Šípa premiéra. „Myslím, že mám osm ligových gólů, a z toho čtyři hlavou. Na to, že nejsem vysoký, jich dávám celkem dost,“ prohodil.
„Měli jsme hodně šancí, ale chybělo nám i štěstí, aby se k nám míč odrazil. Soupeř bránil velice dobře, až na poslední situaci, kde zůstala velká díra a Jáchym rozhodl,“ popsal situaci ze svého pohledu 56letý kouč.
Trenér Hapal do zápasu nasadil stejnou jedenáctku, která do Lurvinkova vyloučení dokázala nedávno vzdorovat pražské Slavii. Na lavičce opět zůstal i kapitán Kliment. „Nenese to jednoduše, ale Sejky v posledních zápasech předváděl dobré výkony. Honza ho dnes slušně nahradil, měl jednu gólovou šanci, ale teď mu to tam nepadá. Máme široký kádr a každý by chtěl hrát. Bohužel některé hráče musíme dát z nominace pryč,“ konstatoval Hapal.
Radši hraju v základu, říká žolík Šíp
Hru Sigmy poněkolikáté v sezoně oživil střídající Šíp, který po poločase nahradil tentokrát nevýrazného Krivaka. Šíp v nabité konkurenci v posledních týdnech vypadl ze základní sestavy. „Je to náročné, každý chce hrát co nejvíc. Bavil jsem se o tom s trenérem a chápu svou roli žolíka, že jsem schopný svou rychlostí oživit hru proti unavené obraně,“ uvědomuje si Šíp.
„Určitě mám radši, když jdu do hry od začátku, nebo v úvodu druhého poločasu. Nenávidím, když nastupuju v průběhu druhého poločasu, je to strašně náročné. Ale důležité pro mě je, že budu hrát. Když mě trenér pošle do hry na 30 minut, budu rád a odmakám to,“ líčil 23letý křídelník.
Teď svou brankou pomohl k postupu. „Bohužel jsme prohráli, ale naštěstí jsme využili polštář z prvního zápasu a postoupili. Do dalších zápasů se musíme zlepšit,“ vyhlíží Šíp.
Ve dvou duelech o sedmé místo se Sigma utká s Karvinou, která po nezdaru z minulého týdne otočila v odvetě vývoj dvojzápasu s Pardubicemi.
„Máme další dva ligové zápasy, což je lepší než čtrnáct dní trénovat bez utkání. K zápasu přistoupíme zodpovědně. Karviná venku prohrála, teď se jí to podařilo otočit. Fotbal je nevyzpytatelný. Spíš než o soupeři budeme přemýšlet o sobě,“ uzavřel Hapal.