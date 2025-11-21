Chance Liga 2025/2026

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Václav Havlíček
  17:37
Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých fotbalových stadionů, je totiž nositelem dobré atmosféry. Alespoň to dříve platilo vždy, když na Hanou zavítala Sparta, Slavia nebo Baník. Pro letenský klub to ale v prosinci platit nebude...
Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí překonává olomouckého brankáře Tadeáše...
Choreo fanoušků Baníku na Andrově stadionu v Olomouci.
INSPIRACE V MARSEILLE. Na konci 90. let vyrostla na severní straně hřiště...
Choreo slávistických fanoušků v Olomouci
12 fotografií

Olomouc soupeřům se širokou fanouškovskou základnou v posledních letech vždy nabídla vstřícné gesto: „Tribuna je vaše!“

A sparťané, slávisté i baníkovci se za to zpravidla odvděčili nápaditou choreografií i hlasitým fanděním.

Ale až v sobotu 6. prosince dorazí do Olomouce pražská Sparta, bude to celé jinak. Sigma se rozhodla tentokrát sever neuvolnit. Proč? Zaoblenou tribunu by měli obsadit primárně olomoučtí fanoušci.

Bude „mušle“ olomoucká? Sigma zvažuje, že na sever hostující fandy nepustí

„Už na začátku sezony probíhaly diskuze o uvolňování severní tribuny pro hosty. Shodli jsme se, že se situace bude vyhodnocovat pro každý zápas zvlášť. Po poslední zkušenosti ze zápasu se Slavií v říjnu, kdy severní tribuna byla zaplněná přibližně z poloviny, zbývající tři tribuny byly vyprodané a registrovali jsme i další zájemce o lístky, jsme začali variantu neuvolnění severu pro hosty řešit reálně,“ ozřejmil pro iDNES.cz mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

Sparťané na prosincový mač žádali „jen“ dva tisíce lístků. Je pravda, že v aktuální sezoně severní tribunu v Olomouci nezaplnili ani slávisté, ani baníkovci. Při předchozích výjezdech byste přitom mezi hostujícími fandy marně hledali volné místo.

I s ohledem na prosincové počasí a aktuální herní rozpoložení Sparty, jež také na venkovní výjezd nenažene tolik fandů, jako kdyby sparťané hráli rozhodující zápas o titul, se rozhodla Sigma tribunu soupeři nepůjčit.

Choreo sparťanských fanoušků při nástupu hráčů v Olomouci

„Naši fanoušci vždy byli proti poskytnutí tribuny hostům. Ale předchozímu vedení to bylo jedno a nějakých 800 tisíc do klubové kasy za vstupenky se hodilo. Nové vedení už jasně říká, že o tyto peníze nestojí, nepotřebuje je. A za klub, majitele, vedení i hráče je jasný názor: Nechceme, aby hosté u nás měli domácí prostředí,“ uvedl v srpnu koordinátor fanoušků Sigmy Zbyněk Müller.

Baník v srpnu a Slavia v říjnu ještě severní tribunu dostaly. Oproti předchozím výjezdům ale řady hostujících fanoušků v ochozech zřetelně prořídly.

Sparta se ohradila: Poskytnutí by bylo správné

A tak je pro Sigmu lepší, mít severní tribunu (polo)plnou vlastními fanoušky, než na ní mít kotel Sparty. I někteří hráči Sigmy hlásili: „Radši budeme hrát v komornější atmosféře než v hostujícím prostředí.“

Jistě, sparťané se mohou cítit dotčeně. Proč jejich rivalové severní tribunu v aktuální sezoně dostali a oni ne? „Záměrem klubu v první řadě je, abychom stadion zaplnili a vyprodali našimi vlastními fanoušky. Pak nebude důvod přidělit jakémukoliv soupeři vyšší počet míst, než stanovují pravidla,“ sdělil už dříve Fišara.

Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Sparta z postupu Hanáků není nadšená. „Bylo by pochopitelnější, kdyby v jedné sezoně platila stejná pravidla pro všechny velké tábory, kterým Sigma tento servis umožňuje,“ uvedl pro sport.cz ředitel komunikace AC Sparta Praha Ondřej Kasík.

Zároveň dodal, že Sparta byla Sigmě vždy za vstřícnost vděčná a že by „z logistického, infrastrukturního nebo bezpečnostního hlediska bylo poskytnutí tribuny správným krokem pro obě strany“.

„Dva z velkých táborů podmínky dostaly, my ne. Ale je potřeba říct, že jde o plné právo organizátora utkání. Snažili jsme se dlouhodobě, první kontakt proběhl v září s opakovaným požadavkem, abychom se domluvili, že naši fanoušci severní tribunu dostanou. Náš názor je, že dorazíme v podobném počtu jako Baník a Slavia v této sezoně, čili kolem dvou tisíc,“ dodal Kasík.

