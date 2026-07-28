Výkon nebyl v pořádku. Každý se musí zamyslet, kritizoval Hapal po Jablonci

Jeho tým padl v prvním kole Chance Ligy na půdě Jablonce 1:2. Výkon by snesl přívlastky jako mdlý, bezzubý, nebojovný. Takhle by se ambiciózní Sigma prezentovat neměla ani nechtěla, což jistě dobře cítí i na Andrově stadionu.
„Jsme zklamaní, protože výkon nebyl v pořádku. Dokážeme určitě podat mnohem lepší,“ prohlásil Hapal po utkání.
Jistě, jde jen o jeden zápas, navíc v prvním ligovém dějství. Plus Sigma má v následujících kolech relativně příznivý los, takže za měsíc může být v Olomouci úplně jiná nálada. Ale před sezonou se k vstupu do ročníku vázala velká očekávání.
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Není se co divit, klub přivedl vytoužené posily, ačkoliv stále hledá levého obránce. Zdá se však, že se nepodařilo nahradit jasně nejlepšího hráče jara Danijela Šturma, jehož klub pustil za nemalý peníz do Slavie. Olomoučané přivedli Chorvata Solda, což je typologicky zcela odlišný hráč.
A v Jablonci bylo vidět, že se na hřišti hledá. Nedařilo se ani jeho krajanovi Krivakovi, těžký zápas prožil i další ofenzivní borec Sejk. Těžko za představení na severu Čech někoho chválit, měřítko snesl stoper Lurvink – autor jediného olomouckého gólu – a brankář Koutný, který navázal na vysokou výkonnost z uplynulé sezony.
„Dvacet až třicet minut jsme byli kvalitní na míči a nebylo to špatné. Pak jsme ale vyklidili pole. Nedostupovali jsme hráče, byli jsme od nich daleko a Jablonec nás zatlačil. Nicméně jsme to přežili, Koudy nás tam podržel. Je to první utkání, které se nám nepovedlo a je potřeba, aby se každý zamyslel nad svým individuálním výkonem,“ kritizoval Hapal.
„V tomto zápase nám chyběla větší agresivita, důraz a kvalita na míči,“ dodal šéf sigmácké lavičky.
Zatraktivnit hru nevyšlo
A tak se nabízí otázka: Co s tím? Sigma se na začátku sezony sama dostala pod tlak. Na top šestku, což je předsezonní ambice hanáckého celku, si brousí zuby hned několik týmů. Dobře zahájil sezonu Hradec, zadařilo se i Liberci a pozor také na nevyzpytatelnou Zbrojovku Brno.
První domácí zápas sezony, který Sigma odehraje v neděli proti Mladé Boleslavi, tak musí Hanáci bezpodmínečně proměnit ve tři body. „Dali jsme sice první gól, ale co se stalo pak, to nevím,“ hodnotil duel obránce a zaskakující kapitán Jan Král. „Dostaneme branku, už to nechytneme a veze se další. Myslím, že za celý druhý poločas jsme neměli žádnou šanci. Věděli jsme, že Jablonec má kvalitu na míči. Chtěli jsme se tomu vyrovnat a být lepší, ale nám to s míčem nešlo,“ přiznal.
Podívejte se na sestřih utkání Jablonec vs. Olomouc:
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Trenér Jablonce Luboš Kozel vyslal do boje proti Hanákům hned dva bývalé hráče Sigmy – obránce Slámu a záložníka Zorvana.
Levý bek si za svůj přestup ze Sigmy vysloužil od hostujících fanoušků vulgární pokřiky, třebaže v Sigmě působil od svých deseti let. Jablonci ovšem slušným výkonem pomohl ke třem bodům. Třetí exolomoucký plejer, Antonín Růsek, zůstal mimo sestavu.
Sedmadvacetiletý útočník ukončil pětiletou olomouckou etapu, která bohužel byla orámována také takřka dvojročním zraněním ploténky. Růsek předvedl, že dokáže být rozdílovým hráčem, od 18. července už ovšem patří Jablonci, kde už minulý podzim hostoval. Sigma si ho na jarní část stáhla zpět, Růsek se odvděčil postupovým gólem v play off Konferenční ligy, pro další sezonu ale pro něj Hapal a spol. neviděli tolik příležitostí.
„Vzhledem k tomu, že by u nás asi neměl takové vytížení, jak by si sám představoval, jsme si vyhodnotili, že nejlepším řešením pro všechny strany bude jej uvolnit,“ vysvětlil Hapal.
„Nejhorší bylo asi stěhování. Bylo to první, co mi proletělo hlavou. Kompletně jsme to vyřešili až tento týden,“ prohlásil Růsek v únoru.
Teď jej úmorné stěhování čekalo znovu.
A možná právě jeho dovednost udržet míč zády k bráně či vyslat precizně přesnou střelu Sigmě v Jablonci chyběla. Hapal i přes nepříznivý vývoj nechal na lavičce letní posilu, útočníka Hilmira Mikaelssona, jenž v přípravě dvakrát skóroval. Na malý časový úsek se dostal na pažit forvard Jan Fiala, který minulou sezonu hostoval v Karviné a lze čekat, že odejde i letos, podle informací iDNES.cz o něj stojí ligový nováček Artis Brno.
Ani tahle změna ale Hapalovu realizačnímu týmu nevyšla.
Herní obraz Sigmy se nezlepšil. A předsezonní slova o tom, že ambicí Olomouce je zatraktivnit hru, zůstala minimálně pro první duel v sezoně tatam.