VIDEO: Fotbalové legendy ve filmu. Olomouckým stoletím provádí fanoušek Krobot

Vypravěčem příběhu se stal skalní fanoušek Sigmy a známý herec i režisér Miroslav Krobot.

„Byla to pro mě sentimentální vzpomínka. Také jsem si ověřil, co všechno si ještě pamatuji. Ne, že bych zažil začátky SK Hejčín, ale druhou polovinu filmu si pamatuji naživo,“ řekl klubovému webu šumperský rodák, který se do klubu s černou hvězdou ve znaku zakoukal už v dětství.

„Fanouškem Sigmy jsem od osmi let. Olomouc je blízko a líbila se mi prostě modrá a bílá. Tehdy se tady hrála ještě druhá liga. Pak se postoupilo a - s troškou nadsázky - najednou tady hrál Real Madrid, což byl pro mě splněný sen.“

Na slavnostní premiéře se začátkem v symbolických 19:19 nebude chybět více než 500 hostů z řad bývalých či současných hráčů, trenérů a funkcionářů. Od 21 hodin budou následovat první projekce pro fanoušky.