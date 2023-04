Brankář Macík chybuje. Postaví Sigma proti Baníku mládence Stoppena?

Čtyřiatřicetiletý stoper v poslední nastavené vteřině pohotovou střelou trefil fotbalové Olomouci bod, který jí před nedělním (15.00) domácím mačem v posledním kole základní části s Ostravou dává příjemnou jistotu účasti v mistrovské skupině.

Existuje sice bláznivá teorie, jak by Sigmu mohl v šestce předskočit Liberec, ale tou se nemá smysl příliš zaobírat. Jen pro představu: Slovan by musel například Spartu porazit o šest branek a Olomouc prohrát aspoň o pět gólů.

Olomouc - Ostrava v neděli od 15:00 online

Díky Benešově trefě mají Hanáci klid. Tedy do jisté míry. „Nechceme být v šestce páté kolo u vozu, chceme bojovat o čtvrté místo, abychom měli do posledního kola o co hrát. Uvidíme, jakou hodnotu bude mít ten gól po konci sezony,“ přemítal Beneš. „Pro celý klub je velkou motivací udělat úspěch, který tady dlouho nebyl. Výhra nad Ostravou může být odrazový můstek,“ věří asistent trenéra Milan Kerbr.

Sigma pomýšlí na čtvrtou příčku zaručující předkolo Evropské ligy, avšak před třaskavou bitvou s ostravským rivalem, jenž nemá jistotu záchrany, musí vyřešit trampoty s brankáři. Upřímně, nepřekvapí, pokud se mezi ligové tyče počtvrté v kariéře postaví devatenáctiletý Tadeáš Stoppen.

Slovák Matúš Macík totiž páchá od návratu do kasy po sedmiměsíčním zranění neúrekom chyb.

Tedy kritici mu napočítali, že až šesti brankám v šesti zápasech mohl a měl zabránit. Nejvíc od očí bijí poslední kiksy, když nezvládl malou domů a Teplicím i Jablonci daroval góly. Děje se to i v lepších ligách, leč dost fanoušků Sigmy už volá po změně. Ostatně Stoppen by chytal dál, pokud by se nezranil.

Zvládl zápas v Plzni a udržel čisté konto s Českými Budějovicemi.

Už je zase fit a čeká na šanci.

Prodloužil Macík? Sigma mlčí

„Může dojít ke změně na brankářském postu. Matúše to určitě nepoloží, musíme tu situaci řešit,“ kývl olomoucký trenér Václav Jílek. „Nemám moc rád kritiku gólmanů, protože každá chybička je u nich vidět. Není to jen o Matúšovi. V průběhu jara máme iks zápasů, kdy dostáváme góly ze střel, které bychom měli pokrýt. Pokračuje to,“ připomenul zaváhání také mladíka Trefila.

Macíka chtěl po chybách podržet. Nevyplatilo se. „Máca zpětnou vazbu má. Ukázal ji i po Teplicích, což bylo pro mě nejdůležitější, aby si zasloužil další šanci. Mluvili jsme spolu i před zápasem, říkali jsme si, s jakou mírou jistoty bychom měli utkání vést, ne rizika. Bohužel se to nepodařilo,“ povzdechl si Jílek.

Urostlý potetovaný gólman patří k nejlepším v lize, jenže po zranění se nemůže dostat do formy.

Ölomoucký brankář Matúš Macík v zápase s Jabloncem.

„Chtěli mu ukázat důvěru, že jedna chyba nezmění pohled na něj, a on udělá zase takovouto chybu. Je to facka trenérovi. To zacloumá i s trenérem Jílkem,“ řekl v pořadu Dohráno expert ČT Luděk Zelenka. „Myslím si, že už to teď přeteklo, ale záleží, jak je to s gólmany, kteří jsou za Macíkem, jestli jsou připravení,“ dodal bývalý ligový útočník.

Mančaft Macíkovi nahromaděné kiksy, z nichž vyčnívá ještě gól Matouška z Bohemians z těžkého úhlu po zemi, nevyčítá. „Je to týmový sport. Já jsem udělal tu samou chybu, když jsem nedal gól sám před brankářem. To je úplně stejná chyba, jakou udělal Máca,“ pravil po Jablonci kanonýr Mojmír Chytil.

I Jílek vidí hlavní potíže posledních týdnů jinde: „Vypadli jsme z role druhý poločas ve Zlíně, pak první s Teplicemi i Jabloncem. Je to pro nás k zamyšlení, jestli něco nezměnit v přípravě. Je zásadní, abychom tým na poslední zápas základní části nachystali tak, aby odehrál 90 minut v nárocích, které máme.“

Mimochodem, podle informací MF DNES už Macík podepsal v Olomouci novou smlouvu, ta původní vyprší po sezoně. Klub to však dosud nepotvrdil ani nevyvrátil.

Kontrakt má údajně obsahovat dohodu, že mu v případě nabídky Sigma nebude bránit v přestupu.

To teď však není téma.