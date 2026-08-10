Sestřihy 3. kola Chance Ligy. Sedm gólů za poločas v Teplicích, Slavia zůstává první

Teplice – Viktoria Plzeň 5:5
Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém ročníku. Ustojí špatný vstup do sezony trenér Martin Hyský? Jeho svěřenci prohospodařili třígólový náskok, v závěru navíc dohrávali v deseti po vyloučení Krčíka.
Slavia Praha – Pardubice 2:1
Nešlo to lehce, ale i tak slávističtí fotbalisté vítězství na Pardubicemi urvali. Díky pohotovému útočníkovi Chytilovi, který dal obě branky, jsou po třech kolech nového ročníku stoprocentní a první v tabulce. A co je pro ně rovněž důležité, mají už šestibodový náskok na Spartu. Naopak Východočeši ještě nebodovaly.
Mladá Boleslav – Sparta Praha 2:0
Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se prosadil Šubert po rychlém útoku a samostatné akci Solomona, druhou trefu přidal Klíma z penalty po faulu Macka.
Zbrojovka Brno – Slovan Liberec 0:1
Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po přezkoumání u videa odvolal. Šance přibývaly až po pauze a v 61. minutě rozhodl z dorážky hlavou Patrik Dulay.
Zlín – Bohemians 0:2
Fotbalisté Zlína jsou po třech kolech nového ročníku Chance Ligy stále na nule. V sobotu doma nestačili na Bohemians, prohráli 0:2. V úvodu zápasu vstřelil svůj první ligový gól obránce Petr Mirvald, po změně stran pečetil výhru Pražanů z penalty střídající Aleš Čermák.
Hradec Králové – Baník Ostrava 2:1
Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po přestávce zásluhou Chaluše srovnat. Domácím však vrátil vedení druhou trefou v utkání Slončík.
Jablonec – Slovácko 1:0
Jablonec ve třetím kole Chance Ligy porazil Slovácko 1:0, slaví třetí výhru v nové sezoně a zůstává stoprocentní. V nervózním zápase poslal sudí předčasně do kabin hostující Heču s Ceesayem i domácího Polidara. O těsném vítězství Severočechů rozhodl v 62. minutě přesnou hlavičkou po rohovém kopu obránce Cedidla.
Artis Brno – Sigma Olomouc 1:2
Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Chance Ligy 2:1 nad Artisem Brno, připsali si první výhru v sezoně a posunuli se na osmé místo v tabulce. Na vedoucí gól Ghaliho sice hned po pauze odpověděl střídající Komljenovic a Adediran vzápětí trefil břevno, v 87. minutě však rozhodl hostující Krivak přesnou trefou do horního rohu. Nováček soutěže tak prohrál i druhý domácí zápas a je s jedním bodem třináctý.