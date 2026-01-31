Chance Liga 2025/2026

Janotka ocenil hrdinu Klimenta, na Sigmu upletl bič: Já mohl dostat hroznou bídu!

Václav Havlíček
  18:53
Když před utkáním dostal od televizní reportérky dotaz, jestli si pamatuje, kdy naposledy fotbalová Olomouc zdolala doma Hradec Králové, šibalsky se usmál a odpověděl: „Nevím, to už bude pravěk. Ale vím, kdy Sigma znovu Hradec doma porazí - 31. ledna.“ Trenér Tomáš Janotka a jeho svěřenci nakonec doručili.
Olomoucký trenér Tomáš Janotka se objímá s Janem Klimentem po výhře nad Hradcem...

Olomoucký trenér Tomáš Janotka se objímá s Janem Klimentem po výhře nad Hradcem Králové. | foto: Pe?ina Lud?kČTK

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.
Královéhradecký útočník Mick van Buren si kryje míč v souboji s Danijelem...
Olomoucký Danijel Šturm zakončuje v utkání proti Hradci Králové.
Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.
7 fotografií

Hanáci v prvním kole jarní části Chance Ligy porazili Východočechy 1:0. V sobotu na Andrově stadionu zaznamenali první domácí skalp Hradce od roku 2011!

„Spadlo to ze mě. Protože jsem zjistil, jak velký bič jsem na sebe a na nás upletl!“ smál se Janotka.

„Je mi jasné, že kdybychom to nezvládli, dostanu strašnou bídu. Ale strašnou! Zase jsem nahrál na smeč. Nicméně já jsem tomu věřil, jinak bych neplácal jen tak něco do větru. Už v průběhu týdne jsem cítil, že jsme dobře připravení. Jsem za kluky hrozně rád, protože první kola nejsou nikdy jednoduchá,“ radoval se olomoucký trenér.

Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment

Hlavním hrdinou zápasu byl nový kapitán Jan Kliment, jenž se po elegantní zasekávačce prosadil v 51. minutě. Před gólem chyboval nejzkušenější hráč hostů, kapitán Darida. Domácí Beran vybojoval míč, který se po ose Ghali - Kliment dostal až za záda gólmana Zadražila.

„Chtěli jsme hrát do rychlosti, fotbal je o chybách. Soupeř tu jednu naši bohužel potrestal. I Vláďa ví, že si dal o dotyk navíc. Ale určitě nebudu vyčítat chybu, která pramení ze snahy aktivně hrát. Pro mě je to lepší, než kdyby byl pasivní a nechtěl míč,“ uvedl hradecký kouč David Horejš.

Pro Klimenta šlo o první start v základní sestavě od dubna loňského roku, kdy mu Frydrych z Baníku zlomil v semifinále tuzemského poháru lýtkovou kost. „Že jsem nedal gól v zimní přípravě? Nechávám si to na ligu!“ smál se krátce před ligovým restartem.

A po utkání zářil: „Takový návrat jsem si vysnil. Splnilo se mi to. Trochu jsem v to věřil, jsem rád, že se mi to po těch horších časech vrátilo. Jak jsem dostal míč, hned jsem věděl, co chci udělat.“

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

„Honza prokázal sílu útočníka. Dostal se do jediné možnosti, tu možnost proměnil a Sigmě tím vystřelil tři body,“ konstatoval Horejš.

„Všichni v klubu mu to nesmírně přejeme. Není jednoduché se vracet po zranění, zvlášť po tak vážném. Prokázal pohotovost, tyhle zasekávačky má perfektní,“ ocenil trenér Janotka.

Nutno ovšem podotknout, že Sigmě pomohlo i trochu štěstí. Třeba když ve 20. minutě hostující Trubač už překonal gólmana Jana Koutného, ale na brankové čáře vykopl míč obránce Sláma.

Nebo když krátce před koncem Koutný předvedl skvělý zákrok na brankové čáře proti střele střídajícího Regži.

„Sigma byla o gól lepší, brankář ji podržel. Jinak to byl zápas vyrovnaný. Na to, jaké týmy se potkaly, to bylo na můj vkus až moc bojovné,“ viděl trenér Horejš.

Darida: O reprezentaci jsem s koučem mluvil. Jak to dopadlo, si nechám pro sebe

„V prvním poločase jsme se pomalu rozjížděli, Hradec ukázal kvalitu, na balonu vypadal velice dobře. Faktem je, že jsme ho v první půli do brankové příležitosti nepustili,“ komentoval Janotka.

V základní sestavě Olomouce nastoupily dvě zimní posily - středopolař Baráth a křídelník Šturm. Zejména druhý jmenovaný převedl solidní výkon, cítit byl hlavně při soubojích jeden na jednoho.

