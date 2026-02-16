V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy

„Měli jsme hodně standardek, ale chyběl nám lepší kop, nebo větší rvavost. Hledáme střelce, to je pro nás téma. Hráče, který se nějakým způsobem rozjede. Věřím, že se posouváme, pracujeme na tom. Potřebujeme, aby další hráči dali gól, a věřím, že se to bude postupně nabalovat na sebe,“ doufá trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Střelecké trápení nejvíce podtrhuje šance Ahmada Ghaliho, jenž po šikovné přihrávce od Klimenta zaváhal tváří v tvář brankáři Wiegelemu a nakonec ani nevystřelil. Na poslední chvíli mu míč skluzem ukopl olomoucký odchovanec ve službách Západočechů Václav Jemelka.
„Stoprocentně měl jít přímočařeji k míči, trošku ho obíhal. Kdyby šel na balon přímým směrem, dal by si dotek, tak by Džem do skluzu nešel, nebo by ho srazil. Myslím si, že situaci prováhal. Obrovská škoda, dostal se za obranu a byla to velká příležitost na srovnání,“ okomentoval situaci Janotka.
Olomouc - Plzeň 1:2, góly jen od zimních posil, hosté dvakrát udeřili z rohů
Třiačtyřicetiletý kouč se snažil s nepříznivým stavem dělat všechno možné. Závěr zápasu tým dokonce dohrával se všemi útočníky, kteří byli v zápasové nominaci. Na hřišti vedle sebe stáli Kliment, Růsek, Sejk a Jásir, které doplňovali další ofenzivní hráči Mikulenka a Šturm. Kromě zvýšeného tlaku a rohových kopů to však k vyrovnání nevedlo.
„Dohrávali jsme se třemi defenzivními hráči a sedmi ofenzivními. Cítil jsem, že máme možnost vyrovnat a korunovat územní tlak vyrovnávacím gólem. Nebylo na co čekat, postupně jsme tam dávali po dvojicích útočné hráče a myslím si, že byli cítit. Nešlo vyloženě o hazard, ale šli jsme za vyrovnáním,“ vysvětlil Janotka.
Sejk a Lurvink poprvé na hřišti
Oproti zápasu s Baníkem udělal trenér čtyři změny. Jen na střídačce začínal například střelec Kliment.
„Rozhodnutí dát Tondu Růska na hrot pramenilo z drobných zdravotních komplikací Klímiče. Pošetřili jsme ho, protože s ohledem na zdravotní stav nebyl připravený na delší část utkání. Ostatní změny byly buď z výkonnostních důvodů, nebo s ohledem na taktický záměr a příchod Louise,“ popsal Janotka.
Debut v základní sestavě si připsal zmíněný Lurvink, jenž nahradil Matúše Malého, který působil v úvodních dvou duelech docela jistě.
„Nebyl opomenut kvůli výkonnosti, odehrál velice dobrá utkání. Šlo o mírný kalkul. Na soupisce Konferenční ligy nemáme tolik stoperů, proto jsme potřebovali, aby se mu nic nestalo a byl ve čtvrtek stoprocentně připraven,“ nastínil Janotka.
Na dvacet minut poprvé nastoupil Václav Sejk. „Nehrál žádné přípravné utkání, ale je zkušený hráč a postupně jsme mu dávkovali zatížení. Vyplynulo to tak, že dnes byl připravený na nějakých dvacet až třicet minut. Jeho zatížení budeme postupně navyšovat,“ vylíčil kouč.
Janotka se vyjádřil také k nedávným odchodům na hostování letních posil Tomáše Huka a Tihomira Kostadinova: „Hučo měl v přípravě dvoutýdenní výpadek kvůli zranění v oblasti kotníku. Ostatní stopeři v přípravě předváděli dobré výkony, řekli si o nominaci. Umožnili jsme mu, aby měl možnost hrávat.“
„U Tiha to nebylo jednoduché rozhodnutí. Naším záměrem nebylo ho uvolňovat, ale dali jsme na lidský faktor. Čeká ho vrchol kariéry v rámci reprezentace Severní Makedonie na konci března. Nebyli jsme mu schopní garantovat takové vytížení, aby se ho týkala nominace do reprezentace,“ dodal.
Oba zmínění by se v létě po konci hostování měli vrátit. S uvolněním dvou hráčů do zachraňujícího se Slovácka se spekuluje také v souvislosti s kompenzací v podobě letního přestupu 19letého Daniela Baráta opačným směrem.
„Detaily nejsem schopný říct, řeší to vedení. Myslím si, že v průběhu jednání výměna mohla být tématem, ale Dan Barát nikam nepřestoupil. Hostování dvou našich hráčů ve Slovácku je nezávislé na dalších přestupech, jsou to dvě samostatné jednotky,“ vyvrátil spekulace trenér Sigmy.
Lurvink a bojkot? Nebojím se, říká Janotka
Přestup do Sigmy si Louis Lurvink vytrucoval. V přípravě podle trenéra Pardubic Jana Trousila údajně předstíral bolístky, aby nemusel nastoupit za svůj dnes už bývalý tým. Postupně prý ztratil i podporu spoluhráčů.
Vzhledem ke způsobu odchodu z Pardubic a bojkotu vlastního týmu se nabízí otázka, jestli Lurvink není problémovým hráčem. Trenér Tomáš Janotka má na tuto otázku jasnou odpověď: „Nemám se čeho bát. Myslím si, že je motivovaný na novou výzvu. Chtěl jít k nám, to se mu splnilo. Jsem přesvědčený o tom, že bude pro Sigmu makat, aby byl úspěšný s celým týmem.
Proti Plzni nastoupil poprvé v dresu Olomouce a rozhodně nezklamal. Předvedl jistý výkon, vyhrával souboje a neudělal žádnou větší chybu. „Hodně se mi líbil. V soubojích byl dominantní, dobře předskakoval hráče a četl hru. Ukázal, že je na něj spoleh, dobře zajišťoval balony za obranu, o které se Plzeň pokoušela,“ chválil Lurvinka po utkání kouč.
Po hodině hry však začal kulhat a vyžádal si střídání. „Střídání bylo vynucené, začalo ho bolet nad kotníkem, špatně došlápl. Ukázal nám, že zvládne ještě pět minut, takže jsme ho stáhli preventivně,“ uvedl Janotka.
Některé přednosti už 24letý stoper ze Švýcarska ukázal v sobotu. Co si od něj Sigma slibuje v budoucnu? „Konstruktivní rozehrávku, chladnokrevnost a klid na míči. Do defenzivy očekáváme to, co ho poslední dvě sezony zdobilo. Soubojové chování, dobré čtení hry. Navíc má okamžitou adaptaci na ligu, protože už ji zná,“ prozradil olomoucký trenér