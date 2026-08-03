Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Sestřihy 2. kola Chance Ligy. Slavia znovu dominovala, Liberec hrál hodinu v devíti

Autor:
  15:03

Libereckým fotbalistům se příliš nepozdávalo, že jim sudí Marek Radina udělil v první půli proti Teplicím hned dvě červené karty. | foto: ČTK

V Liberci se červenalo už v první minutě, Baník dostal od Slavie čtyři góly. Podívejte se na nejzajímavější momenty druhého kola Chance Ligy v sestřizích všech osmi zápasů.

Baník Ostrava – Slavia Praha 0:4

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Slávističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku Chance Ligy s naprostým přehledem a na půdě ostravského Baníku zvítězili 4:0. V prvním poločase Sadílek nejprve z rohů asistoval Nowakovi a Zimovi, poté se sám gólově prosadil. V závěru utkání pak výsledek pečetil Ayaosi.

Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno 1:1

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Návrat do nejvyšší soutěže oslavili výhrou nad Spartou, ve druhém kole fotbalisté Zbrojovky Brno berou bod ze hřiště Viktorie Plzeň za remízu 1:1. Za domácí v prvním poločase skóroval Christophe Kabongo, po změně stran vyrovnal Daniel Vašulín.

Sparta Praha – Zlín 3:1

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Sparťanští fotbalisté si ve druhém kole Chance Ligy připsali první body v novém ročníku. V páteční předehrávce doma porazili Zlín 3:1 po gólech Irvinga, debutanta Brunese a Karabce. Za hosty na průběžných 1:1 srovnával Šmiga.

Bohemians – Hradec Králové 0:0

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vyrovnané utkání v Ďolíčku nabídlo velké šance na obou stranách, vítěze však nepřineslo. Fotbalisté Bohemians byli v prvním poločase duelu 2. kola nejvyšší soutěže aktivnější, po změně stran se pak hra vyrovnala. Hosté si uprostřed náročného programu odváží do Hradce Králové bod za bezbrankovou remízu.

Slovan Liberec – Teplice 0:1

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hned dvě červené karty pro domácí výrazně ovlivnily severočeský souboj. Už v úvodní minutě šel ze hřiště Vasil Kušej a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Fotbalisté Teplic početní převahu zužitkovali, nad Libercem po gólu Lukáše Marečka ze 61. minuty zvítězili 1:0.

Slovácko – Artis Brno 1:1

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole Chance ligy s Artisem Brno 1:1. O góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve si v 80. minutě dal vlastní gól Neil Glossoa, o čtyři minuty později vyrovnal střídající Issa Fomba.

Sigma Olomouc – Mladá Boleslav 2:2

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Olomoučtí fotbalisté ve druhém kole Chance Ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté dvakrát vedli, nejprve v první půli zásluhou Johna, na jehož trefu zareagoval domácí Tkáč. Za Středočechy se po změně stran prosadil střídající Šubert, bod Hanákům ale nakonec vystřelil z přímého kopu Sejk.

Pardubice – Jablonec 0:2

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ani na druhý pokus nedokázali fotbalisté Pardubic v této sezoně bodovat. Ve druhém kole první ligy na domácí půdě podlehli Jablonci 0:2. Nejprve si vlastní gól vstřelil Icha, před pauzou se pak ještě prosadil hostující Chramosta, který tak potvrdil vydařený start Severočechů do ročníku.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
7. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 2 0 1 1 1:3 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
16. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027.

Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...

UEFA se bouří proti Infantinově ultimátu. Zvažuje i bojkot mistrovství světa

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Byl by to bezprecedentní krok. Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa poté, co mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s plánem rozprodat soukromým investorům část...

České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu

Santi Denia, nový trenér české reprezentace.

Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...

Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kolo Muani do Juventusu, Pochettino zůstává u týmu USA

Sledujeme online
Randal Kolo Muani se raduje z branky.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

1. srpna 2026  20:50,  aktualizováno  3. 8. 15:44

Priske před Lyonem: Pomohl nám vrchní skaut Karabec. Slavii jsme také sledovali

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu.

Poprvé po třech letech vstupují sparťanští fotbalisté do evropských pohárů s jistotou, že si jistě zahrají základní fázi jedné ze tří soutěží. Když nevyjde dvojzápas s Lyonem, čeká je rovnou osm...

