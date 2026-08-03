Sestřihy 2. kola Chance Ligy. Slavia znovu dominovala, Liberec hrál hodinu v devíti

Baník Ostrava – Slavia Praha 0:4
Slávističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku Chance Ligy s naprostým přehledem a na půdě ostravského Baníku zvítězili 4:0. V prvním poločase Sadílek nejprve z rohů asistoval Nowakovi a Zimovi, poté se sám gólově prosadil. V závěru utkání pak výsledek pečetil Ayaosi.
Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno 1:1
Návrat do nejvyšší soutěže oslavili výhrou nad Spartou, ve druhém kole fotbalisté Zbrojovky Brno berou bod ze hřiště Viktorie Plzeň za remízu 1:1. Za domácí v prvním poločase skóroval Christophe Kabongo, po změně stran vyrovnal Daniel Vašulín.
Sparta Praha – Zlín 3:1
Sparťanští fotbalisté si ve druhém kole Chance Ligy připsali první body v novém ročníku. V páteční předehrávce doma porazili Zlín 3:1 po gólech Irvinga, debutanta Brunese a Karabce. Za hosty na průběžných 1:1 srovnával Šmiga.
Bohemians – Hradec Králové 0:0
Vyrovnané utkání v Ďolíčku nabídlo velké šance na obou stranách, vítěze však nepřineslo. Fotbalisté Bohemians byli v prvním poločase duelu 2. kola nejvyšší soutěže aktivnější, po změně stran se pak hra vyrovnala. Hosté si uprostřed náročného programu odváží do Hradce Králové bod za bezbrankovou remízu.
Slovan Liberec – Teplice 0:1
Hned dvě červené karty pro domácí výrazně ovlivnily severočeský souboj. Už v úvodní minutě šel ze hřiště Vasil Kušej a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Fotbalisté Teplic početní převahu zužitkovali, nad Libercem po gólu Lukáše Marečka ze 61. minuty zvítězili 1:0.
Slovácko – Artis Brno 1:1
Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole Chance ligy s Artisem Brno 1:1. O góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve si v 80. minutě dal vlastní gól Neil Glossoa, o čtyři minuty později vyrovnal střídající Issa Fomba.
Sigma Olomouc – Mladá Boleslav 2:2
Olomoučtí fotbalisté ve druhém kole Chance Ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté dvakrát vedli, nejprve v první půli zásluhou Johna, na jehož trefu zareagoval domácí Tkáč. Za Středočechy se po změně stran prosadil střídající Šubert, bod Hanákům ale nakonec vystřelil z přímého kopu Sejk.
Pardubice – Jablonec 0:2
Ani na druhý pokus nedokázali fotbalisté Pardubic v této sezoně bodovat. Ve druhém kole první ligy na domácí půdě podlehli Jablonci 0:2. Nejprve si vlastní gól vstřelil Icha, před pauzou se pak ještě prosadil hostující Chramosta, který tak potvrdil vydařený start Severočechů do ročníku.