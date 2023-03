Sigma si vyzkouší, jak bude vypadat bez střelce Chytila. Ukáže se Pospíšil?

Chytil se však bude nahrazovat těžko. S devíti brankami je nejlepším střelcem týmu, na jaře se trefil třikrát a především pokaždé patřil k nejlepším na place. Naposledy krásně z voleje srovnal v Plzni, kde ale viděl také žlutou kartu. „Bude scházet, ale je to standardní záležitost. K této fázi sezony tresty za karty patří,“ podotýká olomoucký asistent trenéra Jiří Saňák. „Budějovicím zase budou chybět Králik s Čoličem. My jsme sestavu neřešili jen s ohledem na absenci Mojmíra, ale celkově. Už máme jasno.“

Ani Chytil v životní formě nedokázal dotlačit Olomouc k prvnímu jarnímu vítězství. Šestkrát jen remizovala a v sobotu může vyrovnat svůj vlastní ligový rekord. I tak drží postavení v elitní šestce, což bude chtít uhájit i proti třináctému Dynamu, které překvapivě vyhrálo nad Slavií. „Vyrovnanost tohoto ročníku je neuvěřitelná, což je patrné i z tabulky. Zápas Budějovic se Slavií to jen potvrdil,“ říká Saňák. „Budějovice neměly ze začátku jara výsledky, ale přišli noví trenéři, kteří vědí, co chtějí a každým týdnem se s týmem víc poznávali. V poslední době se jim práce zúročila. Budějovice mají zajímavý tým složený z dobrých hráčů.“

Pospíšil bude obrovskou posilou

Zajímavější kádr má ovšem Sigma, která ještě nečekaně posílila o odchovance Martina Pospíšila, jehož čeká obnovená premiéra na Andrově stadionu po devíti letech. „Tím, že nás doplnil Pospa, je kvalita kádru velmi silná. Konkurence pro kluky je velká. Je vidět, že na tréninku makají a dělají vše pro to, aby se dostali do základu. Na každém postu to máme zdvojené,“ kvituje další olomoucký asistent Milan Kerbr.

Na Pospíšila vzpomíná bývalý bek Liberce či Slovácka ještě jako na soupeře. „Už když odcházel ze Sigmy, tak prokazoval velkou kvalitu. Několikrát jsem proti němu hrál. Vzpomínám si, že mu snad nešlo vzít míč. Stále je nadstandardní hráč.“

Mojmír Chytil z Olomouce uniká Václavu Jemelkovi z Plzně.

Prokazoval to i v polské soutěži; v Bialystoku působil více než pět let. „To o něčem svědčí,“ kývne Kerbr. „Pro nás bude obrovskou posilou. Nyní jen potřebuje nasát taktické pokyny trenérů a sžít se s týmem.“

V Plzni kreativní záložník nastoupil v 55. minutě, teď by mohl dostat důvěru od začátku i vzhledem k absenci Chytila, pokud by se na hrot vytáhl Růsek. „Martin Pospíšil nepřišel s žádným mankem, takže na zápasy je normální připravený. To byl už v Plzni, jen přišel dva dny před utkáním, což bylo dost narychlo,“ vysvětloval Saňák.

Pomůže Pospíšil Sigmě k první jarní výhře i bez tahouna Chytila?