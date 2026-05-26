Pavouk Chaly. Nikdy nefňukal, i Arsenal si může splnit, tuší Vachoušek

„Je to krásný příběh kluka, který netěží z talentu, ale má to všechno vydřené. Nikdy jsem ho neslyšel kňourat a brečet, teď se mu to vyplatilo,“ je pyšný teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek na nynějšího slávistu. Sám si zahrál na bronzovém Euru 2004, mistrovství světa ho minulo. „Ale Chaly se do nominace určitě dostane,“ nepochybuje bývalý reprezentant.
Co by to znamenalo pro Teplice?
Že jsme vychovali dalšího reprezentanta, je to hodně příjemný bonus. Kluk, který prošel druhou dorosteneckou ligu, se dostane do světového fotbalu a zahraje si mistrovství světa.
Z Teplic odcházel v létě 2024, co jste říkal na jeho progres za poslední rok?
Musím říct, že byl cílevědomý, počkal si na svoji šanci a byl správně připravený. Od té doby, co začal hrát ve Slavii, si šel za svým a přesně to charakterizuje jeho postoj k fotbalu. Je správně nastavený charakterově, bojovník, hecíř. Vyprofiloval se v hráče, který nikdy nic nevzdává, je to vítězný typ. Ke všemu došel obrovskou pílí a prací.
Je to teď podle vás stoper číslo jedna v Česku?
Momentálně má takovou formu a nastavení, že to je určitě jeden z top stoperů.
Web Transfermarkt ho oceňuje na 10 milionů eur, což z něj dělá nejdražšího hráče ligy. Jak vám to zní?
Jsme rádi, všichni mu to přejeme. Došel si pro to svým nastavením, poctivostí, vždy byl k sobě tvrdý. Prošel si i špatným obdobím, ale život vás formuje a on byl ve správný čas připravený, potvrdil svoji ctižádost a odhodlání.
Nezamotá se mu z toho hlava?
Nemyslím si, že je to ten typ. On si jde za svým cílem a jsem přesvědčený, že hlava se mu nezamotá.
Odejde po mistrovství světa ze Slavie do zahraničí?
Bude záležet na tom, jak se tam bude prezentovat on i český tým. A samozřejmě i na dobré nabídce pro Slavii.
Sní o Arsenalu, může se mu to splnit?
Proč ne? Dneska je výhoda, že z Česka se dá přestoupit kamkoliv. Kéž by to tak bylo, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby šel nejprve do menšího klubu v zahraničí a ten další už by klidně mohl být i Arsenal.
Londýnský klub vyhrál Premier League a je ve finále Ligy mistrů, momentálně patří k top světovým týmům. Byl by to pro něj velký skok?
Bylo by lepší, kdyby šel postupnými kroky než takhle, důležité je, aby vybral správný klub, kde má velkou šanci hrát. Aby se mohl dál rozvíjet.
A Anglie by mu seděla?
Je to takový stoper, který se nebojí soubojů, takže ani Anglie by se nemusel bát.
Jak podle vás dopadnou Češi na mistrovství světa?
Úspěch by byl, když postoupíme ze skupiny. Pokud se budeme prezentovat jako v baráži o MS, kdy jsme nechali na hřišti všechno, šli jsme do toho jako mužstvo a parta, máme velkou šanci to zvládnout. Pak je to už loterie, štěstí. Můžeme mít dobrý los, hráči naberou sebevědomí a stát se může cokoliv.
Je v Teplicích na obzoru nějaký další Chaloupek?
Těžko předjímat, ale dokážeme pracovat s mladými hráči, dáváme jim šanci, pak záleží už na nich, jestli se někdo stane Chaloupkem 2.
Třeba váš poslední objev Idris Hopi? Dva zápasy, dva góly, co říkáte na takový start útočníka s chorvatskými kořeny?
Je to další hráč, kterého jsme dostali do ligy. Určitě o něm ještě uslyšíme. Kéž by jich bylo víc, ale na to, jak jsme malé město, tak dokážeme implementovat do ligy docela dost našich odchovanců, což je pro nás vyznamenání.
Mládežnický trenér: Všude sáhne, všude se dostane
Chaloupku, Chaloupku, kdo v tobě přebývá? Pracant s pokorou, obětavec a srdcař, charakterizuje fotbalistu Štěpána Chaloupka jeden z jeho mládežnických trenérů David Šourek. Dříve netipoval, že bude pilířem reprezentace, teď tvrdí: „Přeju si ho v Anglii. Je to takový pavouk, ruka noha, všude sáhne, všude se dostane.“
Teď se odchovanec Teplic dostane podle všeho i na mistrovství světa, v nominaci na kemp už je a těžko si představit, že by současný slávista na turnaji scházel.
Šourek, současný trenér teplické devatenáctky, vedl obránce Chaloupka dva roky. „A upřímně, tehdy bych neřekl, že bude jedním ze základních stavebních kamenů národního týmu,“ nezapírá. „Byl to nevybroušený diamant.“
A brousil se ne v první, ale až v druhé dorostenecké lize. „Víme, kolik kluků mělo našlápnuto, a nedotáhlo to. Chaly nebyl v žádné mládežnické reprezentaci a stejně prorazil i z druhé ligy dorostu díky své enormní obětavosti a skvělému nastavení nedostat gól za žádnou cenu a za žádného stavu.“
Dveře do ligy mu pootevřel trenér Jiří Jarošík, dokořán je měl pak pod Zdenkem Frťalou. „Jarošík ne že vypouštěl těžké zápasy, ale hráče šetřil na důležitější soupeře. Takže Chaly se paradoxně obouchal proti těm nejlepším týmům, což hrálo velkou roli,“ připomíná Šourek. „Jsem obrovsky rád, že mu to všechno vyšlo, je to kluk pracovitý, skromný, pokorný. A srdcař.“
Šourek oceňuje, jak se stoper vypořádal s nepřízní osudu po přestupu do Slavie. V minulém ročníku jen paběrkoval, zato v tom, který právě skončil, se z něj stala kometa.
„Ukázal velký charakter v době, kdy po příchodu do Slavie rok nehrál. Nejdříve se zranil, pak pořád trpělivě makal, dřel, čekal na šanci,“ oceňuje Šourek na rodákovi z Meziboří. „Tehdy to přes obranu Slavie nebylo průchozí. Ale její realizační tým jeho vůle utvrdila v tom, že je připravený. Tuším, že když do Edenu přišel, bylo to složité. Když rok nehrajete, spousta hráčů začne hledat jinde, volá agentovi s prosbou pojďme pryč. Jak znám Chalyho, byl stoprocentně soustředěný: To je můj sen a já o něj zabojuju!“
Zabojoval úspěšně, v barážových zápasech nároďáku okouzlil. „Největší progres udělal pod panem Frťalou, měl málo prohraných soubojů. A co je důležité pro stopera, má i ofenzivní část. Už v Teplicích měl dobrou útočnou palici, ve Slavii přidal i góly nohou,“ vnímá Šourek, že osm zásahů v sezoně je na stopera brilantní číslo. „Úžasné. Kdysi bych na Chalyho nevsadil všechno, ale za svůj morál si tohle obrovsky zasloužil.“
Šourek je rád, že mohl takového hráče trénovat. „Nikde se ale nechlubím, že jsem ho vedl. A v životě bych si netroufl říct, že jsem byl něčím rozdílovým v jeho příběhu. Jsem rád, že jsem jeho součástí,“ rozzáří se kouč teplické U19. „Největší kredit mají trenéři, kteří ho dali do ligy, a jeho táta.“