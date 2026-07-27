Sexy Teplice. Fanoušci chtějí Evropu a básní: Nejlepší fotbal za 10 let!

I opatrností. Proto se vyhnul odpovědi na otázku, zda zvedne fanoušky hozenou rukavici. Před zápasem, snad v předtuše hezčí éry, kotel vytasil transparent s nápisem Letos konečně poháry? a namalovaným pohárem zmrzlinovým s vrchním kopečkem s logem Ligy mistrů.
„Já se tyhle věci většinou dozvídám až po utkání. Jsem v zápasovém nastavení, ne že bych neviděl na dálku,“ mrkl Frťala; skláři na Evropu čekají už 17 let. „Pro mě je důležité, že fanoušci přišli a podpořili nás, že fandili celý zápas.“
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Aby ne, když na Stínadla se vrátila zábava. Krása. Drajv. Z týmu sálala ofenzivní energie, sebevědomí, radost. Zápas před pětitisícovým publikem okouzlil – a to i díky nebezpečným Bohemians.
„Zdenko Frťala tady odvádí velmi dobrou práci, kádr taky nemá světoborný,“ poklonil se mu poražený kolega Jaroslav Veselý. „Než Frťu kritizovat, je třeba ho pochválit. Je to taky o servisu vedení, jaké přivádí hráče. Je strašně jednoduché říct, že se má hrát hezký fotbal, ale na to je potřeba určitý typ hráčů.“
Paradoxně se kádr Teplic, které se už šestkrát mořily v záchranářské skupině, příliš nezměnil. Faktorem X se však zdá příchod špílmachra Marcela Čermáka z Dukly. Střed zálohy, tedy on plus Jan Fortelný a nezničitelný veterán Lukáš Mareček, si s míčem rozumí.
„Naše proměna? To by bylo na delší rozbor. Pomohl příchod Čermiho, ale i Oskiho,“ zmínil Frťala lotyšskou posilu Vientiesse, „který má jako stoper konstruktivní rozehrávku. Ukázali jsme odvahu, kterou jsme po hráčích chtěli už v přípravě. Bavili jsme se o tom, že chceme změnit obraz hry.“
Tedy ustoupit z poctivé, ale úporné a neatraktivní hry a nabídnout fanoušků kreativitu, šance, góly.
„Až 70 procent zápasu jsme byli aktivnější. Musíme krůček po krůčku věci posouvat. Jsme si vědomi, co nás trápilo minulou sezonu, ale opakuji, je to jen jeden zápas,“ tlumil nadšení Frťala, ačkoli fanoušci žluto-modrých jsou z premiéry paf.
„Po 10 letech se na ten fotbal fakt dalo koukat,“ nadšeně vyťukal na sociální sítě například Stejsky Stejskal. „Super hoši! Jestli to vydrží celou sezonu, tak to bude nářez.“
Až se skoro nechce věřit, že tak radikální proměna proběhla tak rychle, jen během letní přípravy, skoro lusknutím prstu.
„Všichni chtějí začít sezonu dobře, ale každý na to má jiný způsob s ohledem na hráčský potenciál. Já třeba nesmím zapomenout na Lukyho Marečka, který v přípravě na minulou sezonu dělal věci, které byly hezké, ale ne efektivní. Teď je to faktor, o který se díky jeho disciplíně a zkušenostem můžeme opřít. Ať už ve výstavbě hry nebo v soubojích,“ vyzdvihl Frťala přínos šestatřicetiletého veterána.
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Všechno jen růžové nebylo, objevily se i pasáže, kdy to ve hře sklářů zaskřípalo. „Hlavně v první půli Bohemka hrozila paradoxně naší hrou do rychlých protiútoků. Musíme mít víc hráčů do vápna a líp dohrávat druhé míče, párkrát jsme v tom propadli. Je to o každodenní práci. I když fotbal nebyl úplně ideální, kabina je správně nastavená a krůček za krůčkem se chceme posouvat.“
Aktivně chtějí Teplice hrát i proti papírově silnějším týmům, los teď mají mimořádně těžký. V dalších třech kolech narazí na Liberec, Plzeň a pražskou Spartu. „Každý hráč je v něčem silnější a v něčem slabší, ale my jsme všem během přípravy pořád zdůrazňovali, aby hlavně měli herní odvahu.“
Právě ta totiž Teplicím v minulých sezonách chyběla nejvíc.