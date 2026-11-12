Sejk se ve 39. minutě ohnal rukou po Samuelu Dancákovi a hlavní sudí Jan Beneš ho rovnou vyloučil. Olomouc utrpěla v Hradci Králové debakl 0:5. Člen širšího kádru české reprezentace bude Sigmě chybět doma proti Slavii a Artisu a také v Mladé Boleslavi.
Ndiaye v prvním poločase dohrávky 11. kola s Bohemians 1905 udeřil loktem Samuela Obinaju a i jeho mužstvo v oslabení prohrálo (1:2). Senegalský útočník, jenž v utkání skóroval, následně chyběl na Slavii (1:4) a ve středečním úspěšném osmifinále poháru proti Jablonci (2:1). Po reprezentační pauze nenastoupí ani v dalším utkání proti Severočechům, tentokrát v lize.
Jeho spoluhráč Michal Jeřábek dostal za vyloučení na Slavii trest na jedno utkání, který už si odpykal v poháru. Jeden zápas bude Zlínu chybět Prince Mukuba, jenž viděl červenou kartu při porážce 0:1 v derby se Slováckem.
Komise uložila i několik pokut za nezvládnutou pořadatelskou službu či pyrotechniku na tribunách. Nejvyšší trest dostala Olomouc, jejíž fanoušci v zápase 13. kola proti Zbrojovce Brno použili vystřelovací pyrotechniku. Hanáci zaplatí 200 000 korun.