Jak se buldog vypiloval. Veterán Breite ukazuje, že je pro Sigmu nepostradatelný

Breite odehrál skvělý part, což je u něj standardem. Možná nezaujme technickými finesami, ale poctivostí a lídrovstvím dokazuje, že i v pětatřiceti letech je v kádru omlazené Sigmy nesmírně platným článkem.

Tuhle zablokuje střelu a za pár vteřin už pospíchá dopředu, aby doplnil rychlý kontr. Působí jako buldog, který se zakousne a nepustí, dokud nedostane to, co chce. Když nepočítáme dvouzápasovou stopku kvůli červené kartě, v základní sestavě Sigmy v aktuální sezoně chyběl pouze jednou.

Je neúnavný, nevypustí souboj, i do šprajců vletí klidně hlavou napřed. A už dávno neplatí, že nemá přínos pro ofenzivu. Za téměř šest let v Sigmě evidentně zlepšil výstavbu hry, proto ani přesné a krásné pasy nejsou od Breiteho výjimkou. Za minulý ročník posbíral pět gólových asistencí, to se mu v seniorské kariéře nikdy nepovedlo.

A v sobotu na Julisce?

Výstavní branka, první v aktuální sezoně a první ligová od 13. listopadu 2022. Muritala zpětnou přihrávkou hledal Šípa, ale míč se dokutálel až za hranici vápna. Breite, ačkoliv už proti balonu vybíhal i domácí obránce, levou placírkou zakončil nechytatelně pod břevno. Krásný technický obstřel zaplul přesně tam, kam měl.

Brankář Hruška se mohl jen otočit. Olomoucký obránce Hadaš se nevěřícně chytal za hlavu, i z obličeje křídelníka Šípa šlo snadno vyčíst: „Tohle fakt trefil?!“

„Těší mě, že se podařilo vstřelit gól i Jáchymovi Šípovi, který si vytvářel šance, ale dlouho se mu je nedařilo proměnit, a stejně tak, že se po dlouhé době prosadil Breite,“ zubil se po sobotním utkání olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Křídelník Dukly Jhon Mosquera (vpravo) se snaží uvolnit v utkání s Olomoucí.

Už pod koučem Jílkem začal Breite hrát v Olomouci více na riziko. Jako by uvěřil, že může být techničtějším fotbalistou. V Sigmě má jinou roli než v Liberci či Teplicích, kde taky kopal první ligu.

A zdá se, že mu pozice útočící i bránící šestky sedí, na Andrově stadionu má navíc kontrakt až do příštího léta.

„Je asi netradiční mít smlouvu až do takového věku, ale jsme domluvení, že když se něco stane, že nemusí dojet. Ve fotbale je to rychlé. Teď jste klíčový hráč, zítra už být nemusíte,“ prohlásil Breite před časem v rozhovoru pro iDNES.cz. „Jsem rád, že hraju, a je mi jedno kde. Už jsem hrával na více postech. Snažím se odehrát si to své, pomoct týmu.“

Nečekal, že v Olomouci vydrží tak dlouho. Po přestupu z Liberce podepsal na dva roky a přemýšlel, že pak půjde o dům dál. Na Hané se mu ale nakonec zalíbilo nad očekávání.

„Životní styl tady je o jiných finančních podmínkách. Fotbal nebudu hrát věčně. Nemáme tady nic svého a být celý život v nájmu, když máte svoje bydlení na druhém konci republiky, je těžké,“ povídal rodák z Teplicka.

Fenomén Kliment opět skóroval

Gólem po dlouhé době potěšil fanoušky i Šíp, který se v lize prosadil poprvé od loňského května. Muritala po faulu rychle vstal, bez rozpaků rozehrál na volného Mikulenku, který Šípovi nachystal míč do ideální pozice.

„Jsem rád, že se Muri tak skvěle zorientoval a perfektně to rozehrál na Mikiho, který potom popotáhl balon a našel Jáchyma. Byla to vynikající pohotovost a herní inteligence,“ chválil trenér Janotka.

„Jsem rád, že se Murimu zápas povedl, odvedl obrovské množství práce a měl lví podíl na prvních dvou brankách,“ ocenil kouč práci leckdy kritizovaného útočníka.

Třetí gól do sítě Dukly přidal Jan Kliment, který proměnil pokutový kop. Ve čtrnáctém zápase zapsal už třináctou branku a vévodí tabulce střelců. Bezzubá Dukla v nastaveném čase jen snížila z penalty, do té doby ani nevystřelila na bránu.

Teď už se Sigma chystá na domácí mač se Spartou. „Se vstupem do jarní části jsme spokojeni. Na Spartu můžeme jít s čistou hlavou a můžeme překvapit,“ podotkl Šíp, který má na Spartu dobré vzpomínky. Loni jí vstřelil první ligový gól v kariéře.