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Chance Liga 2026/2027

O Borgese zájem máme, potvrdil Hapal. Mikulenka? Potřebuje větší vytížení

Lukáš Jakubíček
  20:30
Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili Bohemians 3:0 a poprvé v sezoně udrželi čisté konto. Zápasová nominace ovšem mohla napovědět, co se bude na Hané dít v následujících dnech, kdy bude končit letní přestupové okno. Na střídačce chyběl například Matěj Mikulenka. 22letý odchovanec byl v týdnu spojován s možným odchodem do Liberce.

Chance Liga 2026/27

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„Miky je momentálně zraněný, má lehce podvrtnutý kotník,“ vysvětlil hráčovu absenci trenér Sigmy Pavel Hapal. Zároveň ale nevyloučil ani jeho možný odchod: „Miky je reprezentant do 21 let, takže chceme, aby měl vytížení, ale záleží na nabídce. Bavíme se o případném hostování. Kádr máme docela dost široký, řešíme například i jména jako Fiala… Těch hráčů je víc.“

V podobné situaci byl v minulosti i útočník Sigmy Václav Sejk. Ve Spartě se nemohl nastálo usadit v základní sestavě, ve 24 letech už vystřídal osm týmů. Na Euro do 21 let, o nějž momentálně bojuje Mikulenka, se nakonec v roce 2025 dostal i s kapitánskou páskou, když hostoval v portugalském Famalicãu.

„Každý hráč chce hrát a mít radost z fotbalu. Pamatuju si na situace, kdy jsem tolik nenastupoval, pro člověka je to těžké. Snažím se klukům pomoct. Když se zavřete do sebe s tím, že byste měl hrát, tak ničemu nepomůžete. Musíte pořád pracovat a věřit, že se to otočí. Přestupové ságy jsou složité. Hráč může tlačit na odchod, ale klub má jiné záměry. V tu chvíli to nedokážete pochopit, ale my hráči jsme v tomto směru malí páni. Rozhodující slovo mají kluby. Ať už Miky dostane šanci tady, nebo jinde, musí ji chytit za pačesy,“ povídal Sejk.

Olomouc - Bohemians 3:0, domácím vyšel začátek, poprvé se trefila letní posila

Přestože soupiska Sigmy momentálně čítá 29 hráčů do pole, což je poměrně vysoké číslo na to, že Hanáci hrají pouze ligu a Mol Cup, spekuluje se i možném posílení. Nejpravděpodobnější je příchod brazilského obránce Lea Borgese z polského týmu Pogon Štětín.

„Přestup ještě není dořešený, ale jednáme o tom. Je mladý, ale přesto už zkušený. Navíc dokáže hrát na více postech – na levém obránci i stoperu. Je kvalitní na míči a rychlý, takže budeme rádi, pokud to dopadne,“ prozradil Hapal.

Borges v minulosti hrál za brazilský SC Internacional nebo rezervu Porta. V aktuálním ročníku nastupuje v základní sestavě. V pěti duelech polské ligy se jednou gólově prosadil. Ve čtvrtečním pohárovém zápase ale nebyl ani na střídačce.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu Václava Sejka.
Obránce David Lischka z Bohemians (vlevo) si hlídá míč před Václavem Sejkem z Olomouce.
Brankář Tomáš Frühwald z Bohemians inkasuje gól.
Olomoucký útočník Václav Sejk se raduje z gólu.
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Přestupové okno se v Česku uzavře už 8. září. Do té doby má management Olomouce čas na poslední změny v kádru. „Řešíme maximálně dva příchody. Kromě Lea je to ještě jeden ofenzivní post, který chceme posílit, ale teď to není úplně dogma, protože v útoku i na postu desítek máme dost hráčů,“ řekl Hapal.

