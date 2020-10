Hejkal o opavské penaltě: Od začátku jsme tu cítili různé tlaky, vlivy

Teplický kouč Hejkal prohlásil, že čekal, že domácí budou kopat penaltu, z níž vyrovnávali na 1:1.

„Zahodili jsme spoustu šancí,“ uznal. Leč dodal: „Od začátku jsme cítili různé tlaky, vlivy, to tady musíte čekat. Poprali jsme se s tím, ale o body nás obrala naše efektivita.“

Podotkl, že v úvodu jeho svěřenci přečkali dvě příležitosti Opavských, načež sami brzy vedli 1:0. „Můžeme dát góly na dva, tři i čtyři nula, ale neuspějeme. Věděli jsme, že přijde penalta, trestňák. S tím musíte žít. A přišlo to, takže to do poločasu bylo jedna jedna.“

V nastaveném čase prvního poločasu vyrovnal Žídek z pokutového kopu, kterou sudí Orel okamžitě nařídil po ruce Černého, který nešťastně tečoval střelu Texla. Na utkání byl videorozhodčí, který arbitrův verdikt nerozporoval. Orel provinilci hned ukazoval, že měl loket příliš od těla.

Měla to být penalta?

„Nemám co říct. Opakuje se to. Ale zeptat se musíte hlavního rozhodčího pana Orla. Jeho výkon byl podprůměrný,“ řekl teplický kapitán Jakub Mareš.

„Byl tady VAR, ten to posvětí,“ komentoval situaci Stanislav Hejkal. Znovu zopakoval, že penaltu čekal. „Ale kdybychom proměnili šance, domácí by z ní jen snížili,“ dodal.

Z čeho teplický trenér bral jistotu, že domácí budou mít pokutový kop?

„Cítil jsem tady takový odevšad lehký tlak. Ale nevyjadřoval bych se k tomu. Tečka,“ odpověděl a chvatně opustil video tiskovou konferenci.

Co jeho slovům říkal opavský trenér Radoslav Kováč?

„Nikdy o rozhodčích nemluvím,“ řekl. „Někdy jsem naštvaný, hulákám, ale rozhodčí nehodnotím. Soustředím se na náš tým a ni jiného mě nezajímá.“