„Zvládl to výborně i do defenzivy. Je fyzicky výborně připravený, hodně naběhaný. V ofenzivě ukázal své přednosti,“ ocenil Janotka.

Příští víkend čeká Sigmu zápas na půdě Baníku Ostrava, který potřebuje body k záchraně prvoligové příslušnosti. „Baník bude nehecovaný, ale my jedeme pro body,“ velí gólman Koutný.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

21. kolo

Kompletní los

19. kolo

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

ONLINE: Dukla - Sparta 0:2, uklidnění pro hosty, podruhé se trefuje Haraslín

Sledujeme online
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanští fotbalisté vstupují do jarní části sezony zápasem 20. kola Chance Ligy, jejich soupeřem je další pražský klub Dukla. Pokud zvítězí, minimálně do neděle se přiblíží vedoucí Slavii na čtyři...

31. ledna 2026  17:05,  aktualizováno  19:36

ONLINE: West Ham se Součkem proti Chelsea zvyšuje. Arsenal přejel Leeds

Sledujeme online
Hráči West Hamu slaví trefu do brány Chelsea. Uprostřed Tomáš Souček.

Fotbalisté Arsenalu zvítězili ve 24. kole anglické ligy na hřišti Leedsu 4:0. Napravili předchozí zaváhání a minimálně do neděle zvýšili náskok na čele na sedm bodů. V 18.30 se hraje londýnské derby...

31. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  19:07

Janotka ocenil hrdinu Klimenta, na Sigmu upletl bič: Já mohl dostat hroznou bídu!

Olomoucký trenér Tomáš Janotka se objímá s Janem Klimentem po výhře nad Hradcem...

Když před utkáním dostal od televizní reportérky dotaz, jestli si pamatuje, kdy naposledy fotbalová Olomouc zdolala doma Hradec Králové, šibalsky se usmál a odpověděl: „Nevím, to už bude pravěk. Ale...

31. ledna 2026  18:53

Hoffenheimu i s Čechy se dál daří. Vyrovnal rekord a dotáhl se na druhý Dortmund

Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...

Fotbalisté Hoffenheimu s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem v německé lize porazili Union Berlín 3:1. V tabulce se bodově dotáhli na druhý Dortmund, který v neděli přivítá Heidenheim, a vzdálili...

31. ledna 2026  18:11

Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment

Hradec Králové inkasuje gól v utkání s Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...

31. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  17:36

Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke

Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  17:24

Ml. Boleslav - Bohemians 2:2, tři góly za sedm minut, hosté konečně vydřeli bod

Lukáš Hůlka z Bohemians slaví gól proti Mladé Boleslavi.

Napínavou čtyřgólovou přestřelku přinesl duel 20. kola fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Bohemians. Hosté vydřeli alespoň bod po čtyřech zápasech a do vedení šli po trefě Hůlky, druhý poločas...

31. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  17:19

Chorý: Že mě lidi nemají rádi? Vlastně mi to dělá dobře. Koubek je takový náš táta

Premium
Slávistický útočník Tomáš Chorý nechce slavit svůj druhý gól proti Plzni.

Dávno si zvykl, že jeho jméno dráždí. Kam ve fotbalové lize přijede, tam je Tomáš Chorý v nemilosti. „Věříte, že si z toho už dlouhodobě fakt nic nedělám? Podobné věci mě spíš jen vyhecují. A nebojím...

31. ledna 2026

V kabině je zdravá atmosféra, sestava se vykrystalizovala, těší Galáska

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...

Nebude to rozhodující zápas, ale hodně může ukázat. V Uherském Hradišti se v neděli od 13:00 utkají dva zatím nejhorší týmy první ligy – fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí proti Slovácku. Ostravský...

31. ledna 2026  11:10

Snil o Premier League, teď Sedláček bojuje za Jablonec: Fotbalově jsem tu ožil

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Měl našlápnuto k velké fotbalové kariéře v cizině. Nevysoký dříč ve středu pole Richard Sedláček, jenž aktuálně patří ke stálicím prvoligového FK Jablonec, strávil mládežnická léta ve Spartě Praha, v...

31. ledna 2026

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Zadumaný...

O vítězi sázky o úklid mezi fanouškem a šéfem fotbalových Teplic Rudolfem Řepkou trenér sklářů Zdenko Frťala na startu ligového jara vůbec nepochybuje. „Ruda vyhraje, jsem stoprocentně přesvědčený,...

31. ledna 2026  7:56

Z Eibaru do Sparty. Fotbalistka Pěčková se po roce a půl vrací do Česka

Alena Pěčková, posila Sparty.

Novou posilou fotbalistek Sparty je krajní obránkyně či záložnice Alena Pěčková. Od léta 2024 působila ve španělském Eibaru. Sparťankám bude k dispozici i na úvodní zápas čtvrtfinále Evropského...

30. ledna 2026  21:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.