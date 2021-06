V Olomouci útočníkem číslo pět. Chci tady střílet branky, věří si Růsek

Byť Růsek gólově do děje nepromluvil, branku obstaral jeho parťák v útoku Pavel Zifčák. Položili mladíci základ úspěšné spolupráce? Dvojnásobný nejlepší střelec Zbrojovky přichází do Sigmy s jasným cílem. „Budu dělat všechno pro to, abych Sigmě pomohl,“ věří Růsek.



Pomohl třeba i do pohárové Evropy?

Pokud nám to bude šlapat a týmu se bude dařit, tak si můžeme určitě stanovit i ty nejvyšší ambice.

Vysoké ambice vás přilákaly do Sigmy i přesto, že Olomouc a Brno byli vždy rivalové?

Já to nikdy nebral jako posílení rivala. Svůj přestup vnímám spíše jako kariérní posun. Nechtěl jsem hrát v Brně druhou ligu a Sigma mi dala příležitost stále zůstat na té nejvyšší fotbalové úrovni.

Není přitom tajemstvím, že jste měl nabídku i z ostravského Baníku. Proč jste upřednostnil Hanou?

Důvodů jsem si v hlavě promítal víc. Vždy když jsem hrál proti Sigmě, tak se mi líbil její herní styl. Více kombinační. Myslím, že mi tenhle způsob hry může sedět.

Nějaká komunikace s trenérem, která by vás zviklala, neproběhla?

Od začátku to bylo nastavené tak, že mě ani jeden klub neměl kontaktovat. Potřeboval jsem si to v hlavě nastavit sám. Baník ale úmluvu porušil. Sigma v tomhle směru byla korektní, nechala mě v klidu. A já se nakonec rozhodl pro ni.

Teď se tak stáváte pátým útočníkem Olomouce.

Budu dělat maximum, abych se probojoval do sestavy. Jakákoli konkurence vás může posunout na vyšší úroveň, takže tohle vnímám jenom pozitivně.

Máte do olomouckého angažmá nastavené nějaké osobní ambice?

Jsem útočník, hodnotit se budu podle čísel. To u mě bude rozhodující. Je to samozřejmě určitý tlak, ale jestli se chci někam posunout, musím to zvládnout.

Trenér Václav Jílek uvedl, že můžete hrát i na jiných postech.

V Brně jsem zkusil snad všechny posty, co šly. Já bych rád zůstal nahoře. Nejvíce mi vyhovuje devítka či desítka. Nerad bych hrál někde níž.

Jaké máte pocity z příchodu do nového mužstva?

Musím říct, že zhruba polovinu šatny už jsem znal, protože to jsou kluci ročník 99 nebo mladší. Nastupovali jsme proti sobě, takže naprosto v pohodě. V nejbližším kontaktu jsem byl s Mojmou Chytilem.

Tedy s jedním z pětice útočníků.

Spíš mi říkal, kde mám vůbec zaparkovat. O fotbale jsme se nebavili.

Pocházíte ze stejné obce jako sigmácká legenda Michal Ordoš. Bavili jste se o Sigmě?

Určitě, dokonce bydlíme tři domy od sebe, známe se dobře. Laťku tady nastavil hodně vysoko. Sigmu mi v Brně doporučil také obránce Pavel Dreksa.

Budete hrát na Andrově stadioně. Musí to být hezké vzpomínky, když jste si tady odehrál reprezentační debut.

Myslím, že to byl navíc můj první zápas na Andrově stadioně vůbec. Jsou to hezké vzpomínky, byť to byla „covidová“ repre. Těším se, až si zde znovu zahraju.

To se vám poštěstí až v druhém kole. V tom prvním jedete na Spartu.

Myslím, že Sparta bude tento rok zase o něco silnější. Bude to pro nás velmi těžký test hned na úvod.

Nemáte teď trochu obavy o Zbrojovku? Tým prochází poměrně velkou obměnou.

Upřímně, mám trochu strach. Sleduju, co se v klubu děje. Dali si cíl okamžitého návratu do nejvyšší soutěže; doufám, že to myslí vážně.

Z Brna s vámi do Sigmy přišel ještě Jan Sedlák. V druhém poločase proti Vyškovu hrál dokonce s kapitánskou páskou. Jeho přestup ještě ale není hotový.

Honza je takový zloděj míčů. V soubojích jeden na jednoho je velmi nepříjemný. Dokáže hráče předskočit, zároveň je rychlý a hbitý. Zhruba týden před přípravou jsem si přečetl spekulace, že by sem měl jít. Říkal, že se něco rýsuje. Doufám, že se přestup doladí co nejrychleji, aby tady mohl hrát.