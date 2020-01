Produkt made in Sigma. Olomoucká továrna chrlí další talenty

„Neskutečný moment, který jsem si užil,“ vyznal se kreativní středopolař Daněk pro klubový web.



Ve středu odletěli na herní soustředí do turecké Antalye, kde trenér Radoslav Látal ladí mančaft na jarní část. „Jsou to velcí talenti olomouckého fotbalu a je potřeba s nimi pracovat. Šanci budou dostávat,“ slibuje.

Věkem mladší dorostenci zatím dostali v uplynulých čtrnácti dnech hlavně zabrat. „Dáňa to zvládá po kondiční stránce lépe, Jáchym je rychlostní typ, ale pere se s tím, dostal trošku odpočinek, deset dní bylo náročných,“ měl Látal pochopení. „Pořád tvrdím, že v Sigmě je spousta talentů. Daňka jsem měl už na poslední tři týdny podzimu, jevil se velice dobře. Dokonce jsem uvažoval, že bych ho tam na některé minuty strčil.“

Během první půlky sezony zabudoval do týmu odchovance Zmrzlého, Chytila, Zlatohlávka či Zimu, po kterém prahne mistrovská Slavia.

„Chceme s mladými pracovat, aby si zvykali na dospělý fotbal,“ povídá Látal. To je teď úkol mladíků. „Musím zapracovat na kondici. Chtěl bych se udržet v A-týmu a nebýt v něm jen do počtu,“ řekl klubovému webu Šíp.

Na stáži v Bayernu

Mimochodem, zrzavý rychlík skončil druhý v republikové anketě Nejlepší mladší dorostenec za loňský rok, reprezentoval na mistrovství Evropy sedmnáctiletých v Irsku a byl na stáži ve světovém velkoklubu Bayern Mnichov.

„Je to jiný svět. Kluci tam nebyli fotbalově až tak jiní, největší rozdíl byl v tempu. Měli neskutečnou vytrvalost. Hráli jsme na malém prostoru čtyři na čtyři. U nás po minutě už potřebujeme oddech, tam jsme hráli skoro pět minut a pořád naplno. Tohle cvičení skončilo a hned jsme šli běhat od vápna k vápnu,“ líčí.

Daněk, který na podzim v celostátní dorostenecké lize ve starší kategorii do 19 let zaujal 13 góly a pěti asistencemi, byl zase na stáži v Nottinghamu Forrest. „Jeden z mých největších zážitků. Strávil jsem tam týden, bydlel jsem v anglické rodině, což bylo super. Hráči byli ohromně kvalitní na balonu, silní a hbití. Navštívil jsem i zápas prvního mužstva, atmosféra na stadionu mě nadchla. Lidé žijí fotbalem.“

Další zážitky přibývají. Ostatně jen pobyt v kabině sigmáckého áčka stojí za to. „S Jáchymem sedíme vedle sebe, hodně spolu komunikujeme, probíráme tréninky a navzájem si pomáháme,“ těší Daňka.

Shodně vzhlíží k záložníkovi Faltovi. „Vždy se mi líbil jeho styl, je to také rychlostní typ hráče,“ říká Šíp.

„Jeho práce s míčem a pohyb je opravdu výborný,“ kývne Daněk.

I zkušenější Falta patří mezi plejádu odchovanců v týmu.

V tom je Sigma naprostý unikát: v základní sestavě často nastupuje až s osmi hráči ze své líhně. Dámy a pánové, milá ligo, kdo z vás to má?

Jistě, jde také o ekonomickou nutnost provinčního klubu nuceného jednou za rok prodat odchovance (za poslední dva roky prodala Chorého, Kalvacha a Plška, za které dohromady vyinkasovala přes 40 milionů korun), přesto anebo právě proto olomoucká práce s mládeží vzbuzuje léta obdiv v celém Česku.

Sigma je 38. v Evropě, leč sigmáci z Evropy mizí

Olomouc vychovala a vychovává řadu reprezentantů: Hapala, Látala Ujfalušiho, Rozehnala, Hubníka či Kováče v národním týmu vystřídala jiná generace s visačkou made in Sigma: Ševčík, Kalvach, Kalas či Doležal mohou pomýšlet na mistrovství Evropy. Sice už ani jeden z nich na Hané nekope, ale i tak je to pro klub ceněná reklama. A v širší nominaci bývá ještě stoper Jemelka.

Další fajn reklamou pro klub s černou hvězdou ve znaku byla nedávno zveřejněná studie CIES Football Observatory mapující počet odchovanců v jednatřiceti nejvyšších soutěžích v Evropě. Olomouc se umístila v obrovské konkurenci s počtem 31 odchovanců na 38. místě.

Pravda, především díky tomu, že na podzim měla šestnáct odchovanců v kádru áčka. Další mají práci napříč ligou od Ševčíka ve Slavii přes veterána Zavadila v Opavě. Naopak sigmáci vymizeli z top evropských soutěží, což je k zamyšlení, neboť na Andrově stadionu chtějí vychovávat hráče pro evropský fotbal.

Exsigmáci v prvních ligách V Česku

Petr Ševčík, Jakub Markovič (Slavia), Roman Hubník, Tomáš Hořava, Tomáš Chorý, Lukáš Kalvach (Plzeň), Martin Doležal (Jablonec), Jan Navrátil (Slovácko), Martin Šindelář (Baník), Aleš Nešický (Liberec), Jaroslav Svozil, Vojtěch Šrom, Pavel Zavadil (Opava), Kamil Vacek (Bohemians).

