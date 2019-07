Olomouc se statečně pere s těžkým losem. Mrzutým porážkám navzdory

Stejně jako v prvním kole v Plzni se sigmáci do poslední vteřiny nastaveného času srdnatě rvali o bod.



Kdyby v Plzni stoper Jan Štěrba v gólové pozici nehlavičkoval z malého vápna nad bránu, srovnal by na 2:2, takhle favorit zvýšil ještě v posledních vteřinách z brejku na 3:1.

A v neděli večer to bylo ještě kyselejší. Houska v páté minutě nastavení po faulu na Yunise trefil z penalty přízemní střelou pravou tyč.

3 body získali fotbalisté Olomouce po třech kolech sezony. Prohráli v Plzni (1:3), porazili Zlín (1:0) a neuspěli na Slavii (0:1). V sobotu jedou do Liberce.

Je třeba uznat, že vzhledem k počtu příležitostí by remízy byly pro Olomouc spíše vydřené, ale zrovna tak je potřeba ocenit, jak běhavou a organizovanou hrou zatápěla letošním účastníkům kvalifikace Ligy mistrů do posledního hvizdu.

A to je pro nového trenéra Radoslava Látala potěšující zjištění.

„Oba týmy byly kvalitou podobné,“ srovnává Houska sílu nejtěžších soupeřů, na které můžete v lize narazit. „Pro nás je teď los těžký. Oba týmy jsou špička ligy. Škoda že jsme ani z jednoho hřiště neodvezli ani bod,“ litoval Yunis, jenž stejně jako v Plzni zařídil mančaftu penaltu, když jej soupeř fauloval zrovna ve chvíli, kdy už napřahoval ke střele v gólové pozici. „Hned jsem věděl, že je to jasná penalta. Nebylo o čem spekulovat.“



Zatímco v Plzni středopolař Jakub Plšek desítku proměnil a poslal hosty do vedení, na Slavii v závěru už nebyl na hřišti a Houska selhal.



„To se stane i v lepších ligách, jsme jedna rodina, jedeme dál,“ chlácholil Yunis smutného parťáka.

„David Houska byl na penaltu určený, cítil se na to. Mrzí mě porážka, neodevzdali jsme špatný výkon,“ hodnotil Látal.

Spokojenější mohl být až s druhým poločasem, přestože i v prvním se Plšek, Falta a Pilař dostali do zajímavého zakončení. Plšek trefil hlavičkou břevno, Falta přestřelil branku bombou zpoza vápna a Pilař z úhlu protáhl brankáře Koláře.

Jemelka je opora, chválí Látal

„Do zápasu jsme vstoupili špatně, prvních patnáct minut jsme měli problémy. Slavia nás přehrávala a dala gól. Po dvaceti minutách jsme se dostali do hry, začali jsme hrozit brejky. Některé slibné akce jsme nedotáhli,“ litoval Látal. „V druhém poločase jsme přeskupili řady, nastoupili jsme s třemi obránci a dvěma útočníky. Začali jsme lépe bránit, bohužel jsme se do šancí dostali až na konci. Z nakopávaných míčů jsme se dostali do centrů a byla z toho penalta.“ Změna rozestavení na 3-5-2 a příchod druhého hroťáka Yunise pomohly.

„Pro obranu je těžší vázat se na dva útočníky, bylo to i vidět,“ přemítal Yunis, který se kromě penaltové situace dostal k nebezpečné hlavičce. „Snažili jsme se na ně vyvinout tlak, což se podařilo.“



Avšak i bez prodaných stoperů Ngadeua a Deliho uhájili sešívaní vzadu nulu. „Oba to byli nadstandardní stopeři v lize, Kúdela s Hovorkou budou mít těžké je nahradit. Dalo se přes ně prosadit, škoda že jsme to nevyužili,“ povzdechl si Yunis. „Druhý poločas byl vyrovnaný, měli jsme i šance a ty zvlášť na Slavii musíme využívat.“ Látal vyzdvihl svého stopera Václava Jemelku: „Podal výborný výkon, je naší stabilní oporou. I na tréninku působí velice sebejistě, dobře trénuje, nejsou s ním žádné problémy.“

Těžký los na úvod sezony ovšem Olomouckým nekončí. O víkendu jedou do Liberce. Potřetí ze čtyř kol hrají venku. Proto je tolik důležité, že zvítězili doma nad Zlínem.

„Máme se z čeho odrazit. Hlavně z druhého poločasu. Takhle musíme pokračovat v následujících zápasech a věřím, že to bude dobré,“ tvrdí Yunis. „Už byly vidět některé věci, které po nás trenér chce,“ přikývne Houska.

A Látal zdůrazní: „Musíme podávat takové výkony jako na Slavii.“