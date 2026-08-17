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Chance Liga 2026/2027

Sestřihy 4. kola Chance Ligy: Slavia poprvé klopýtla, Plzeň slaví první výhru

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Sestřih zápasu   16:18
I po čtvrtém kole vévodí tabulce fotbalové Chance Ligy pražská Slavia, přestože poprvé nevyhrála. Dva body jí za remízu 1:1 sebral Slovan Liberec. Naopak Plzeň poprvé v ročníku vyhrála, doma udolala 3:2 Zlín. Podívejte se na to nejdůležitější z uplynulého kola, na iDNES pro Vás máme sestřihy z každého zápasu.

Chance Liga 2026/27

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Slovan Liberec – Slavia Praha 1:1

Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí vyrovnal osmnáct minut před koncem střídající Baboula, který využil nešikovného zákroku stopera Konečného.

Chance Liga 2026/27

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Viktoria Plzeň – Zlín 3:2

Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až v tom čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem. Západočeši vedli už od šesté minuty po vlastním gólu Ondřeje Kukučky, chvíli nato srovnal Stanislav Petruta. Ještě před pauzou proměnil penaltu domácí Christophe Kabongo a v 56. minutě přidal pojistku Prince Adu. V závěru už pouze snížil Frank Appiah.

Chance Liga 2026/27

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Sparta Praha – Teplice 4:1

Sparťanští fotbalisté zvládli i druhý domácí zápas v nové sezoně Chance Ligy. Ve 4. kole porazili Teplice 4:1, když se dvakrát prosadil Alcócer a po jednom gólu dali Guddal s Irvingem. Za hosty po 25 minutách srovnával Mareček. V závěru utkání pak viděl červenou kartu Takács za ostrý skluz na Karabce.

Chance Liga 2026/27

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Baník Ostrava – Artis Brno 1:0

Fotbalisté Baníku Ostrava zabrali po dvou porážkách a na domácím stadionu porazili Artis Brno 1:0. Jediným střelcem se stal Michal Kohút. Utkání hodně ovlivnila opakovaná komunikace sudího s VAR. Po zásahu videorozhodčího odvolal rozhodčí Všetečka tři góly a penaltu.

Chance Liga 2026/27

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Pardubice – Mladá Boleslav 1:1

I po čtvrtém kole nejvyšší soutěže jsou fotbalisté Pardubic bez vítězství. Byť proti Mladé Boleslavi vedli, nakonec se doma musejí spokojit s remízou 1:1. Aspoň však získali první bod v ročníku. Vojtěch Patrák hned v úvodu využil chybu hostů v rozehrávce, čtvrthodiny před koncem Martin Šubert třetím gólem v ročníku nejvyšší soutěže ale vyrovnal.

Chance Liga 2026/27

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Slovácko – Sigma Olomouc 1:2

Fotbalisté Slovácka se v prvních třech kolech trápili fotbalově i disciplinárně, navíc ani v tom čtvrtém nezazářili. Tentokrát nestačili na Olomouc, které podlehli 1:2. O tříbodový zisk Hanáků se střelecky zasloužili na konci první půle Louis Lurvink a v 67. minutě Peter Baráth, za domácí snížil v 79. minutě střídající Paul Ndubuisi.

Chance Liga 2026/27

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 12:3 10
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Sestřihy 4. kola Chance Ligy: Slavia poprvé klopýtla, Plzeň slaví první výhru

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Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

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