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Chance Liga 2026/2027

Sestřihy 6. kola Chance Ligy: Slavia ovládla pražské derby a vrací se na první příčku

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  23:29
Tolik očekávané 318. derby už zná svého vítěze. Jsou ním fotbalisté Slavie Praha, kteří udolali Spartu na jejím hřišti v poměru 3:0. Přestože letenští byli po drtivou většinu zápasu na míči a byli nebezpečnější, sešívaní dali sparťanům lekci z produktivity. Pět střel na branku, tři góly – co víc si mohli v Edenu přát?

Chance Liga 2026/27

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Sparta Praha – Slavia Praha 0:3

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí po šesti letech porazili Spartu v lize na jejím stadionu. Opět 3:0. Hrálo se poprvé od skandálního souboje v Edenu, který v květnu předčasně uťaly divácké nepokoje. O branky se tentokrát postaraly výhradně letní posily: Nowak, Šturm a Ayaosi.

Chance Liga 2026/27

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Baník Ostrava – Sigma Olomouc 1:0

Fotbalisté Olomouce v lize třikrát za sebou uspěli, vyšplhali až na třetí místo tabulky. Ale na ostravský Baník si v šestém kole Chance Ligy nepřišli. Domácí si díky parádní premiérové trefě devatenáctiletého obránce Jiřího Míčka došli pro hubené vítězství 1:0. Po ošklivém zranění ale přišli o útočníka Abdallaha Gninga.

Chance Liga 2026/27

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Pardubice – Artis Brno 1:2

Oba týmy čekaly na první ligovou výhru. V Pardubicích se nakonec dočkali fotbalisté hostujícího Artisu Brno. Nováček Chance Ligy si v 6. kole poradil s Východočechy poměrem 2:1 poté, co ještě dvacet minut před koncem ztrácel. O obrat se zasloužili Alexis Alegue s Albertem Labíkem.

Chance Liga 2026/27

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Zbrojovka Brno - Zlín 3:2

Fotbalisté Zlína zůstávají i po 6. kole Chance Ligy s prázdnou, poslední. V sobotním duelu na půdě Zbrojovky Brno přitom už byli tak blízko prvnímu bodu, když v 86. minutě srovnali skóre, favorita ale ve třetí nastavené minutě zachránil hlavičkující stoper Filip Vedral a trefil mu výhru 3:2. Potřetí v sezoně se pak prosadil domácí útočník Daniel Vašulín.

Chance Liga 2026/27

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Slovan Liberec - Hradec Králové 2:0

Bojovný výkon jim upřít nelze, ale fotbalisté Hradce Králové jen těžko mohli v šestém kole Chance Ligy pomýšlet na bodový zisk z Liberce, když se už v šesté minutě nechal vyloučit stoper Čech. Severočeši nakonec přesilovku využili a proti soupeři, který měl v nohách 120 minut ze čtvrtečního zápasu předkola Konferenční ligy, uhráli výhru 2:0.

Chance Liga 2026/27

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Viktoria Plzeň - Slovácko 1:1

Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v lize ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl. Hráči Plzně doma pouze remizovali se Slováckem 1:1 a v tabulce jim patří až jedenáctá příčka. Skóre otevřel po hodině hry domácí Ladra, v závěru srovnal střídající Ndubuisi. Domácím nepomohlo ani vyloučení Kostadinova pár minut před koncem.

Chance Liga 2026/27

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Teplice - Jablonec 2:0

Ve čtvrtek oslavili postup do Konferenční ligy, teď se ale jablonečtí fotbalisté musí smířit s porážkou. V šestém kole Chance Ligy prohráli v neděli na půdě Teplic 0:2. Pro Jablonec šlo teprve o čtvrtý ligový zápas v sezoně, kvůli účasti v předkolech evropských pohárů si klub dva duely odložil. V Teplicích po třech ligových výhrách svěřenci trenéra Luboše Kozla poprvé ztratili, před koncem se trefili John Auta a Matěj Radosta.

Chance Liga 2026/27

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Utkání mezi Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odloženo z důvodu virózy v týmu hostí.

Boleslavské fotbalisty trápí viróza. O víkendu proti Bohemians nenastoupí
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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