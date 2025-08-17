Chance Liga 2025/2026

Deset bodů? Skvělý start. Janotka chválil Syllu: Stoper pro Slavii, zvládá to na pána

  6:40
Hubená a pragmatická výhra 1:0 v nehezkém sobotním souboji Olomouc proti skvěle rozjetému nováčkovi netrápí. Zlín, oslabený od 19. minuty, jen stínoval, Sigma marně bušila a snažila se vytvořit tempo. Bídu rozbil dvojitými jeslemi Daniel Vašulín, kouč Tomáš Janotka před blížícím se bojem o Evropskou ligu s Malmö žertoval: „Odehráli jsme zápas na sedmdesát procent, až to ve Švédsku rozbalíme, budou čumět!“
Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání na Spartě.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání na Spartě. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Daniel Vašulín střílí jedinou branku v zápase Sigmy Olomouc proti Zlínu.
Simon Michez centruje v utkání proti Zlínu.
Brankář Stanislav Dostál likviduje jedu z šanci Sigmy Olomouc.
Kotel Sigmy Olomouc při zápase proti Dukle Praha.
Po pěti ligových utkáních má Sigma deset bodů. Jak do toho zapadá toto ubojované vítězství?
Po pěti kolech jsme na počtu bodů, který můžeme nazvat skvělým startem, teď nás navíc čekají další příjemné starosti a zahájíme své putování po Evropě.

Určila ráz utkání Černínova červená karta?
Jen utvrdila naši převahu. Ale ukázalo se, že dobývání není jednoduché a Zlín předvedl skvělou defenzivu i výbornou organizaci hry. Skvěle se semkli. My měli ten gól dát dříve, chyběly přesnější centry, trefování branky. Zejména abychom měli šance na dorážky, to mi chybělo. My to pečlivě dokázali uhrát dozadu a neupustil soupeře do žádné šance. Obětavě bojující Zlín jsme pak dokázali zlomit. Jsem vděčný za hráče, že to pro ně bude zdravý náboj do Evropy i do ligy.

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

S jakým bodovým kontem jste před sezonou po pěti kolech interně kalkulovali?
Vyloženě jedno číslo jsme neměli, věděli jsme, že Slovácko bude těžkým domácím týmem, byť je mají lidé za otloukánky. Ono to tak vůbec není, jen je to nakopne, když si tohle o sobě přečtou, což se také ukázalo, jak nás potrápili a naše výhra byla vydřená. S Duklou jsme to pak doma nepotvrdili remízou a byli zklamaní. Na druhou stranu kdybychom dovezli remízu z Uherského Hradiště a doma brali tři body, vypadalo by to vlastně stejně.

A následně jste vytěžili šest bodů ze tří duelů.
Výhra doma s Libercem byla výborným testem a proti Spartě jsme narazili na silný tým, podpořený naším oslabením. Takže těch deset bodů beru jako vyloženě skvělý vstup, i vývojem tabulky to vnímáme tak, že nedovolujeme někomu utéct. A je fajn i fakt, že jsme jako první Zlín porazili.

Byl tohle zápas plánovaně tak nějak na míru pro Dominika Janoška?
Minule na Spartě, kdy jsme jej poslali do hry v průběhu utkání, nedostal tolik příležitostí se ukázat kvůli červené kartě. Naopak proti Zlínu to byl hráč, co měl nějakou myšlenku. Hodil se nám kreativní záložník, svou roli zvládl dobře, kvalitou se odvděčil.

Janošek takřka nepokazil nahrávku, poslal úspěšně 92 procent z 86 přihrávek. To je právě to, co od něj očekáváte?
Dokáže dát týmu přidanou hodnotu. Známe jeho silné a slabé stránky, třeba potřebujeme, aby nechodil do prostorů, co pro něj nejsou výhodné. To ale není jediný hráč, co na tomhle potřebuje pracovat. Když jsme ještě rozšířili útok před ním o Růska a Vašulína, jeho kvality mohly zase vyniknout a jeho role v zápase narůstala. Umí diktovat tempo, zrychlit hru kolmou přihrávkou. Jeho devízy tedy vnímáme a slabší věci jej nesmí tolik limitovat. Máme teď opravdu paletu hráčů, ze které vybíráme a není to snadné.

Simon Michez centruje v utkání proti Zlínu.

