Čontofalský, trenérská posila Teplic: Dveře do Slavie mám otevřené

„Volal mi necelý týden před startem letní přípravy Štěpán Vachoušek,“ jmenoval sportovního ředitele sklářů, „jestli bych do Teplic nešel. Já měl smlouvu ve Slavii, ale přemýšlel jsem nad tím. Je to sice dojíždění, ovšem zase 1. liga. A navíc mám děti kousek, žijí mi v Litvínově,“ dával si Čontofalský na misku vah plusy a minusy.

Ve Slavii nepracoval u mistrovského týmu, nýbrž u juniorky, která se v nové sezoně mění na třetiligovou rezervu. „Zavolal jsem na vedení Slavie, jestli mě pustí. Říkali: Jasně, běž! Seběhlo se to rychle,“ líčí nástupce Patrika Koláře.

Ten dal Stínadlům v létě překvapivě sbohem. „Skončil sám, nikdo ho nevyhazoval. Trošku nás to zaskočilo. Vysvětlil nám, že z osobních a rodinných důvodů. Hledali jsme náhradu, z juniorky Slavie se nám podařilo přetáhnout Kamila. A jsem za to moc rád,“ pochvaluje si posilu ve svém realizačním týmu teplický trenér Stanislav Hejkal.

Nyní 41letý Čontofalský je pojem. Za pražskou Slavii i chytal, stejně tak za Bohemians 1905, působil na Kypru, v Řecku a v USA. S Petrohradem před 11 lety vyhrál Pohár UEFA i Superpohár UEFA, ve slovenské reprezentaci nasbíral 43 startů.

VE SLAVII. Kamil Čontofalský během aktivní fotbalové kariéry v pražské Slavii

V Teplicích se mění jeho práce, od mladých jde k mazákům Grigarovi a Divišovi. „Mladé kluky se člověk ještě snaží něco naučit, zapracovat na stylu. Se staršími je to víc o komunikaci, nachystat je, ať se cítí dobře. Grigara pamatuju, hráli jsme proti sobě, problém nebude. Hlavně aby byl zdravý,“ přeje si Čontofalský.

Slavii opustil, ale třeba se jednou vrátí. „Vedení Slavie mi říkalo, že si dveře nezavírám, naopak je mám otevřené,“ slyšel. „V Teplicích to bude další zkušenost. A víte, jak to v téhle branži chodí: jeden den trenér jste, druhý nejste. Takhle to beru.“