V zahraničí

Martin Pospíšil, Tomáš Přikryl (Bialystok), Tomáš Černý (Aberdeen).

V Polsku působí záložníci Přikryl s Pospíšilem, brankář Černý je dvojkou ve skotském Aberdeenu, reprezentant Kalas hraje druhou nejvyšší soutěž v Anglii. Olomouc už sama na západ téměř neprodává, pryč jsou doby, kdy do německé bundesligy uvolnila hvězdičky Látala, Hapala, Ujfalušiho či Heinze.



I tak ovšem pouze sedmá Sparta z českých klubů vyslala loni do prvních lig více fotbalistů (57), Slavia (27) je šedesátá. Nejlepší v Evropě je Partizan Bělehrad (75) před Ajaxem Amsterdam (72) a třetím Sportingem Lisabon. Například věhlasná Barcelona (52) uzavírá elitní desítku. „Jsou to důležité statistiky, které nelžou,“ váží si toho Látalův asistent Jiří Neček, jenž dvanáct let trénoval mládež Sigmy, a tak dobře ví, kolik úsilí a jaké všemožné útrapy včetně puberty se za takovým číslem ukývá. „Proto bych řekl, že mládež v Olomouci funguje dobře, a byl bych rád, kdyby tak fungovala dál. Doufám, že mladí polezou nahoru a dostanou se do zahraničí.“

Fanoušci modrých si sice čas od času postesknou, zda by z továrny na talenty nešlo vytěžit víc – sestavit silný tým, odolat nabídkám a konečně získat první titul. Naposledy o něm snila – sic i mluvila! – generace kolem Tomáše Hořavy, Jakuba Petra či Pavla Dreksy vedená trenérem Zdeňkem Psotkou, ale maximem atraktivní náročné hry byla čtvrtá příčka. A stejně tak dopadl silný ročník devadesát trojek v čele s Plškem, Houskou, Faltou nebo Zahradníčkem.

Kouč Jílek sestavu překypující odchovanci vytáhl rovněž na čtvrté místo. Když však vezmete v potaz asi šedesátimilionový rozpočet Sigmy, není to v porovnání ceny a výkonu špatné. „Doplňujeme rozpočet prodejem, protože jsme regionální klub. Najít správný poměr je alchymie a vždy se stáj musí oživit někým zvenku, není možné hrát jen s odchovanci. Fanoušek by chtěl, abychom hráli o poháry, ale stejný problém řeší Ajax Amsterdam. V prosazování odchovanců je na nejvyšších místech, ale jakmile má silný tým, ostatní mu ho rozeberou, protože nemůže finančně konkurovat nejbohatším,“ říká mládežnický trenér Augustin Chromý, který začal v Sigmě v roce 1987 u sportovních tříd a výchově mládeže je věrný dodnes.

Teď Hanáci prochází pozvolnou, leč bolestivou obměnou kádru. Látal schytává kritiku za desáté podzimní místo i nevalný herní projev.

Vlastně jediné, za co se dá chválit, je, že se nebojí stavět odchovance.

„Jako funkcionář budu vždycky chtít, ať naskakuje hodně mladých, ale protože jsem trénoval, tak vím, že to není tak jednoduché, jak si každý myslí. Trenér má zodpovědnost za výsledky,“ říká empaticky sportovní manažer klubu Ladislav Minář. „Je to zase o tom najít hranu, kdy a jaké množství mladých hráčů dávat. Všichni na to tlačí, protože mladší hráči jsou levnější. A my máme trenéra, který se nebojí dávat mladé kluky do hry. Chceme, aby hráli.“ Chromý jmenuje: „Zima je stoper podobný Hubníkovi – vysoký, rychlý. Chytil je gólový, umí fantasticky podržet míč a prosadit se v šestnáctce. Zmrzlý má obrovský potenciál a je strašně poctivý, Zlatohlávek je výborný technicky, ale ještě potřebuje dobudovat a jsou tam další. Na hostování je Zifčák, silný hráč, který jde do všeho, typ do války. Nastartovaných jich máme víc.“

V šestnácti do Manchesteru

Sigma věří, že bude těžit také z nové Regionální fotbalové akademie určené pro hráče do 14 a 15 let, na niž navazuje klubová akademie zaštiťující dorostenecké týmy Olomouce. Ostatně Šíp s Daňkem si akademií, ve které jako trenér působí například sigmácká legenda Martin Kotůlek, prošli. Hráči mají špičkový servis – od fyzioterapeutů po výživové poradce. „Dalo mi to hodně. Osamostatnil jsem se od rodičů. Měli jsme perfektně zajištěné stravování a byl větší apel na školu, což bylo někdy těžší, ale zvládl jsem to,“ usmívá se Šíp.

Jeden talent zřejmě příznivci Sigmy na Andrově stadionu ani neuvidí. Finišuje jednání o přestupu šestnáctiletého brankáře Radka Vítka do Manchesteru United. U slavného giganta se za něj zaručil někdejší výborný gólman Luděk Mikloško, brankářský expert agentury, jež Vítka zastupuje. „Bylo by to zajímavé, i co se týče prezentace olomouckého fotbalu,“ podotýká Minář.

Vítek by navázal na Kalase, jehož Sigma v dorosteneckém věku prodala do Chelsea. „Ti kluci, ať je to Daněk, nebo Šíp, jsou velice šikovní. A pro dorostence i rodiče je dobré, když vidí, že mohou jít do takového klubu ze Sigmy,“ říká Minář.

Olomoucká továrna na talenty chrlí další a další mládence, kteří se mohou živit fotbalem na nejvyšší úrovni. A to není málo.