Sejk: Cílem bylo tlačit a probíhat

V sobotním duelu s Bohemians šla Sigma výhře naproti od úvodních minut. Na soupeři bylo znát vyčerpání ze středeční dohrávky proti Jablonci. Úvod utkání jim vůbec nevyšel, čehož Hanáci využili. Už v osmé minutě se po přihrávce Ghaliho zpoza vápna potřetí v sezoně prosadil Péter Baráth.

„Dnes jsem spokojený, konečně jsme odehráli zápas s nulou vzadu. Pro nás i pro Koudyho je to důležité, protože zatím v každém utkání inkasoval. Do zápasu jsme dobře vstoupili. Kluci konečně pochopili, že někdy je potřeba hru zjednodušit, proběhnout obranou a hrát dlouhý balon. Škoda že jsme nedali víc branek, protože možností jsme měli dost,“ hodnotil trenér Olomouce.

„Měli jsme běžný týden bez zápasu uprostřed, takže jsme se mohli připravit a podívat se, jak Bohemka hraje. Zápas ve středu jim vzal hodně sil, proto bylo naším záměre hodně tlačit a probíhat, to nám přineslo ovoce,“ řekl Sejk.

Obránce David Lischka z Bohemians (vlevo) si hlídá míč před Václavem Sejkem z Olomouce.

Olomouci se obranu Bohemians dařilo překonávat dlouhými míči. Na jeden takový si naběhl pravý stoper Abdoullaye Sylla, který následně předložil míč do prázdné brány Václavu Sejkovi. Sylla se v utkání prezentoval několika podobnými náběhy, kdy se objevoval až na pozici pravého křídla.

„Chtěli jsme to po krajních stoperech i v předchozích zápasech. V tomto systému je problematické, když takoví hráči nezaútočí a nevytvoří převahu. Dnes mu tam Hadaš výborně udělal místo a Abdu přihrával na druhý gól. Lurvink měl taky dost proběhů a v ofenzivní činnosti pomáhal i on,“ míní Hapal.

Na konečných 3:0 upravil svou premiérovou trefou v české lize Marko Soldo. „Je to dobrý fotbalista a svými výkony jde nahoru. Jsem rád, že se trefil. I v tréninku ukazuje, že má dobrou střelu levou, i když je pravák. Čeká, kdy se do sestavy dostane od začátku, ale to je daň kvalitního kádru. Je potřeba to respektovat a čekat na svou šanci,“ nastínil Hapal.

Olomoucký kouč se po prohře s Baníkem rozhodl udělat dvě změny v sestavě. Ekerotha a Tkáče nahradili Hadaš s Krivakem. Opět pouze na lavičce zůstali například křídelník Šíp nebo kapitán Kliment. „Taky čeká na svoji příležitost, protože momentálně nastupuje pravidelně Sejky. Nic víc v tom není. Ale s Honzou samozřejmě počítáme, je to kapitán a věřím, že v dalších utkáních prostor dostane,“ poznamenal 57letý kouč.

Když Kliment v 76. minutě do hry nastoupil, dočkal se od tribun hlasitého přivítání. Fanoušci rozhodně nezapomněli na jeho přínos během sezony, ve které si Sigma výhrou v poháru zajistila postup do Evropy a 33letý forvard byl nejlepším střelcem ligy.

Letošní cesta Mol Cupem, který je nejen pro Sigmu jednou z možných cest do Evropy, začíná Olomouci už ve středu, kdy odehraje hanácké derby ve 3. kole na hřišti Prostějova. „Dnes nemůže být dlouhá noc, protože ve středu hrajeme pohár. Uděláme nějaké změny, ale zápas v žádném případě nepodceníme. Víme, že hrajeme místní derby, takže k tomu přistoupíme velice zodpovědně,“ slibuje Hapal.

„Bude to úplně jiný zápas. Jedeme do druholigového Prostějova, pro který to bude svátek, derby a budou chtít nejen vyhrát, ale i nás pokopat. Trenéři, ale i my, čeští hráči, budeme muset připravit i zahraniční kluky na to, co je čeká. Možná to bude ještě náročnější než dnes,“ myslí si Sejk.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
9. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
10. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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