Olomouc soupeřům se širokou fanouškovskou základnou v posledních letech vždy nabídla vstřícné gesto: „Tribuna je vaše!“
A sparťané, slávisté i baníkovci se za to zpravidla odvděčili nápaditou choreografií i hlasitým fanděním.
Ale až v sobotu 6. prosince dorazí do Olomouce pražská Sparta, bude to celé jinak. Sigma se rozhodla tentokrát sever neuvolnit. Proč? Zaoblenou tribunu by měli obsadit primárně olomoučtí fanoušci.
Bude „mušle“ olomoucká? Sigma zvažuje, že na sever hostující fandy nepustí
„Už na začátku sezony probíhaly diskuze o uvolňování severní tribuny pro hosty. Shodli jsme se, že se situace bude vyhodnocovat pro každý zápas zvlášť. Po poslední zkušenosti ze zápasu se Slavií v říjnu, kdy severní tribuna byla zaplněná přibližně z poloviny, zbývající tři tribuny byly vyprodané a registrovali jsme i další zájemce o lístky, jsme začali variantu neuvolnění severu pro hosty řešit reálně,“ ozřejmil pro iDNES.cz mluvčí Sigmy Jiří Fišara.
Sparťané na prosincový mač žádali „jen“ dva tisíce lístků. Je pravda, že v aktuální sezoně severní tribunu v Olomouci nezaplnili ani slávisté, ani baníkovci. Při předchozích výjezdech byste přitom mezi hostujícími fandy marně hledali volné místo.
I s ohledem na prosincové počasí a aktuální herní rozpoložení Sparty, jež také na venkovní výjezd nenažene tolik fandů, jako kdyby sparťané hráli rozhodující zápas o titul, se rozhodla Sigma tribunu soupeři nepůjčit.
„Naši fanoušci vždy byli proti poskytnutí tribuny hostům. Ale předchozímu vedení to bylo jedno a nějakých 800 tisíc do klubové kasy za vstupenky se hodilo. Nové vedení už jasně říká, že o tyto peníze nestojí, nepotřebuje je. A za klub, majitele, vedení i hráče je jasný názor: Nechceme, aby hosté u nás měli domácí prostředí,“ uvedl v srpnu koordinátor fanoušků Sigmy Zbyněk Müller.
Baník v srpnu a Slavia v říjnu ještě severní tribunu dostaly. Oproti předchozím výjezdům ale řady hostujících fanoušků v ochozech zřetelně prořídly.
Sparta se ohradila: Poskytnutí by bylo správné
A tak je pro Sigmu lepší, mít severní tribunu (polo)plnou vlastními fanoušky, než na ní mít kotel Sparty. I někteří hráči Sigmy hlásili: „Radši budeme hrát v komornější atmosféře než v hostujícím prostředí.“
Jistě, sparťané se mohou cítit dotčeně. Proč jejich rivalové severní tribunu v aktuální sezoně dostali a oni ne? „Záměrem klubu v první řadě je, abychom stadion zaplnili a vyprodali našimi vlastními fanoušky. Pak nebude důvod přidělit jakémukoliv soupeři vyšší počet míst, než stanovují pravidla,“ sdělil už dříve Fišara.
Sparta z postupu Hanáků není nadšená. „Bylo by pochopitelnější, kdyby v jedné sezoně platila stejná pravidla pro všechny velké tábory, kterým Sigma tento servis umožňuje,“ uvedl pro sport.cz ředitel komunikace AC Sparta Praha Ondřej Kasík.
Zároveň dodal, že Sparta byla Sigmě vždy za vstřícnost vděčná a že by „z logistického, infrastrukturního nebo bezpečnostního hlediska bylo poskytnutí tribuny správným krokem pro obě strany“.
„Dva z velkých táborů podmínky dostaly, my ne. Ale je potřeba říct, že jde o plné právo organizátora utkání. Snažili jsme se dlouhodobě, první kontakt proběhl v září s opakovaným požadavkem, abychom se domluvili, že naši fanoušci severní tribunu dostanou. Náš názor je, že dorazíme v podobném počtu jako Baník a Slavia v této sezoně, čili kolem dvou tisíc,“ dodal Kasík.
Na severu bude zákaz sparťanských symbolů
„Nebudeme-li schopni ty sektory vyprodat, nedává smysl hostující fanoušky omezovat. I přesto, že by tu měli hosté za zády silnou podporu. Myslím, že by to bylo proti fotbalu,“ reagoval před časem na dotaz MF DNES trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Ale pokud tam budou naši fans, je to něco jiného,“ dodal kouč.
U olomouckých fanoušků se krok klubu shledal s nadšením. Teď jsou však na řadě právě oni. Jinak může rozhodnutí skončit fiaskem a kritikou. A příště už zase může hrát hostující tým v domácí atmosféře...
Sparťany nyní čeká klasický hostující sektor O (651 míst), který je oplocený. „Není možné zakázat, aby si kdokoliv koupil lístek i jinam. Je však na místě připomenout, že bude vyžadováno dodržování návštěvního řádu stadionu, tedy například to, aby fanoušci hostů nechodili do domácích sektorů s viditelnými klubovými symboly,“ upozornil Fišara.
„Věříme, že vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o Sigmu se podaří tentokrát severní tribunu zaplnit našimi olomouckými fanoušky. Zájem o zápasy se Slavií, Spartou či ostravským Baníkem je v poslední době už tradičně velmi vysoký. Právě při nedávném zápase proti Slavii byla místa na zbývajících třech tribunách vyprodaná, proto chceme logicky především uspokojit poptávku na straně domácích fanoušků,“ uzavřel mluvčí Sigmy.