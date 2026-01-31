Janotka ocenil hrdinu Klimenta, na Sigmu upletl bič: Já mohl dostat hroznou bídu!

Hanáci v prvním kole jarní části Chance Ligy porazili Východočechy 1:0. V sobotu na Andrově stadionu zaznamenali první domácí skalp Hradce od roku 2011!
„Spadlo to ze mě. Protože jsem zjistil, jak velký bič jsem na sebe a na nás upletl!“ smál se Janotka.
„Je mi jasné, že kdybychom to nezvládli, dostanu strašnou bídu. Ale strašnou! Zase jsem nahrál na smeč. Nicméně já jsem tomu věřil, jinak bych neplácal jen tak něco do větru. Už v průběhu týdne jsem cítil, že jsme dobře připravení. Jsem za kluky hrozně rád, protože první kola nejsou nikdy jednoduchá,“ radoval se olomoucký trenér.
Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment
Hlavním hrdinou zápasu byl nový kapitán Jan Kliment, jenž se po elegantní zasekávačce prosadil v 51. minutě. Před gólem chyboval nejzkušenější hráč hostů, kapitán Darida. Domácí Beran vybojoval míč, který se po ose Ghali - Kliment dostal až za záda gólmana Zadražila.
„Chtěli jsme hrát do rychlosti, fotbal je o chybách. Soupeř tu jednu naši bohužel potrestal. I Vláďa ví, že si dal o dotyk navíc. Ale určitě nebudu vyčítat chybu, která pramení ze snahy aktivně hrát. Pro mě je to lepší, než kdyby byl pasivní a nechtěl míč,“ uvedl hradecký kouč David Horejš.
Pro Klimenta šlo o první start v základní sestavě od dubna loňského roku, kdy mu Frydrych z Baníku zlomil v semifinále tuzemského poháru lýtkovou kost. „Že jsem nedal gól v zimní přípravě? Nechávám si to na ligu!“ smál se krátce před ligovým restartem.
A po utkání zářil: „Takový návrat jsem si vysnil. Splnilo se mi to. Trochu jsem v to věřil, jsem rád, že se mi to po těch horších časech vrátilo. Jak jsem dostal míč, hned jsem věděl, co chci udělat.“
„Honza prokázal sílu útočníka. Dostal se do jediné možnosti, tu možnost proměnil a Sigmě tím vystřelil tři body,“ konstatoval Horejš.
„Všichni v klubu mu to nesmírně přejeme. Není jednoduché se vracet po zranění, zvlášť po tak vážném. Prokázal pohotovost, tyhle zasekávačky má perfektní,“ ocenil trenér Janotka.
Nutno ovšem podotknout, že Sigmě pomohlo i trochu štěstí. Třeba když ve 20. minutě hostující Trubač už překonal gólmana Jana Koutného, ale na brankové čáře vykopl míč obránce Sláma.
Nebo když krátce před koncem Koutný předvedl skvělý zákrok na brankové čáře proti střele střídajícího Regži.
„Sigma byla o gól lepší, brankář ji podržel. Jinak to byl zápas vyrovnaný. Na to, jaké týmy se potkaly, to bylo na můj vkus až moc bojovné,“ viděl trenér Horejš.
Darida: O reprezentaci jsem s koučem mluvil. Jak to dopadlo, si nechám pro sebe
„V prvním poločase jsme se pomalu rozjížděli, Hradec ukázal kvalitu, na balonu vypadal velice dobře. Faktem je, že jsme ho v první půli do brankové příležitosti nepustili,“ komentoval Janotka.
V základní sestavě Olomouce nastoupily dvě zimní posily - středopolař Baráth a křídelník Šturm. Zejména druhý jmenovaný převedl solidní výkon, cítit byl hlavně při soubojích jeden na jednoho.
„Zvládl to výborně i do defenzivy. Je fyzicky výborně připravený, hodně naběhaný. V ofenzivě ukázal své přednosti,“ ocenil Janotka.
Příští víkend čeká Sigmu zápas na půdě Baníku Ostrava, který potřebuje body k záchraně prvoligové příslušnosti. „Baník bude nehecovaný, ale my jedeme pro body,“ velí gólman Koutný.