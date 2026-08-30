Sestřihy 6. kola Chance Ligy: Slavia ovládla pražské derby a vrací se na první příčku

Sparta Praha – Slavia Praha 0:3
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí po šesti letech porazili Spartu v lize na jejím stadionu. Opět 3:0. Hrálo se poprvé od skandálního souboje v Edenu, který v květnu předčasně uťaly divácké nepokoje. O branky se tentokrát postaraly výhradně letní posily: Nowak, Šturm a Ayaosi.
Baník Ostrava – Sigma Olomouc 1:0
Fotbalisté Olomouce v lize třikrát za sebou uspěli, vyšplhali až na třetí místo tabulky. Ale na ostravský Baník si v šestém kole Chance Ligy nepřišli. Domácí si díky parádní premiérové trefě devatenáctiletého obránce Jiřího Míčka došli pro hubené vítězství 1:0. Po ošklivém zranění ale přišli o útočníka Abdallaha Gninga.
Pardubice – Artis Brno 1:2
Oba týmy čekaly na první ligovou výhru. V Pardubicích se nakonec dočkali fotbalisté hostujícího Artisu Brno. Nováček Chance Ligy si v 6. kole poradil s Východočechy poměrem 2:1 poté, co ještě dvacet minut před koncem ztrácel. O obrat se zasloužili Alexis Alegue s Albertem Labíkem.
Zbrojovka Brno - Zlín 3:2
Fotbalisté Zlína zůstávají i po 6. kole Chance Ligy s prázdnou, poslední. V sobotním duelu na půdě Zbrojovky Brno přitom už byli tak blízko prvnímu bodu, když v 86. minutě srovnali skóre, favorita ale ve třetí nastavené minutě zachránil hlavičkující stoper Filip Vedral a trefil mu výhru 3:2. Potřetí v sezoně se pak prosadil domácí útočník Daniel Vašulín.
Slovan Liberec - Hradec Králové 2:0
Bojovný výkon jim upřít nelze, ale fotbalisté Hradce Králové jen těžko mohli v šestém kole Chance Ligy pomýšlet na bodový zisk z Liberce, když se už v šesté minutě nechal vyloučit stoper Čech. Severočeši nakonec přesilovku využili a proti soupeři, který měl v nohách 120 minut ze čtvrtečního zápasu předkola Konferenční ligy, uhráli výhru 2:0.
Viktoria Plzeň - Slovácko 1:1
Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v lize ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl. Hráči Plzně doma pouze remizovali se Slováckem 1:1 a v tabulce jim patří až jedenáctá příčka. Skóre otevřel po hodině hry domácí Ladra, v závěru srovnal střídající Ndubuisi. Domácím nepomohlo ani vyloučení Kostadinova pár minut před koncem.
Teplice - Jablonec 2:0
Ve čtvrtek oslavili postup do Konferenční ligy, teď se ale jablonečtí fotbalisté musí smířit s porážkou. V šestém kole Chance Ligy prohráli v neděli na půdě Teplic 0:2. Pro Jablonec šlo teprve o čtvrtý ligový zápas v sezoně, kvůli účasti v předkolech evropských pohárů si klub dva duely odložil. V Teplicích po třech ligových výhrách svěřenci trenéra Luboše Kozla poprvé ztratili, před koncem se trefili John Auta a Matěj Radosta.
Utkání mezi Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odloženo z důvodu virózy v týmu hostí.
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Boleslavské fotbalisty trápí viróza. O víkendu proti Bohemians nenastoupí