Klimentova lahůdka, pochvala pro obranu. Janotkovo obrození zafungovalo

Na jihu Čech jich v dresu Olomouce nastoupilo hned sedm, včetně dvacetiletého stopera Adama Dohnálka, pro kterého se jednalo o debut v nejvyšší tuzemské soutěži.

Výsledek napoví, že to Janotkovi hoši zvládli na výbornou. Zaslouženou výhru 2:0 ale řídil zkušenější mazák. Letní posila z Plzně Jan Kliment obstarala obě trefy a zejména první gól byl unikátní.

Trefa sezony už v prvním kole?

Psala se 56. minuta, když Zorvan poslal do vápna nadýchaný míč. Klimentovu hlavu by asi ovšem nenašel, tak se útočník otočil, zády k bráně vyskočil a vystřihl nekompromisní nůžky. Gólman Janáček nedosáhl a jen nevěřícně kroutil hlavou. Představení v novém dresu jako hrom.

„Já jsem to moc neviděl, ležel jsem na zemi, jenom jsem pak slyšel, jak se ostatní radují. Tak jsem jen zkontroloval, že je míč v síti. Ale asi jsem nikdy nedal hezčí gól,“ smál se Kliment.

„Krásný a pohotový gól. Věřil jsem, že když bude pracovat, tak góly přijdou. Jestli to bude v prvním poločase, ve druhém, nebo až ve třetím utkání, to bylo jedno. Věřili jsme v jeho schopnosti. Je to teprve začátek, ale každému útočníkovi pomůže, že bude dávat góly. Pro jeho sebevědomí je to důležité,“ přidal hodnocení klíčového momentu utkání i kouč Janotka.

25 soutěžních zápasů čekal Jan Kliment na vstřelený gól.

Kliment prý podobné zakončení netrénuje. „Byla to intuice, sešlo se to. V té situaci se nedalo dělat nic jiného, než to zkusit takto,“ popsal útočník.

Souhra Kliment – Zorvan slavila úspěch i po sedmdesáti minutách hry. Kolmici druhého jmenovaného převzal Kliment těsně za půlicí čarou a rychlý kontr zakončil po zaseknutí obránce tvrdou ránou na přední tyč. „Po přestávce jsme se k něčemu nadechovali, ale Olomouc vstřelila krásný gól a myslím si, že ten utkání rozhodl. Trošku to s námi zatřáslo, nebyli jsme vůbec nebezpeční a Olomouc si to pohlídala, zvítězila zaslouženě,“ poznamenal trenér Českých Budějovic Jiří Lerch.

Sudí sice Klimentovi odpískal ofsajd, ale kalibrovaná čára – novinka letošního ligového ročníku – přiřkla Klimentovi druhou gólovou radost. „Bylo to lepší, než kdyby mě rozhodčí nechali se minutu radovat a pak pískli ofsajd. Takhle sudí hned zapískal, ale věděl jsem, že to nebude tak jednoznačné. Myslel jsem si, že je to tak padesát na padesát,“ přiblížil Kliment.

Každý makal, proto to tak dopadlo

Jeho dva góly doplnily další individuální milníky sigmáku: Zorvan ke dvěma asistencím mohl přidat ještě gól, ale svůj přímý volný kop otřel o tyč. Dvacetiletý gólman Stoppen, jenž po přeřazení Matúše Macíka do B týmu začal sezonu jako jednička, udržel první čisté konto ročníku.

A stoper Dohnálek poprvé vyběhl na ligový pažit, debut v lize si připsal i střídající Matěj Mikulenka.

„Pro nás je skvělé, že máme konkurenci v kádru. Důležité bylo, že jsme i po změnách udrželi kvalitu zápasu,“ chválil Janotka. „Obrana si celkově zaslouží pochvalu, protože jsme odehráli zápas s čistým kontem. To se vždy cení. Adam Dohnálek dokázal přenést do prvního mistrovského utkání za áčko to, jakým způsobem se prezentoval v předchozích zápasech za béčko a v přípravě. Zachovával ledový klid, měl dobrou rozehrávku. Jsem za něho samozřejmě rád a přeju mu to. Každý hráč ale musí svoji výkonnost potvrzovat každý víkend,“ hlásil trenér Olomouce.

O2 TV Sport ⚽Zápas Českých Budějovic se Sigmou Olomouc byl galapředstavením Jana Klimenta. Ten poslal Olomouc do vedení dost možná gólem roku, když vystřihl parádní nůžky. ✂ A pak přidal ještě druhou branku, která byla po odmávání ofsajdu uznána až na základě přezkoumání VARem za pomoci kalibrované čáry. 0 0

Výhra 2:0 vypadá jako slušný start a náznak toho, že Janotkova filozofie může fungovat a těšit příznivce Sigmy. Je ale důležité připomenout, že Budějovice byly v loňské sezoně drahnou dobu zralé na sestup a v sobotu mohly proti Sigmě pomýšlet na bodový zisk.

„V první půli měly Budějovice dvě šance, jednu možná loženou, Tadeáš nás podržel. Věděli jsme, že kdo dá první gól, bude to mít obrovsky ulehčené. Naše trefa nám pomohla a druhá už nás uklidnila,“ pověděl Kliment. „Plnili jsme vše, co jsme si řekli v přípravě. Každý makal na sto dvacet procent, a proto to tak dopadlo,“ doplnil forvard.

Mezer si je vědom i Janotka: „V prvním poločase nám chybělo trochu sebevědomí ve finální fázi. Myslím, že jsme měli více akcí dohrát do nebezpečnějších situací, nebo vstřelit branku. Přežili jsme jednu velkou příležitost Budějovic, kdy Matěj Hadaš vykopával balón před dotírajícím protihráčem,“ uvědomoval si trenér. „Druhý poločas jsme se výrazně zlepšili,“ podotkl.