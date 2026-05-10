Chance Liga 2025/2026

Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

Lukáš Jakubíček
  20:39
Měla to být klidná dohrávka semifinálové série nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Fotbalisté Sigmy však svým výkonem doma proti Bohemians mnoho fanoušků nenadchli. Ačkoli většinu času drželi míč, nedokázali se dostat do velkých šancí. A když kopali penaltu, Sejk málem rozpůlil břevno. Nutno však podotknout, že soupeři svým bojovným nasazením šli odhodlaně za dotažením dvougólové ztráty z prvního utkání.
Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

„Myslím, že dnešní zápas ovlivnilo to, že jsme nedali penaltu. Začali jsme dobře, byli jsme kvalitní na míči, ale nedokázali jsme vyřešit finále. Bylo tam dost slabých individuálních výkonů. Pokud soupeře zamkneme, musíme být kvalitnější a přesnější,“ hodnotil duel trenér Olomouce Pavel Hapal.

Bohemians v základní hrací době vyhráli 2:0 a vyrovnali stav série. V prodloužení začali iniciativu opět přebírat domácí, až se ve 118. minutě Mikulenkův centr snesl na hlavu jednoho z nejmenších hráčů na hřišti Jáchyma Šípa, který Sigmu poslal do finále prostřední skupiny Chance Ligy.

Olomouc - Bohemians 1:2, domácí i přes prohru díky gólu Šípa postupují

Ačkoli by se při pohledu na jeho postavu mohlo zdát, že není hlavičkář, nebyla to pro Šípa premiéra. „Myslím, že mám osm ligových gólů, a z toho čtyři hlavou. Na to, že nejsem vysoký, jich dávám celkem dost,“ prohodil.

„Měli jsme hodně šancí, ale chybělo nám i štěstí, aby se k nám míč odrazil. Soupeř bránil velice dobře, až na poslední situaci, kde zůstala velká díra a Jáchym rozhodl,“ popsal situaci ze svého pohledu 56letý kouč.

Trenér Hapal do zápasu nasadil stejnou jedenáctku, která do Lurvinkova vyloučení dokázala nedávno vzdorovat pražské Slavii. Na lavičce opět zůstal i kapitán Kliment. „Nenese to jednoduše, ale Sejky v posledních zápasech předváděl dobré výkony. Honza ho dnes slušně nahradil, měl jednu gólovou šanci, ale teď mu to tam nepadá. Máme široký kádr a každý by chtěl hrát. Bohužel některé hráče musíme dát z nominace pryč,“ konstatoval Hapal.

Radši hraju v základu, říká žolík Šíp

Hru Sigmy poněkolikáté v sezoně oživil střídající Šíp, který po poločase nahradil tentokrát nevýrazného Krivaka. Šíp v nabité konkurenci v posledních týdnech vypadl ze základní sestavy. „Je to náročné, každý chce hrát co nejvíc. Bavil jsem se o tom s trenérem a chápu svou roli žolíka, že jsem schopný svou rychlostí oživit hru proti unavené obraně,“ uvědomuje si Šíp.

„Určitě mám radši, když jdu do hry od začátku, nebo v úvodu druhého poločasu. Nenávidím, když nastupuju v průběhu druhého poločasu, je to strašně náročné. Ale důležité pro mě je, že budu hrát. Když mě trenér pošle do hry na 30 minut, budu rád a odmakám to,“ líčil 23letý křídelník.

Transparent olomouckých fanoušků v utkání proti Bohemians

Teď svou brankou pomohl k postupu. „Bohužel jsme prohráli, ale naštěstí jsme využili polštář z prvního zápasu a postoupili. Do dalších zápasů se musíme zlepšit,“ vyhlíží Šíp.

Ve dvou duelech o sedmé místo se Sigma utká s Karvinou, která po nezdaru z minulého týdne otočila v odvetě vývoj dvojzápasu s Pardubicemi.

„Máme další dva ligové zápasy, což je lepší než čtrnáct dní trénovat bez utkání. K zápasu přistoupíme zodpovědně. Karviná venku prohrála, teď se jí to podařilo otočit. Fotbal je nevyzpytatelný. Spíš než o soupeři budeme přemýšlet o sobě,“ uzavřel Hapal.

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
