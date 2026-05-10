Chance Liga 2025/2026

Šéf Sparty reaguje: Stupňovaná nenávist, vedení Slavie má na závěru derby podíl

  12:06
První reakce fotbalové Sparty na sobotní scény v derby na Slavii: „Události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči našemu klubu.“ Největší zápas české ligy se nedohrál, protože domácí chuligáni před koncem vtrhli na trávník: někteří z nich napadli sparťanské fotbalisty, další házeli do sektoru hostujících fanoušků světlice.
Sparťanští fotbalisté opouští Eden poté, co fanoušci Slavie vtrhli na hřiště.

Sparťanští fotbalisté opouští Eden poté, co fanoušci Slavie vtrhli na hřiště. | foto: Michal Sváček, MAFRA

„Závěr sobotního derby je následek, nikoli příčina,“ uvedl pro server iSport.cz František Čupr, místopředseda představenstva Sparty. „Stupňovaná nenávist dlouhodobě, již několik sezon, pěstovaná a kultivovaná některými osobami spojenými se Slavií, pouze vyvrcholila fyzickým napadením našich hráčů přímo na hrací ploše. Podobných excesů v menším měřítku jsme zažili několik.“

„Fanoušci, hráči a členové realizačního týmu se nesmí na stadionu obávat o svou bezpečnost, zdraví a život,“ doplnil klub v krátkém vzkazu na sociálních sítích.

Je pravděpodobné, že utkání, které bylo přerušeno v nastaveném čase za stavu 3:2 pro Slavii, vedení ligy kontumuje ve prospěch Sparty. Už v neděli dopoledne svolala disciplinární komise mimořádné jednání.

Sparťanští fotbalisté se po úprku do kabin okamžitě vydali dlouhou chodbou do garáží, kde na ně čekal přistavený autobus. Někteří hráči se ani nestihli vysvléknout z dresu, při nástupu je před rozdováděným davem pro jistotu chránili policejní těžkooděnci.

Kromě brankáře Jakuba Surovčíka domácí chuligáni atakovali ještě útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Jeden z domácích fanoušků přiběhl až ke střídačce Sparty, kde se strkal se záložníkem Sivertem Mannsverkem. Několik desítek sekund trvalo, než všichni sparťané zmizeli v tunelu.

Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a Spartou.

Právě tam při březnovém derby došlo k jinému incidentu, při němž slávistický fyzioterapeut Daniel Berger nakopl sparťanského útočníka Jana Kuchtu. Před stejným zápasem zase loučící se slávista Simon Deli vykřikoval do mikrofonu: „Smrt Spartě!“

„Slavii respektuji. Derby je kořením českého fotbalu, Sparta bez Slavie, Slavia bez Sparty by byly polovičními kluby. Přijímám omluvu Jaroslava Tvrdíka, vážím si i jeho odvahy, že ji vyřkl prakticky bezprostředně po přerušení utkání. Nicméně tím, že neustále dochází k omlouvání chování hráčů Slavie, realizačního týmu i jejích fanoušků, které je výrazně za hranou, má vedení Slavie podíl na závěru zápasu,“ přesvědčuje Čupr.

„Fotbal utrpěl strašnou ostudu, ze které se budeme opět chvíli vzpamatovávat. Vlastně není podstatné, co vyřkne disciplinární komise, včetně výsledku utkání, ale tady jsme se střelili do vlastního kolene,“ doplnil.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
10. května 2026  12:06

10. května 2026  11:40

10. května 2026  11:04

10. května 2026  10:45

10. května 2026  10:22

10. května 2026  9:38,  aktualizováno  10:15

10. května 2026  9:48

10. května 2026,  aktualizováno  9:28

9. května 2026  21:46,  aktualizováno  23:54

9. května 2026  23:25,  aktualizováno  23:46

9. května 2026  22:22,  aktualizováno  22:46

9. května 2026  22:32

