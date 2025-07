Filipe, kde jen jsi? Post desítky v sestavě fotbalové Sigmy Olomouc v uplynulé sezoně opanoval, na své místo nikoho nepouštěl. A když je nyní bývalý špílmachr Filip Zorvan bez angažmá a Sigma bez svého tvůrce, fanouškům vyvstává otázka, proč Zorvan na své další angažmá nemůže čekat pod provizorním kontraktem, co by jej opravňoval odejít kdykoliv.

„Dostal nadstandardní nabídku a potkáváme se tu stejně každý den. Filipa i s Jakubem Pokorným. Oni nadále využívají v tréninku naše zázemí. Míjíme se a naše nabídka by byla stále platná, ale není to pro Zorviho vůbec téma. Udělali jsme maximum a více nemůžeme dokázat. On je přepnutý co se týče zahraničního angažmá, má to jasně dané,“ přemítal nad takovým dotazem trenér Tomáš Janotka. „Dobře ví, že může čekat a jít vlastně až za hranu taktizování se smlouvou,“ uzavře ale hned kouč.

Filip Zorvan (vepředu) se raduje z triumfu v MOL Cupu.

Jeho někdy geniální pasy i skvělé standardky však viditelně schází. Chyběly v prvním kole na Slovácku a jeho nástupce zatím nevyvstal ani na domácím kolbišti v sobotu při bezbrankové remíze proti Dukle Praha. „Jsme zklamaní. Chtěli jsme navázat na tři body ze Slovácka. Věděli jsme, že to bude těžký zápas a i Dukla po prohře v Karviné udělala hodně změn,“ lamentoval trenér.

Dominik Janošek v úvodním kole ani Matěj Mikulenka proti Dukle střed hřiště nedokázali dostat pod svou nadvládu. Pomalejšího Janoška alespoň zdobila přesnost přihrávek, jenže i těm chyběla nebezpečnost. Předfinální fáze, jak trenéři rádi označují přípravu útoků, se zatím Sigmě ze hry vytratila, proti Slovácku spasila Hanáky až penalta. Standardky či rohy Spáčil s Langerem také nekroutí s takovou lehkostí. Na lavičce bez odehrané minuty navíc zatím zůstal sedět, přesně pro tuto pozici koupený, David Tkáč.

„Každý hráč bude potřebovat adaptaci na náš způsob hry a na naše požadavky. Víme, co v Janoškovi je a já věřím, že v dalších zápasech týmu pomůže. Proti Dukle jsme zvolili Matěje Mikulenku, který má lepší pohyb a věřili jsme, že právě jeho aktivita bude na Duklu platit,“ obhajuje svou volbu trenér. „Máme na tento post tři nebo čtyři hráče. Je na nás, abychom měli pak šťastnou ruku v jejich výběru,“ bere fázi hledání zatím na sebe.

Jenže ani jeden na svého zkušenějšího kolegu zdaleka nestačil. „ Musíme si uvědomit, že Filip tady předvedl málem snovou sezonu. My se snažíme nyní nevytvářet tlak na hráče, že musí nahradit ty, kteří jejich posty hráli předtím. Ono to ani nejde. Ať na nich není tenhle bič. Útočník Daniel Vašulín zkrátka nemá zaplnit místo po Janu Klimentovi, to by bylo hrozně těžké, skoro to nejde, aby dal stejný počet gólů,“ uvědomuje si nevděčnost role posily Sigmy Janotka. „To stejné platí pro kluky na desítce,“ dodává.

Olomoucký fotbalista Matěj Mikulenka (v modrém) v souboji s Mariosem Pourzitidisem při zápase Sigmy Olomouc proti Dukle Praha.

Když už konečně začaly v pokročilém času druhé poloviny létat centry alespoň od halfbeků, nechala si Sigma rozkouskovat hru taktickými fauly, střídáními a poleháváním. „Byl to tlak, ale bez výsledku. Neměli jsme žádnou nástavbu na náš výkon v poslední třetině hřiště. Musíme se zaměřit na to, abychom byli ve vápně ve více lidech, abychom nějak trhali tu obranu. Ale chyběla nám i kreativita, lepší individuální práce, aby tam někdo udělal něco nadstandardního, a to tam nebylo,“ uvědomoval si krajní obránce Jiří Sláma.

Zorvanovu pravačku by si pak přál mít Janotka v nastaveném čase, kdy Sigma zahrávala přímák ze středu hřiště jen centimetry od hranice vápna. Dokonalou šanci však Štěpán Langer přepálil. „Kopali jsme to já se Štěpánem často i když byl Filip Zorvan v sestavě, kopeme standardky stejně, ale bohužel se nám to zatím nějak nedaří. Nasadili jsme si laťku v minulé sezoně sakra vysoko. Stačí detail a celý signál jde do kopru,“ připustil patrnost absence tvůrce hry z minulé sezony Sláma.

Ochozy, na rozdíl od loňska, slyšitelné

Radost Sigma může mít alespoň z podpory hlediště. Amnestie hříšníků a hlavně vstřícná tvář klubu pod taktovkou nových majitelů pomohla. Fotbalisté Sigmy měli na prvním domácím zápase sezony v sobotu odpoledne v zádech solidní, v minulé sezoně jen zřídka vídanou podporu 4860 diváků. Olomoucká značka se však, na rozdíl třeba od brněnské druholigové Zbrojovky, potřebuje obalit fanoušky postupně.

Kotel Sigmy Olomouc při zápase proti Dukle Praha.

I v minulé sezoně totiž na Sigmu v prvním úvodním zápase zavítalo přes čtyři a půl tisíce fanoušků. Rozdíl byl však patrný na první poslech. „Jsme strašně rádi, jak fanoušci reagují na nového majitele Sigmy. Mění se atmosféra a kulisa kolem celého klubu. Je to obrovský rozdíl, když máme skutečný kotel. Když přijde v zápase hlušší místo, tak to jádro dokáže zase nastartovat a rozproudit energii v rámci celého stadionu. I ostatní tribuny se snažily nabalit na kotel a proto celá kulisa byla bouřlivější,“ oceňuje Janotka.

Plánovaný přesun jádra fanoušků z východní tribuny na jih dopředu příznivci už v úvodním kole odsoudili nesouhlasným transparentem, hlásajícím, že ortodoxní podporovatelé chtějí na východní tribunu Karla Brücknera. Obrovská část jinak rozháraného kotle Sigmáků však v sobotu obsadila bez skrupulí střed jižní tribuny a neúnavně tlačila modrobílé vpřed. Dýmová clona za brankářem Janem Koutným působila přibližně v půlce prvního poločasu skutečně impozantně.

Olomouc se tak chováním kotle místo k raubířům, co se poprali i s vlastní ochrankou stadionu, přihlásila mezi fanoušky. „Nechcete dostat gól, když máte tuhle podporu v zádech a naopak útočíte směrem na fanoušky. To vás žene dotlačit balon do této sítě, jsem rád za toto nové řešení,“ pochválil aktivitu fanoušků Janotka.

„Je to skvělé. Už na Slovácku to bylo moc znát. Je hlavně důležité, že fanoušci chodí. Asi je pak jedno, jestli jsou na straně nebo za našimi zády. A jsou to fanoušci, nejen diváci. Pořád slyšíte, jak nás podporují. Jen nás mrzí, že jsme se jim hned nezavděčili třemi body,“ přidal se hned Spáčil.