Jílek: V deseti už to bylo spíš modlení, aby rozhodčí písknul konec

Na půdě silné Mladé Boleslavi.

S devatenácti zásahy mají vůbec nejlepší ofenzivu soutěže (na počet střel i nejproduktivnější, což potvrdili také čtyřmi góly Uničovu v českém poháru) a to mají odložené utkání na Slavii k dobru.

Když křídelník Martin Hála vykoupal brankáře Halousku, pátou trefou v ročníku se dotáhl v čele tabulky kanonýrů na slávistu Schranze.

Souhrn 7. kola fotbalové ligy

Přesto sigmáky včera večer čekala v autobuse tichá cesta na Hanou.

„Produktivita se nás drží, to je jedna z mála věcí, za kterou bych pochválil,“ shrnul dění na hřišti olomoucký trenér Václav Jílek.

Mladá Boleslav – Sigma 3:3.

Přitom ještě pět minut před koncem vedli hosté o dva góly. Obránce Václav Jemelka šturmoval po křídle za obloučkem od záložníka Sedláka, kterým Jílek ve druhé půli vyztužil střed hřiště, když stáhl mladíčka Daňka. Reprezentant Jemelka levačkou poslal od praporku centr na zadní tyč, kde to precizně sehrála dvojice dalších střídajících – Jakub Matoušek hlavičkou sklepl míč k volnému Davidu Vaněčkovi, který merunu z halfvoleje napálil nechytatelně pod břevno, jako když prásknete bičem: 71. minuta, 3:1 pro Sigmu.

Kdekdo už mohl mít pocit, že je hotovo. „Jak jsme dali třetí branku, byl jsem přesvědčený, že už to zvládneme, byli jsme nahoře,“ viděl od lavičky v bílé košili Jílek, jehož letní návrat do Olomouce odšpuntoval gólová stavidla.

Mladoboleslavský útočník Milan Škoda (vpravo) napadá rozehrávku brankáře Matúše Macíka z Olomouce.

V tu chvíli si ještě mohl lebedit, jak parádními tahy pomohl mančaftu. Střídal s citem, přeskupoval linie, vše jelo podle plánu. Sigma směřovala za čtvrtou výhrou v posledních pěti duelech. Jenže zadáka Zmrzlého chytily křeče a tak páté střídání ve třetím sledu přišlo brzy.

A když v 75. minutě zradilo Vaněčka koleno, musela Sigma dohrávat o deseti. Mladá Boleslav, která byla drtivou většinu utkání pohyblivější i kvalitnější s míčem, se nadechla k mocnému finiši. „Z důvodu křečí Zmrzlého jsme museli využit i třetí okno ke střídání. Riskli jsme to s tím, že máme v zádech dvoubrankové vedení. Bohužel se hned vzápětí zranil Vaněček a neměli jsem v závěru sílu tlaku odolat,“ povzdechl si Jílek.

Chybí Goal-line technology

Domácím vydatně pomohl gól, který sotva někdo viděl. Tedy viděl ho pomezní Vlček a potvrdil i kolega Berka u videa, ačkoli průkazný záběr chyběl stejně jako Goal-line technology. Čtyři minuty před koncem Dominik Mašek trefil tyč, míč se však od zad obrovitého brankáře Macíka odrazil za brankovou čáru, odkud jej vytáhl dlouhou rukou jako čarodějnice Saxana.

Tedy nejspíš, asi, možná.

Vypadalo to tak. Ale skutečně byl balon celým objemem za čárou?

Průkazný záběr 02 TV chyběl.

Mladoboleslavský záložník Michal Hlavatý (vpravo) si kryje míč před Pablem Gonzálezem z Olomouce.

Macík hned ukazoval, že nikoli. Marně. Po utkání už s chladnější hlavou pravil: „Když je tu VAR, asi to bylo v pořádku, ale já jsem měl pocit, že jsem mohl míč ještě stihnout. Kluci křičeli, že balon byl na čáře. Ale je tu VAR, nebudu se hádat. Gól nemusel padnout, chybělo trošku štěstí.“

Třeba trest za to, že předtím sudímu Machálkovi s úsměvem zapřel, že střelu Ladry vytáhl na roh.

Vyrovnávající banán z kopačky Karafiáta v 89. minutě si už vyčítat nemohl. Odražený míč za vápnem trefil nártem famózně do šibenice. „Výstavní kousek,“ uznal Macík. Oslabení sigmáci nestíhali, byli ještě rádi, že rozjetá Mladá Boleslav neotočila skóre zcela.

„Žádný trenér vám neřekne, že takové přestřelky prožívá dobře, zejména, když má soupeř tolik šancí. Měli jsme několikrát štěstí, že to tam Boleslavi nespadlo. Ale v deseti už to bylo spíš modlení, aby písknul konec. Macík nás ještě podržel,“ podotkl Jílek. „Před zápasem bychom bod brali, věděli jsme, že bude těžký. Byli jsme dobře připraveni, podařilo se nám dát rychlý gól. V závěru jsme to nezvládli udržet, bohužel nás bylo patnáct minut o jednoho méně. Mohli jsme to dotáhnout ke třem bodům,“ mrzelo Macíka.

Mladoboleslavský David Jurásek (vpravo) odehrává míč před Pavlem Zifčákem z Olomouce.

Upřímně, nebylo by to zasloužené. Sigma po reprezentační přestávce nepůsobila tak dravě jako před ní. „Je potřeba uznat, že i bod je šťastný, protože Boleslav měla větší množství příležitostí, byla kvalitnější. Nás utkání nezastihlo v dobrém rozpoložení, pohybově jsme zaostávali první poločas,“ hodnotil Jílek jako obvykle bez sebeklamu. „Měli jsme strašné ztráty míčů v přechodové fázi, přesto jsme dvakrát skórovali ze dvou šancí. Ve druhé půli jsme udělali změny v postavení středních hráčů a Boleslav jsme dobře eliminovali, bylo to v pořádku, podpořené třetím gólem.“

Mladoboleslavští dvakrát prohrávali a dva góly. V první půli však na premiérovou branku nákladné útočné posily Olomouce Antonína Růska, jenž dorážel ostrý centr Zmrzlého, bleskově odpověděl kanonýr Milan Škoda, když se pro změnu od Zmrzlého trhl. Ale to se krásná zápletka teprve rozjížděla.