Sestřihy 8. kola Chance Ligy: Slavia vládne před Libercem, Pardubice poprvé vyhrály

Teplice - Slavia Praha 0:2
Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess. Zápas byl ve druhém poločase zhruba na 20 minut přerušen kvůli výpadku osvětlení.
Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:3
Fotbalisté Plzně v osmém kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině Západočeši srovnali po vlastním gólu Abdoulayeho Sylly. Před pauzou vrátil Hanákům náskok David Tkáč, v nastavení první půle neproměnil domácí Lukáš Červ penaltu a po změně stran přidal hostující Václav Sejk pojistku. V závěru jen snížil střídající Baboucarr Faal.
Sparta Praha - Jablonec 2:0
Po dvou porážkách sparťanští fotbalisté zabrali. Po celkem přesvědčivém výkonu a klidném průběhu porazili v osmém ligovém kole Jablonec 2:0. O branky se postarala obávaná křídla z Kostariky a Ekvádoru, první dal Alcócer a druhou krátce po půli Mercado. K výraznému posunu v tabulce to však zatím nestačí.
Baník Ostrava - Pardubice 1:2
V osmém kole se konečně dočkali prvního vítězství. Pardubičtí fotbalisté uspěli na hřišti ostravského Baníku poměrem 2:1, když se nejprve prosadil Drchal, který po změně stran také připravil Tankovu trefu. Za domácí v 81. minutě pouze snížil svým premiérovým ligovým gólem Škrkoň.
Zbrojovka Brno - Artis Brno 2:1
Fotbalová liga po devadesáti letech viděla brněnské derby. Zbrojovka v osmém kole porazila Artis 2:1, v prvním poločase se za ni prosadili Vaníček a Penxa, dvacet minut před koncem snížil střídající Ndiaye. Vítězové mají už pátou výhru v sezoně a v neúplné tabulce jsou na třetím místě.
Zlín - Hradec Králové 1:2
Fotbalisté Hradce Králové zvítězili v osmém kole Chance Ligy na hřišti Zlína 2:1. Domácí sice šli do vedení v osmé minutě zásluhou Machalíka, jenže Hradec srovnal v nastavení první půle, hned ve 46. minutě udeřil podruhé. Slončík propálil brankáře Dostála a dokonal rychlý obrat. Zlín tak i s novým trenérem Pavlem Hoftychem prohrál i osmé kolo a zůstává bez bodu v tabulce poslední. Východočeši neprohráli třetí kolo po sobě, z toho podruhé zvítězili, a v neúplné tabulce poskočili na šesté místo se ziskem 14 bodů.
Slovan Liberec - Mladá Boleslav 3:0
Do nedělního večera byli liberečtí fotbalisté v čele první ligy, než je přeskočila Slavia. V osmém kole smetli na svém stadionu dosud neporaženou Mladou Boleslav 3:0, góly dali Kušej, Mašek a Stránský.
Bohemians - Slovácko 2:0
Souboj dvou týmů, kterým se úvod sezony příliš nepovedl, ovládli fotbalisté Bohemians. V rámci osmého kola porazili doma Slovácko 2:0, o góly se postarali Almási a v závěru Černý. Hosté hráli od dvanácté minuty v deseti, červenou kartu dostal Behiratche.