3. srpna 2026  15:15

Sestřihy 2. kola Chance Ligy. Slavia znovu dominovala, Liberec hrál hodinu v devíti

Libereckým fotbalistům se příliš nepozdávalo, že jim sudí Marek Radina udělil v...

V Liberci se červenalo už v první minutě, Baník dostal od Slavie čtyři góly. Podívejte se na nejzajímavější momenty druhého kola Chance Ligy v sestřizích všech osmi zápasů.

3. srpna 2026  15:03

Jablonec narazí na slavné Skoty, či Poláky, Hradec by v opravách čekal Panathinaikos

Aktualizujeme
Jablonečtí fotbalisté slaví gól Jana Chramosty.

Pokud si jablonečtí fotbalisté v třetím předkole Konferenční ligy poradí s lotyšským RFS Riga, v závěrečné fázi kvalifikace o postup do hlavní soutěže by je čekal poražený ze souboje Rangers -...

3. srpna 2026  13:50,  aktualizováno  14:25

ODPÍSKÁNO: Červená pro Kušeje správně, Hodouš byl spíš na žlutou, tvrdí experti

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Dočkal se ocenění za odvahu i použití jistých taktických prvků, kterými si rozhodčí Marek Radina musel pomoci, aby nestandardní utkání mezi Libercem a Teplicemi (0:1) zvládl. Počínání sudích v druhém...

3. srpna 2026  14:10

Infantino ztrácí voliče, Wales chce jiného předsedu. UEFA mu hrozí žalobou

Prezident FIFA Gianni Infantino si nenechal ujít ani zápas mezi Pobřežím...

Velšská fotbalová asociace (FAW) jako první národní svaz veřejně stáhla svoji podporu znovuzvolení Gianniho Infantina do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Stejný krok momentálně podle BBC...

3. srpna 2026  10:19,  aktualizováno  13:32

Plzeň půjde v play off na Crvenu zvezdu, či Beer Ševu. Hradci hrozí Dinamo Záhřeb

Aktualizujeme
Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s vyřazeným klubem z kvalifikace o postup do Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude buď izraelský tým Beer Ševa, nebo srbský hegemon...

3. srpna 2026  12:50,  aktualizováno  13:24

Woltemade mu hned připomněl, jak mu dal dva góly. Horníček o dojmech v Newcastlu

Český brankář Lukáš Horníček

Když fotbalový brankář Lukáš Horníček dorazil na první trénink za svými novými spoluhráči z Newcastlu, hned si k němu našel cestu německý útočník Nick Woltemade. „Hezky jsem si popovídali. Hned mi...

3. srpna 2026  12:47

Pokud vyřadí Lyon, Sparta v boji o Ligu mistrů potká Fenerbahce, či Sturm Graz

Sparťanští fotbalisté oslavují premiérovou trefu Jonatana Brunese proti Zlínu.

Sparťanští fotbalisté znají všechny překážky, které jim stojí v cestě do Ligy mistrů. Pokud v 3. předkole vyřadí vysoce favorizovaný Olympique Lyon, v závěrečné fázi kvalifikace narazí na lepšího ze...

3. srpna 2026  11:30,  aktualizováno  12:12

Sparta - Lyon: Kde naladíte Ligu mistrů v TV, statistiky a informace

Radost sparťanského střelce Andrewa Irvinga (vlevo) po gólu proti Zlínu.

Fotbalisty Sparty čekají velké zápasy o postup do Ligy mistrů. Ve 3. předkole se utkají s francouzským Lyonem. Začínají na Letné v úterý 4.8. od 20:00. Kde můžete utkání sledovat, jaké jsou poslední...

3. srpna 2026  11:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tlak v Jablonci už byl nesnesitelný, říká Alégué. Nejsem žádný nervák, přesvědčuje

Alexis Alégué pózuje v dresu Artisu.

Když před čtyřmi lety dorazil do Vyškova, měl za sebou rok bez jediného zápasu a angažmá ve druhé lize bral téměř jako poslední šanci zachránit profesionální kariéru. Teď se Alexis Alégué vrátil na...

3. srpna 2026  11:30

Ztráty jsou nepříjemné, ale není to jen o systému, říká plzeňský Hrošovský

Amadou Dante z Brna a Patrik Hrošovský z Plzně v souboji.

Dva domácí zápasy, jediný získaný bod. Fotbalisté Viktorie po sobotní remíze 1:1 se Zbrojovkou zůstávají na začátku nového ročníku Chance ligy za očekáváním. Zastupující kapitán Patrik Hrošovský...

3. srpna 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×