Narážíte na to, že rozšíření kádru přináší i stinnou stránku?
Snažíme se hráče na jednu stranu mít v stabilní sestavě, aby vznikaly nějaké součinnosti, chemie. Jenže také chcete mít rozehraných vícero hráčů. Ladíme to, hrajeme si s tím, ale chceme, aby si sedlo jádro, na tom ještě vidím prostor zapracovat.

Zlín postupem druhého poločasu hru hodně kouskoval, polehávalo se, často přicházela ošetřování.
Já očekával, že rozhodčí nastaví 12 nebo 13 minut. Úplně v klidu! Dokud nikdo nenajde odvahu, aby to tam osolil, tak to bude nahrávat těm týmům, co zdržují. Jsem pro fotbal, vždyť dlouhé nastavení může příště postihnout nás. Já beru, že dlouhý aut z pravé strany jde házet levý bek a přechází to hřiště minutu a je to taktický záměr, ale ať na to ten rozhodčí reaguje. Ať najdou odvahu a fakt tam dají čas, který odpovídá ztracenému času. Vždyť je to pro fotbal. Nastavení má přeci grády, velký náboj.

Stoper Abdoulaye Sylla je zatím taková tichá síla Sigmy?
Celá obrana je perfektní, i přes nucené změny, v pěti kolech jsme dostali jen dva góly. Abdu na tom má podíl. Když přišel v zimě, hrál na pozici šestky, protože mu tam ve Vyškově věřili víc. Když máte trpělivost a pracujete s takovým hráčem, který je vnímavý a přizpůsobí se vám, odehraje fantasticky i na pozici stopera. A on to dokázal. Já jsem strašně rád, jak na pána on to zvládá. Udělal obří progres a v mých očích to je stoper pro Slavii. Stoper pro mistra jako víno, ale my jim ho neprodáme! Pracujeme nyní na uplatnění opce v jeho smlouvě, abychom jej měli pod běžným kontraktem, neboť mu u nás stále běží hostování.

Sestava prošla vcelku výraznou úpravou. Šetřili jste některé hráče?
Tato sestava neměla žádný vliv na zápas v týdnu. Když hrajeme v sobotu, nemáme žádnou potřebu někoho šetřit na čtvrtek.

Ale jen málokrát jste v Olomouci hrál bez Matěje Mikulenky a Matěje Hadaše.
Nebyli stoprocentně fit, takže z preventivních důvodů úplně chyběli na soupisce. Jejich absence byla vynucená. Pro nás ta nominace ale nyní je skutečně náročná. Máme 29 zdravých hráčů na soupisce a kluci si o nominaci říkají sami tím, jak trénují.

Daniel Vašulín střílí jedinou branku v zápase Sigmy Olomouc proti Zlínu.

Pokud by Malmö vycházelo z tohoto posledního utkání, co vykoukají?
No chtěli jsme především vyhrát, ale samozřejmě nechcete ukázat úplně vše. Takže pro švédské skauty musím říct, že naši kluci to zvládli skvěle, hráli tak na sedmdesát procent a až to tam ve čtvrtek rozbalíme naplno, tak ti budou čumět!

Jak se vám při návštěvě Kodaně v souboji o postup do Ligy mistrů švédský tým líbil?
Viděl jsem obrovskou kvalitu. Byl jsem na obou utkáních, v Malmö byla neskutečná, bouřlivá atmosféra. Tým hraje kombinačním stylem a klidně budu za hlupáka, když řeknu, že druhý zápas, který Kodaň ovládla se skóre 5:0, byl vyrovnaný. Jen se ukázala individuální kvalita Kodaně. Malmö je ale neskutečně silný tým.

Statistické modely vám dávají třicetiprocentní šanci na postup.
I kdyby to bylo třeba jen deset, tak naděje pořád existuje. Je to pro nás privilegium vůbec být v této vybrané společnosti. Popereme se tedy o dobrý výsledek u soupeře, abychom poté mohli uspět v domácím prostředí. Věřím, že přilákáme davy fanoušků, kteří nás poté doženou k nějakému úspěchu. Je to ale mistr Švédska, má obrovskou sílu a spadl z Ligy mistrů, takto musíme jejich kvalitu vnímat.

Budete chtít odkládat zápas příštího kola proti Hradci Králové?
Můžeme být v tomto transparentní. Nic odkládat nebudeme. Nemáme důvod, máme obrovské množství zdravých hráčů, kteří si zaslouží hrát. Hradec se tedy může v klidu připravovat.

5. kolo

3. kolo

6. kolo

Kompletní los

4. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
6. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
9. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
10. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
12. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

