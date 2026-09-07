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Chance Liga 2026/2027

Sestřihy 7. kola Chance Ligy: Slavia dále vládne, Sparta prohrála v Hradci

Viktor Kábele
Sestřih zápasu   7:45
Tým Briana Priskeho má problém. A to celkem vážný. Sparta je po sedmi kolech až desátá a na první Slavii ztrácí osm bodů. Neuspokojivé je i umístění Plzně na devátém místě, ovšem svěřenci Radoslava Kováče druhý zápas pod novým koučem zvládli. Co dalšího nabídlo uplynulé kolo Chance Ligy?

Chance Liga 2026/27

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Slavia Praha – Zbrojovka Brno 4:0

Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia porazila Zbrojovku Brno 4:0. Dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to krutý výsledek, v Praze hrál otevřenou partii a dlouho domácí znervózňoval. Tři branky padly v posledních pětadvaceti minutách.

Chance Liga 2026/27

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Hradec Králové – Sparta Praha 1:2

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s Van Burenem, hostující kapitán Karabec do poločasu už jen snížil.

Chance Liga 2026/27

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Artis Brno – Viktoria Plzeň 0:3

Fotbalisté Plzně zvítězili na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili už v první půli, kdy se trefili Amar Memič, Cheick Souaré a Lukáš Červ. Viktoria zvítězila teprve podruhé v sezoně nejvyšší soutěže a poprvé pod trenérem Radoslavem Kováčem.

Chance Liga 2026/27

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Sigma Olomouc – Bohemians 3:0

Trvala čtyři zápasy. A v Olomouci série bez porážky v podání Bohemians skončila. Sigma vykročila k jasnému vítězství už v prvním poločase, těžila z povedeného startu a branek Barátha se Sejkem. V závěru přidal pojistku na konečných 3:0 střídající Soldo.

Chance Liga 2026/27

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Mladá Boleslav – Baník Ostrava 4:0

Fotbalisté Mladé Boleslavi v sezoně ještě neprohráli, což platí i po sedmém kole české nejvyšší soutěže. Proti ostravskému Baníku slavili hned čtyřikrát, dvakrát se trefil Šubert, po pauze jistili náskok John a Kolářík.

Chance Liga 2026/27

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Jablonec – Slovan Liberec 1:2

Liberecký kouč Bronislav Fodrek slaví premiérový triumf v podještědském derby. Fotbalisté Liberce v neděli uspěli na hřišti jabloneckých rivalů poměrem 2:1. Góly padaly až po změně stran, vítěznou trefu zaznamenal v 80. minutě Vasil Kušej.

Chance Liga 2026/27

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Zlín - Teplice 1:3

Po sedmi kolech jsou stále bez bodu a krčí se na dně tabulky. Situace fotbalového Zlína začíná být kritická, v neděli na domácím hřišti podlehli Teplicím 1:3. První soutěžní gól v dresu Severočechů zaznamenal útočník Tomáš Zlatohlávek. Kaňkou pro trenéra Frťalu je zranění útočníka Pulkraba, který zápas nedohrál.

Chance Liga 2026/27

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Slovácko - Pardubice 0:0

Branky se diváci v Uherském Hradišti nedočkali, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0:0. Oba týmy v nové sezoně nejvyšší soutěže dál marně vyhlíží první vítězství, v průběžné tabulce pod nimi zůstává jen poslední Zlín.

Chance Liga 2026/27

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
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Sestřih zápasu
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Sestřih zápasu
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