Sestřihy 4. kola Chance Ligy: Slavia poprvé klopýtla, Plzeň slaví první výhru

Slovan Liberec – Slavia Praha 1:1
Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí vyrovnal osmnáct minut před koncem střídající Baboula, který využil nešikovného zákroku stopera Konečného.
Viktoria Plzeň – Zlín 3:2
Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až v tom čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem. Západočeši vedli už od šesté minuty po vlastním gólu Ondřeje Kukučky, chvíli nato srovnal Stanislav Petruta. Ještě před pauzou proměnil penaltu domácí Christophe Kabongo a v 56. minutě přidal pojistku Prince Adu. V závěru už pouze snížil Frank Appiah.
Sparta Praha – Teplice 4:1
Sparťanští fotbalisté zvládli i druhý domácí zápas v nové sezoně Chance Ligy. Ve 4. kole porazili Teplice 4:1, když se dvakrát prosadil Alcócer a po jednom gólu dali Guddal s Irvingem. Za hosty po 25 minutách srovnával Mareček. V závěru utkání pak viděl červenou kartu Takács za ostrý skluz na Karabce.
Baník Ostrava – Artis Brno 1:0
Fotbalisté Baníku Ostrava zabrali po dvou porážkách a na domácím stadionu porazili Artis Brno 1:0. Jediným střelcem se stal Michal Kohút. Utkání hodně ovlivnila opakovaná komunikace sudího s VAR. Po zásahu videorozhodčího odvolal rozhodčí Všetečka tři góly a penaltu.
Pardubice – Mladá Boleslav 1:1
I po čtvrtém kole nejvyšší soutěže jsou fotbalisté Pardubic bez vítězství. Byť proti Mladé Boleslavi vedli, nakonec se doma musejí spokojit s remízou 1:1. Aspoň však získali první bod v ročníku. Vojtěch Patrák hned v úvodu využil chybu hostů v rozehrávce, čtvrthodiny před koncem Martin Šubert třetím gólem v ročníku nejvyšší soutěže ale vyrovnal.
Slovácko – Sigma Olomouc 1:2
Fotbalisté Slovácka se v prvních třech kolech trápili fotbalově i disciplinárně, navíc ani v tom čtvrtém nezazářili. Tentokrát nestačili na Olomouc, které podlehli 1:2. O tříbodový zisk Hanáků se střelecky zasloužili na konci první půle Louis Lurvink a v 67. minutě Peter Baráth, za domácí snížil v 79. minutě střídající Paul Ndubuisi.