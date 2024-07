Opatrná Olomouc si cíle stanoví až po desátém kole, o prodeji rozhodne audit

Fotbaloví rutinéři v přípravných obdobích říkají, že se má v přátelských zápasech prohrávat, že se pak lépe daří v mistrovských kláních. Olomouc na tyto řeči ale nedbala, když si z pěti přípravných duelů odnesla bilanci tří výher a dvou remíz.

„Většinou se tohle říká, že když se nedaří příprava, bude se dařit liga. V zimě ale mohli všichni vidět, že to nefunguje. Snad naopak navážeme na výsledky s polskými a slovenskými týmy a ligu odstartujeme dobře,“ ušklíbl se nad touto fotbalovou moudrostí kapitán Radim Breite.

Cíle Sigma bude ladit až v rozehrané sezoně. „Každopádně budou přímo úměrné rozpoložení, ve kterém se nyní nacházíme. Jsme v přestavbě a snažíme se dělat správný mix bez toho, že bychom měli velké oči. Samozřejmě tím, že se změnilo nastavení postupu do evropských pohárů, nedostane se tam tým z druhé skupiny ligy, tak jsou pro nás takové možnosti omezenější. Takže se pokusíme urvat maximum bodů a uvidíme, na co nám to bude stačit,“ říká trenér.

„Počkejte po desátém kole, protože po obměně kádru a s těžkým losem do startu budeme raději opatrní na vyhlašování cílů,“ dodal sportovní manažer Ladislav Minář.

Trenér olomoucké rezervy Tomáš Janotka během utkání s Prostějovem.

S přátelskými zápasy mezi sezonou je velmi spokojený i stále nový kouč Janotka. „Víme ale, že liga je o něčem jiném. Pro nás je to ale skvělý příslib, včetně tréninkového nasazení. Vnímám, že máme pozitivní energii a výborné nastavení pro vstup do ligové sezony,“ konstatuje trenér.

Jako svou hlavní výzvu má propojení mladší a zkušenější části kabiny do jednoho celku. „Je to jeden z úkolů do následující sezony i dalších let. Měli jsme na to měsíc, snažíme se adaptovat mladší hráče, aby vytvářeli správný mix s těmi staršími, protože vnímáme potřebu týmové přestavby. Starší hráči zatím příkladně mladíkům pomáhají, snaží se jim poradit, nebo je zklidnit co se týče mentální vyrovnanosti nebo nervozity. Jak se nám to daří, ukážou až mistrovské zápasy,“ míní trenér. „Doba, kdy mladší museli nějak poslouchat, je dávno pryč. Jsou tu ale většinou delší dobu a není s nimi žádný problém,“ doplňuje Breite.

Do prvního kola proti Českým Budějovicím zřejmě klub dělat změny nebude. Podle Mináře jedná se zkušeným brankářem, kterým by mohl být zlínský Stanislav Dostál. Námluvy však mohou probíhat klidně ještě další měsíc. Do sezony tak Sigma vstoupí s trojicí Tadeáš Stoppen, Jan Koutný a Tomáš Digaňa. Matúš Macík se bude připravovat s B týmem, kouč i manažer se pak netají tím, že pokud přijde zkušený brankář, minimálně jeden ze stávající čtveřice dostane černého Petra.

Beneš: V prodeji je míč na naší straně

Olomoucký klub pak nadále řeší potenciální vstup skupiny Blue Crow Sports Group do majetkové struktury. Vleklá jednání nyní stojí na výstupu auditu společnosti Grant Thornton, který má být hotový do konce července.

„Čekáme na jejich stanovisko, které bude sloužit jako podklad pro další jednání. Musíme si nastavit parametry, které budou ovlivňovat to, zda a jak jednat dále,“ odpovídal nekonkrétně předseda spolku Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš. Ten následně upřesnil, že především hledají hodnotu svých akcií v klubu, aby dokázali posoudit nabídku Američanů.

„Komunikace je neustálá, ale míč je fotbalově nyní na naší straně. Čekají na naši reakci, která zase stojí na výsledku analýzy poradenské společnosti. Jednání jsou stále v prvotní fázi, a tak se Blue Crow zatím nijak nezapojuje do chodu klubu,“ přiblížil Beneš stávající dění. Se skupinou, vlastnící v současné době druholigový Vyškov, komunikuje Sigma na přímo i prostřednictvím českého zástupce a předsedu představenstva ve Vyškově Martina Chalupeckého.

Jakub Beneš, předseda majoritního akcionáře fotbalové Olomouce.

Otázku pravidel vlastnictví klubů, tedy že by vlastnictví Vyškova v případě akvizice nadpolovičního podílu v Sigmě musela skupina omezit, mají podle Beneše Američané nachystanou. „Byla to jedna z našich otázek, pouze nám sdělili, že pokud by naše transakce směřovala do finále, otázku Vyškova vyřeší,“ naznačil Beneš, že Sigma by měla přednost.