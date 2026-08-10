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Chance Liga 2026/2027

Sestřihy 3. kola Chance Ligy. Sedm gólů za poločas v Teplicích, Slavia zůstává první

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Sestřih zápasu   9:39

Slávistický útočník Mojmír Chytil (vlevo) slaví vstřelený gól s Michalem Sadílkem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Třetí kolo fotbalové Chance Ligy je za námi. Slavia si díky vydřené výhře proti Pardubicím udržela první místo, Sparta naopak klopýtla v Boleslavi. Dominantou kola však byla desetigólová přestřelka v Teplicích, kde Plzeň ztratila dva body a stále ještě v nové sezoně nevyhrála.

Teplice – Viktoria Plzeň 5:5

Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém ročníku. Ustojí špatný vstup do sezony trenér Martin Hyský? Jeho svěřenci prohospodařili třígólový náskok, v závěru navíc dohrávali v deseti po vyloučení Krčíka.

Chance Liga 2026/27

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Slavia Praha – Pardubice 2:1

Nešlo to lehce, ale i tak slávističtí fotbalisté vítězství na Pardubicemi urvali. Díky pohotovému útočníkovi Chytilovi, který dal obě branky, jsou po třech kolech nového ročníku stoprocentní a první v tabulce. A co je pro ně rovněž důležité, mají už šestibodový náskok na Spartu. Naopak Východočeši ještě nebodovaly.

Chance Liga 2026/27

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Mladá Boleslav – Sparta Praha 2:0

Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se prosadil Šubert po rychlém útoku a samostatné akci Solomona, druhou trefu přidal Klíma z penalty po faulu Macka.

Chance Liga 2026/27

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Zbrojovka Brno – Slovan Liberec 0:1

Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po přezkoumání u videa odvolal. Šance přibývaly až po pauze a v 61. minutě rozhodl z dorážky hlavou Patrik Dulay.

Chance Liga 2026/27

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Zlín – Bohemians 0:2

Fotbalisté Zlína jsou po třech kolech nového ročníku Chance Ligy stále na nule. V sobotu doma nestačili na Bohemians, prohráli 0:2. V úvodu zápasu vstřelil svůj první ligový gól obránce Petr Mirvald, po změně stran pečetil výhru Pražanů z penalty střídající Aleš Čermák.

Chance Liga 2026/27

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Hradec Králové – Baník Ostrava 2:1

Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po přestávce zásluhou Chaluše srovnat. Domácím však vrátil vedení druhou trefou v utkání Slončík.

Chance Liga 2026/27

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Jablonec – Slovácko 1:0

Jablonec ve třetím kole Chance Ligy porazil Slovácko 1:0, slaví třetí výhru v nové sezoně a zůstává stoprocentní. V nervózním zápase poslal sudí předčasně do kabin hostující Heču s Ceesayem i domácího Polidara. O těsném vítězství Severočechů rozhodl v 62. minutě přesnou hlavičkou po rohovém kopu obránce Cedidla.

Chance Liga 2026/27

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Artis Brno – Sigma Olomouc 1:2

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Chance Ligy 2:1 nad Artisem Brno, připsali si první výhru v sezoně a posunuli se na osmé místo v tabulce. Na vedoucí gól Ghaliho sice hned po pauze odpověděl střídající Komljenovic a Adediran vzápětí trefil břevno, v 87. minutě však rozhodl hostující Krivak přesnou trefou do horního rohu. Nováček soutěže tak prohrál i druhý domácí zápas a je s jedním bodem třináctý.

Chance Liga 2026/27

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Sestřihy 3. kola Chance Ligy. Sedm gólů za poločas v Teplicích, Slavia zůstává první

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Třetí kolo fotbalové Chance Ligy je za námi. Slavia si díky vydřené výhře proti Pardubicím udržela první místo, Sparta naopak klopýtla v Boleslavi. Dominantou kola však byla desetigólová přestřelka v...

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