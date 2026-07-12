„Marko prošel strukturami Dinama Záhřeb, jehož akademie má v Evropě vynikající jméno. Není tajemstvím, že jsme o něj stáli dlouho. Jsem moc rád, že se nám podařilo tento transfer realizovat, a věřím, že pro náš tým bude okamžitou posilou,“ uvedl pro klubový web Ondřej Navrátil, předseda Sigmy.
V nejvyšší chorvatské soutěži odehrál 22letý Chorvat 107 zápasů, v nichž se dvanáctkrát střelecky prosadil a sedmkrát asistoval. Do deseti utkání nastoupil také v dresu chorvatské reprezentace do 21 let.
„Pokud jde o týmové ambice, chtěl bych pomoct Sigmě vyhrát nějakou trofej, alespoň jednu. A mé osobní cíle? Především budu chtít pomoct týmu. Ať už to bude vstřelenými góly, asistencemi, nebo jakkoliv jinak,“ řekl Soldo pro klubový web.
Soldo se narodil v Bosně, kterou také v 17 letech reprezentoval. Poté přestoupil do Záhřebu, kde se vypracoval v hráče, který má momentálně podle webu Transfermarkt cenovku jeden a půl milionu euro.
Reálná přestupní částka by podle stejného webu měla být ještě o půl milionu vyšší. Zkušenosti má také s Evropskou ligou, kde v minulé sezoně nastupoval v dresu Dinama.
„Ve středu hřiště dokáže zastat více pozic. Pevně věříme, že posune kvalitu našeho týmu zase o něco výše a pomůže nám k tomu, abychom byli úspěšní,“ popsal trenér a generální sportovní manažer Pavel Hapal.
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Kouč Hapal však bude muset vyřešit přetlak ve středu pole. Soldo se přidá k Baráthovi, Beranovi, Janoškovi a Spáčilovi, který ale může nastoupit i na stoperu. Nicméně první tři jmenovaní a nově příchozí Soldo budou chtít pravidelně nastupovat.
Soldo je už čtvrtou letní posilou. V pátek Hanáky posílil další Chorvat Anthony Pavlešič, 20letý gólman, který se sice narodil v Austrálii, ale má chorvatské občanství. Prošel také mládežnickými celky Bayernu Mnichov. Pro Sigmu by měl být spíše variantou pro budoucnost. Před dvojicí Chorvatů klub oznámil příchody Stephana Noumbissieho z Kamerunu a islandského útočníka Hilmira Mikaelssona.