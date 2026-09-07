Sestřihy 7. kola Chance Ligy: Slavia dále vládne, Sparta prohrála v Hradci

Slavia Praha – Zbrojovka Brno 4:0
Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia porazila Zbrojovku Brno 4:0. Dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to krutý výsledek, v Praze hrál otevřenou partii a dlouho domácí znervózňoval. Tři branky padly v posledních pětadvaceti minutách.
Hradec Králové – Sparta Praha 1:2
Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s Van Burenem, hostující kapitán Karabec do poločasu už jen snížil.
Artis Brno – Viktoria Plzeň 0:3
Fotbalisté Plzně zvítězili na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili už v první půli, kdy se trefili Amar Memič, Cheick Souaré a Lukáš Červ. Viktoria zvítězila teprve podruhé v sezoně nejvyšší soutěže a poprvé pod trenérem Radoslavem Kováčem.
Sigma Olomouc – Bohemians 3:0
Trvala čtyři zápasy. A v Olomouci série bez porážky v podání Bohemians skončila. Sigma vykročila k jasnému vítězství už v prvním poločase, těžila z povedeného startu a branek Barátha se Sejkem. V závěru přidal pojistku na konečných 3:0 střídající Soldo.
Mladá Boleslav – Baník Ostrava 4:0
Fotbalisté Mladé Boleslavi v sezoně ještě neprohráli, což platí i po sedmém kole české nejvyšší soutěže. Proti ostravskému Baníku slavili hned čtyřikrát, dvakrát se trefil Šubert, po pauze jistili náskok John a Kolářík.
Jablonec – Slovan Liberec 1:2
Liberecký kouč Bronislav Fodrek slaví premiérový triumf v podještědském derby. Fotbalisté Liberce v neděli uspěli na hřišti jabloneckých rivalů poměrem 2:1. Góly padaly až po změně stran, vítěznou trefu zaznamenal v 80. minutě Vasil Kušej.
Zlín - Teplice 1:3
Po sedmi kolech jsou stále bez bodu a krčí se na dně tabulky. Situace fotbalového Zlína začíná být kritická, v neděli na domácím hřišti podlehli Teplicím 1:3. První soutěžní gól v dresu Severočechů zaznamenal útočník Tomáš Zlatohlávek. Kaňkou pro trenéra Frťalu je zranění útočníka Pulkraba, který zápas nedohrál.
Slovácko - Pardubice 0:0
Branky se diváci v Uherském Hradišti nedočkali, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0:0. Oba týmy v nové sezoně nejvyšší soutěže dál marně vyhlíží první vítězství, v průběžné tabulce pod nimi zůstává jen poslední Zlín.