Chance Liga 2025/2026

Legendy přes palubu. Kdo bude lídr? Sigma přišla o hecíře, dříče i hlas v kabině

Václav Havlíček
  10:27
Po kapitánovi odchází z fotbalové Sigmy další stěžejní článek týmu. Jan Navrátil bezesporu zaslouží označení olomoucká legenda, vždyť se Sigmou vyhrál oba tituly v tuzemském poháru. V pětatřiceti letech si olomoucký odchovanec zahrál se svým klubem poprvé v evropských pohárech. Teď by měl stejně jako kapitán Radim Breite zamířit do druhé ligy – do Artisu Brno.
Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite s trofejí pro vítěze MOL Cupu.

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite s trofejí pro vítěze MOL Cupu. | foto: SK Sigma Olomouc

Jan Navrátil
Jak Breite, tak Navrátil tedy ve čtvrtek chyběli na zahájení zimního soustředění ve španělské Marbelle, kde se sigmáci v pátek od 11.30 utkají v přátelském zápase s Legií Varšava. „Oba zůstávají v Česku a dolaďují podrobnosti dalšího angažmá,“ informoval klub.

„Oba si zaslouží obrovský respekt a poděkování za všechny služby, které pro klub odvedli. V aktuální situaci s příchody nových hráčů jsme se s oběma bavili, že by do budoucna neměli takové vytížení, jaké by si sami představovali a jaké by je naplňovalo. Proto jsme jim po vzájemné dohodě umožnili hledat jiné angažmá,“ řekl trenér Tomáš Janotka.

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku. Na Hanou míří Sejk

Mnozí fanoušci si tak po právu kladou otázku: Kdo bude v kabině lídrem? Sigma se čím dál víc mění v mezinárodní prostředí, pět zahraničních posil v zimě budiž toho důkazem. Chorvat, Srb, Slovinec, Polák a Maďar. Nebude Sigmě scházet někdo, kdo bude nad kabinou držet pevnou ruku, udávat směr a starat se o dobré klima?

„Záleží, kdo to po nich převezme. Nevím, jakou měli poslední půlrok roli, ale asi trochu chybět budou,“ zamýšlí se pro iDNES.cz obránce Jakub Pokorný, který v létě po triumfu v MOL Cupu odešel ze Sigmy do řecké Kifisie.

Sigma nezastavuje. Chci útočit na první trojku, hlásí nová olomoucká posila Baráth

„Myslím, že by tu roli lídra mohl převzít Klímič (Jan Kliment – pozn. red.). On už byl jedním z lídrů, ať už v kabině, nebo při komunikaci s trenérem. A pak by to měli vzít ti starší a ti, co tam jsou dlouho. Takže Slámič (Jiří Sláma), který už do toho taky nějakým způsobem promlouval. Nebude to ale jenom o jednom nebo dvou lídrech. Sigma se teď musí semknout a najít víc lídrů,“ je přesvědčený Pokorný.

Navrátil: Tichá voda břehy mele

Navrátila si trenéři i spoluhráči cenili za to, že nikdy nevynechal jediný souboj, byť čísla gólů a asistencí jej nikdy nezdobila. Za 407 ligových zápasů má z pozice křídla 42 gólů a 31 asistencí.

V lize debutoval v roce 2009, samozřejmě že v olomouckém dresu. V roce 2016 se přesunul do Liberce, kde se neusadil, pak si ovšem střihl povedené angažmá ve Slovácku, aby se v zimě roku 2022 vrátil na rodnou Hanou. „Když se mu něco nelíbilo, bylo to v kabině značně znát! Jak se říká, tichá voda břehy mele. Když se někdo na hřišti na něco vykašlal, tak to dal najevo,“ popisuje Pokorný.

Jan Navrátil v utkání proti Slovácku.

„I trenér Martin Svědík to viděl tak, že byl na hřišti velice zodpovědný a vždy makal poctivě i dozadu. Ale od nás to v kabině občas trochu schytával, že nedává góly. Nicméně my i fanoušci jsme mu to vždy odpustili právě proto, jak dřel za ostatní,“ vykresluje Navrátila jeho bývalý spoluhráč Stanislav Hofmann, hráč brněnské Zbrojovky.

Mimochodem, právě Zbrojovka a její trenér Svědík, který Navrátila vedl při úspěšném tažení ve Slovácku, se o 35letého rodáka z Troubek loni zajímala. Jenže Navrátil nakonec v létě podepsal novou, dvouletou smlouvu v Sigmě.

Chtěl si s ní zahrát v Evropě.

I proto se může jevit jako překvapivé, že teď, o tři čtvrtě roku později, míří k brněnskému rivalovi.

A Breite? Lídr, srdcař. Na hřišti vypustil duši. „V tomhle jsou oba stejní,“ konstatuje Pokorný. Šestatřicetiletý Breite v létě uvažoval, že přestoupí do Teplic, ale Olomouc transfer zatrhla.

Breite: Pro druhé by se rozdal

Na rodný sever Čech se bývalý kapitán Sigmy nevrátí ani teď, zlákal jej ambiciózní projekt v druhé lize. Půjde-li vše podle představ, mohou Breite i Navrátil od léta znovu hrát mezi českou elitou, jen v dresu Artisu, který touží postoupit.

„Breiťák na hřišti a Breiťák v kabině byly dvě odlišné osobnosti,“ usmívá se Pokorný. „Na hřišti odevzdal sto procent, nikdy nic nevypustil. Když se někdo na něco vykašlal, taky mu to dal znát. Je to typ bojovníka, který na hřišti nechá všechno. Je to hecíř, který když něco nejde, je ochotný si v poločase vzít slovo a důrazně říct, co je špatně. Dovede zavelet, že takhle teda ne,“ přidává Pokorný. „Ale na tréninku nebo mimo hřiště? Zlatý člověk, pro druhé by se rozdal,“ povídá o svém bývalém parťákovi.

Olomoucký kapitán Radim Breite se slávistou Davidem Douděrou.

Breite strávil v Sigmě šest let, což taky není úplně málo. „Druhý rok, co jsem byl v Sigmě, udělal neskutečný progres. Pod trenérem Jílkem začal sbírat asistence, góly... On je jako víno. Čím starší, tím lepší,“ směje se Pokorný, který v Olomouci hrál od roku 2022.

„Ať už Navrc, nebo Breiťák, když s nimi jdete na kafe, jsou to hrozně hodní, zlatí kluci. Udržují partu. V tomto ohledu budou chybět. Když máte problém, můžete se jim svěřit s čímkoliv. S oběma se dá bavit úplně o všem, se vším vám poradí,“ oceňuje Pokorný.

A co někdejší sigmák říká na enormní posilování klubu? „Skupují hráče za peníze, které se ještě před pár měsíci zdály nemyslitelné. Jsou to rakety. Ale proč ne? Vydali se tímhle směrem, touhle cestou. Já Sigmu sleduju. Držím jí palce, aby to klapalo,“ hlásí Pokorný.

16. ledna 2026  10:27

