Šéf rozhodčích: Věřím, že protesty klubů jsou jen náhoda. Některé z nich nechápu

Jiří Čihák
  14:51
Plzeň, Pardubice, Bohemians, Olomouc a naposledy Baník. Kluby, které v úvodních čtyřech ligových kolech podaly oficiální protest proti výkonům rozhodčích. „Věřím, že je to jen náhoda,“ tvrdí šéf komise Libor Kovařík. Ale co když není?
Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR | foto: www.fotbal.cz, Jan Tauber

Fotbalisté Hradce Králové a Pardubic v diskusi s hlavním rozhodčím Karlem...
Pavel Kadeřábek nechce vidět žlutou kartu, kterou mu ukazuje rozhodčí Dalibor...
Mladoboleslavský kapitán Martin Králik diskutuje s rozhodčím, zatímco se...
Olomoucký brankář Jan Koutný dostává červenou kartu v utkání se Spartou.
5 fotografií

„Představit si dokážu všechno,“ reagoval.

Někdo by si mohl myslet, že protestů přibývá, aby byl na sudí a Kovaříkovu komisi větší tlak. „Nemám takový pocit a nechci spekulovat, říká.

Tak proč je protestů tolik?
Na protest má každý právo a třeba v případě Bohemky pro to mám naprosté pochopení.

Sudí Orel po druhé žluté kartě vyloučil Sinjavského, ač v souboji se Suchanem fauloval jablonecký hráč.
Klub podal protest, aby mohl být jeho hráč omilostněn. Je to běžný procedurální krok, který se musí udělat, aby hráči nebyl udělen trest. My jsme řekli, že červená karta byla udělena chybně, že se hráč nedopustil žádného přestupku a já věřím, že to disciplinárka zohlední.

Pánové, respekt, jsem tady nový! Zelené pásky pro začínající sudí se objeví i v lize

Co stížnosti dalších klubů?
Netěší mě a v některé z nich upřímně nechápu. Je domluvené, že mi může z každého klubu kdykoli zavolat jeden funkcionář, já mu to vždy zvednu a vysvětlím náš postoj. Tím, že se pošle protest, se vůbec nic nemění. V některých případech to pro mě bylo překvapení.

Co děláte, když protest přijde?
Aniž by přišel, zabýváme se každým utkáním. Procházíme všechny důležité situace a rozhodčí interně hodnotíme. Ten, kdo píská dobře, píská často. Kdo dělá chyby, píská méně. Je to úplně normální postup. Stejně jako to, že rozhodčím chyby ukazujeme a snažíme se, aby je neopakovali.

Ale?
Pořád jsou to jen lidi. Stejně jako chybují hráči, chybují i rozhodčí. Naším úkolem je, aby nedostatků bylo co nejméně. A pokud protest přijde, objektivně se vyjádříme.

Mohou být protesty součástí taktiky? Že se kluby snaží dostat rozhodčím do hlavy?
Takhle nepřemýšlím. Určitě by to tak být nemělo. Rozhodčí musí pískat stejně bez ohledu na to, jestli nějaký protest je, či není.

Jak jste s výkony svých sudích po čtyřech kolech spokojený vy?
Vždycky se snažíme být lepší. Když se uspokojíte, vaše výkonnost půjde dolů. Fotbal se přitom posouvá, každá sezona je těžší a rychlejší. Týmy mají čím dál větší realizační týmy i zázemí a my s nimi musíme držet krok. Proto platí, že spokojení nemůžeme být nikdy. I když proběhne víkendové kolo v relativním klidu, v každém utkání najdeme momenty, které rozhodčí mohli vyřešit lépe. Kluci jsou si toho vědomí.

Šéf sudích před ligovým finišem: Chyby? Nejsme roboti. Funkcionáři už mi nevolají

V posledních kolech se v lize taky řeší pokles čistého času. Váš pohled?
Že nejdůležitější je, jestli chtějí hrát fotbal samotné týmy.

Jakou moc v tom má rozhodčí?
Ovlivní jen malou část. Ale pokud hráči vědomě zdržují, chceme po rozhodčích, aby byli aktivní a pomáhali fotbalu. Mně osobně prodlevy hodně vadí.

Podle slávistického trenéra Trpišovského zdržování napomáhá i ligová novinka ohledně podavačů míčů. Ti balony pokládají na připravené kužely, odkud si je hráči sami berou.
Je pravda, že hra se tím nezrychlila, spíš naopak. Možná je to spravedlivější, protože se stávalo, že podavači hodili míč domácímu mužstvu rychleji. Při odkopech i u vhazování je to ale výrazné zdržení.

I proto česká liga ve srovnání s nejlepšími vychází v čistém čase jako nejhorší?
Je nutné doplnit, že jde o srovnání deseti nejlepších soutěží. Za Anglií, Španělskem nebo Německem zaostáváme i hráčsky a dovednostmi, takže je logické, že v podobném žebříčku budeme dole. To však neznamená, že to se to s rozhodčími nesnažíme řešit. Je špatně, pokud se třicet vteřin vykopává míč. Nikoho to nebaví. A hledáme cesty, jak to zlepšit.

Mimochodem, před rokem se hodně diskutoval o problémech s technikou ve VAR centru. Už je to lepší?
Občas problém nastane. Buď je problémem lidský faktor, trvá to dlouho – a v tom bych se chtěl rozhodčích zastat – i proto, že se řeší třeba dvě nebo tři situace najednou. Někdy je to ale bohužel také věc techniky.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