Na severu bude zákaz sparťanských symbolů

„Nebudeme-li schopni ty sektory vyprodat, nedává smysl hostující fanoušky omezovat. I přesto, že by tu měli hosté za zády silnou podporu. Myslím, že by to bylo proti fotbalu,“ reagoval před časem na dotaz MF DNES trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Ale pokud tam budou naši fans, je to něco jiného,“ dodal kouč.

U olomouckých fanoušků se krok klubu shledal s nadšením. Teď jsou však na řadě právě oni. Jinak může rozhodnutí skončit fiaskem a kritikou. A příště už zase může hrát hostující tým v domácí atmosféře...

Sparťanský útočník Jan Kuchta s míčem v utkání proti Olomouci

Sparťany nyní čeká klasický hostující sektor O (651 míst), který je oplocený. „Není možné zakázat, aby si kdokoliv koupil lístek i jinam. Je však na místě připomenout, že bude vyžadováno dodržování návštěvního řádu stadionu, tedy například to, aby fanoušci hostů nechodili do domácích sektorů s viditelnými klubovými symboly,“ upozornil Fišara.

„Věříme, že vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o Sigmu se podaří tentokrát severní tribunu zaplnit našimi olomouckými fanoušky. Zájem o zápasy se Slavií, Spartou či ostravským Baníkem je v poslední době už tradičně velmi vysoký. Právě při nedávném zápase proti Slavii byla místa na zbývajících třech tribunách vyprodaná, proto chceme logicky především uspokojit poptávku na straně domácích fanoušků,“ uzavřel mluvčí Sigmy.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905

22. 11. • 18:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Fakt je takový, že severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých...

21. listopadu 2025  17:37

Ze Slovenska do Slovácka. Spousta lidí mi říká, že jsem magor, říká trenér Skuhravý

Trenér Roman Skuhravý po příchodu do Slovácka.

Pro Slovácko nebyl první volbou. Nový trenér posledního týmu Chance ligy Roman Skuhravý to ale neřeší. Od úterního příchodu do Uherského Hradiště se soustředí, aby mužstvo co nejdříve poznal a...

21. listopadu 2025

Válka gangů na pozadí oslav. Trenér Haiti v zemi nikdy nebyl, přesto ji dostal na MS

Postup na mistrovství světa ve fotbale je na Haiti velká událost.

Kvalifikovali se na druhé mistrovství světa v historii. Fotbalisté karibského Haiti mají ale jedno specifikum, jejich trenér totiž zemi zmítanou chaosem nikdy nenavštívil. „Je to nemožné, protože...

21. listopadu 2025  14:04

Vyléčil třísla, ale zlomil si malíček. Palmer si prodlouží pauzu

Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG.

Fotbalista Chelsea Cole Palmer si zkomplikoval blížící se návrat po zranění třísel dalším zraněním. Trenér londýnského klubu Enzo Maresca oznámil, že si útočník o víkendu doma při nešťastné nehodě...

21. listopadu 2025  13:19

Byl jsem připravený odejít, přiznal Sychra. Pardubicím podle něj narostlo sebevědomí

Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians

Brzy čtyřiadvacetiletý křídelník dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, čím disponuje kádr pardubických fotbalistů, takže když pak jejich trenér Jan Trousil na tiskové konferenci po posledním utkání v...

21. listopadu 2025

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

21. listopadu 2025  12:37

Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili

Irský národní tým slaví vítězný gól Troye Parrotta v utkání s Maďarskem.

Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval:...

21. listopadu 2025  11:05

Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje...

21. listopadu 2025  10:50

Chcete na MS? Tak se ukažte! Los nabízí Čechům ideální výzvu, otestuje i týmovost

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Existovaly snazší varianty, ale je dobře, že to dopadlo zrovna takhle. Pokud fotbalová reprezentace něco opravdu potřebuje, tak ověřit si, na co skutečně má. Jestli na mistrovství světa, které příští...

21. listopadu 2025  7:17

Parrott, Ferguson či Höjlund. Kým se čeští soupeři v baráži mohou pochlubit?

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

Ve svých kádrech nemají vyloženě hvězdy. Irové či Dánové, kteří se budou snažit zastavit české fotbalisty v baráži o postup na světový šampionát, spoléhají především na týmovou sílu stejně jako Češi....

20. listopadu 2025  19:16

Vzkaz fanoušků reprezentaci: Jedna výhra nás neumlčí. Podporu ale neukončíme

Čeští fanoušci se zlobí na fotbalisty, že před ně nepřišli na děkovačku.

Až čeští fotbalisté rozehrají v březnu barážové utkání s Irskem, budou mít zase v zádech aktivní fanoušky. „Budeme vás dál podporovat i v těžkých časech,“ vzkázala iniciativa Fanatismus Česko, která...

20. listopadu 2025  18:04

Rekordní pokuta. Slavia za chování fanoušků v Plzni zaplatí 600 000 korun

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600 000 korun za řádění fanoušků v ligovém utkání 15. kola v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

20. listopadu 2025  17:27,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.