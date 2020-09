Fotbalovou Olomouc posílil francouzský stoper Poulolo z Getafe

Getafe v minulém ročníku skončilo v La Lize osmé, Poulolo za něj naskočil do jediného zápasu jen na minutu, další start přidal ve španělském poháru, jinak nastupoval především za třetiligovou rezervu.

Do Olomouce přichází poté, co mu nevyšly námluvy s kluby z druhé španělské soutěže. Za sebou má také angažmá ve francouzských klubech Olympique Alés a Arles-Avignon.

„Florenta jsme měli v hledáčku delší dobu. Usilovali jsme o něj dva měsíce. Měl několik dalších nabídek. Jedná se o kvalitního hráče, takže jsme byli ochotni čekat,“ řekl klubovému webu trenér Radoslav Látal. „Má vynikající postavu a práci s míčem, proto jsem rád, že ho mám v týmu.“

Sigma se příchodem urostlého rodáka z Martiniku jistí při zranění stoperů Beneše se Štěrbou a možném odchodu Jemelky, o něhož stojí kluby v zahraničí.

„Chtěli jsme ještě jednoho hráče dozadu, máme zraněné, může někdo třeba odejít,“ podotkl sportovní manažer Ladislav Minář. „Líp se cítí na stoperovi, ale může hrát i šestku. Je to důrazný hráč, rychlostně je na tom slušně. Jestliže byl v kádru osmého týmu španělské ligy, tak ho tam nenechali trénovat jen proto, že je docela vysoký.“

Olomouc dotahuje administrativní záležitosti přestupu, páteční domácí zápas první ligy proti Bohemians by tak stihnout mohl. „Napřed se musí ale aklimatizovat, španělská liga skončila v srpnu, trénoval jen individuálně, protože hledal angažmá,“ dá Minář posile čas.

„Měl tři týdny herní pauzu. Postupně se do toho bude dostávat. Bude mít prostor, aby poznal prostředí a spoluhráče. Věřím, že ho brzy uvidíme v mistrovském utkání,“ doplnil Látal. „Přivádíme ho jako hráče, který by měl patřit do základní sestavy, ale musí si to vybojovat stejně jako všichni ostatní.“