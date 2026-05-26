Chance Liga 2025/2026

Pavouk Chaly. Nikdy nefňukal, i Arsenal si může splnit, tuší Vachoušek

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  7:50
Přestup do Slavie, teď mistrovství světa, po něm vysněný Arsenal? Jestli kariéra fotbalisty Štěpána Chaloupka poroste dál strmě jako dosud, nemusí to být utopie. Svůj druhý velký sen ze seznamu si nejspíš odškrtne už brzy, jméno třiadvacetiletého stopera by nemělo chybět ve finální nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koubka pro světový šampionát. A pocta to bude i pro Teplice, které ho pro velký fotbal vychovaly.
David Jurásek, Štěpán Chaloupek a Tomáš Vlček ze Slavie se radují po úvodní trefě utkání proti Plzni. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Je to krásný příběh kluka, který netěží z talentu, ale má to všechno vydřené. Nikdy jsem ho neslyšel kňourat a brečet, teď se mu to vyplatilo,“ je pyšný teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek na nynějšího slávistu. Sám si zahrál na bronzovém Euru 2004, mistrovství světa ho minulo. „Ale Chaly se do nominace určitě dostane,“ nepochybuje bývalý reprezentant.

Co by to znamenalo pro Teplice?
Že jsme vychovali dalšího reprezentanta, je to hodně příjemný bonus. Kluk, který prošel druhou dorosteneckou ligu, se dostane do světového fotbalu a zahraje si mistrovství světa.

Kyselá okurko! Sourozenci Chaloupkovi se vyhecovali až na mistrovství světa

Z Teplic odcházel v létě 2024, co jste říkal na jeho progres za poslední rok?
Musím říct, že byl cílevědomý, počkal si na svoji šanci a byl správně připravený. Od té doby, co začal hrát ve Slavii, si šel za svým a přesně to charakterizuje jeho postoj k fotbalu. Je správně nastavený charakterově, bojovník, hecíř. Vyprofiloval se v hráče, který nikdy nic nevzdává, je to vítězný typ. Ke všemu došel obrovskou pílí a prací.

Je to teď podle vás stoper číslo jedna v Česku?
Momentálně má takovou formu a nastavení, že to je určitě jeden z top stoperů.

Web Transfermarkt ho oceňuje na 10 milionů eur, což z něj dělá nejdražšího hráče ligy. Jak vám to zní?
Jsme rádi, všichni mu to přejeme. Došel si pro to svým nastavením, poctivostí, vždy byl k sobě tvrdý. Prošel si i špatným obdobím, ale život vás formuje a on byl ve správný čas připravený, potvrdil svoji ctižádost a odhodlání.

Teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek v rozhovoru s koučem Zdenkem Frťalou.

Nezamotá se mu z toho hlava?
Nemyslím si, že je to ten typ. On si jde za svým cílem a jsem přesvědčený, že hlava se mu nezamotá.

Odejde po mistrovství světa ze Slavie do zahraničí?
Bude záležet na tom, jak se tam bude prezentovat on i český tým. A samozřejmě i na dobré nabídce pro Slavii.

Sní o Arsenalu, může se mu to splnit?
Proč ne? Dneska je výhoda, že z Česka se dá přestoupit kamkoliv. Kéž by to tak bylo, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby šel nejprve do menšího klubu v zahraničí a ten další už by klidně mohl být i Arsenal.

Londýnský klub vyhrál Premier League a je ve finále Ligy mistrů, momentálně patří k top světovým týmům. Byl by to pro něj velký skok?
Bylo by lepší, kdyby šel postupnými kroky než takhle, důležité je, aby vybral správný klub, kde má velkou šanci hrát. Aby se mohl dál rozvíjet.

A Anglie by mu seděla?
Je to takový stoper, který se nebojí soubojů, takže ani Anglie by se nemusel bát.

Chaloupka trable s rozštěpem zocelily. Na internetu naslouchá i „chytrolínům“

Jak podle vás dopadnou Češi na mistrovství světa?
Úspěch by byl, když postoupíme ze skupiny. Pokud se budeme prezentovat jako v baráži o MS, kdy jsme nechali na hřišti všechno, šli jsme do toho jako mužstvo a parta, máme velkou šanci to zvládnout. Pak je to už loterie, štěstí. Můžeme mít dobrý los, hráči naberou sebevědomí a stát se může cokoliv.

Je v Teplicích na obzoru nějaký další Chaloupek?
Těžko předjímat, ale dokážeme pracovat s mladými hráči, dáváme jim šanci, pak záleží už na nich, jestli se někdo stane Chaloupkem 2.

Třeba váš poslední objev Idris Hopi? Dva zápasy, dva góly, co říkáte na takový start útočníka s chorvatskými kořeny?
Je to další hráč, kterého jsme dostali do ligy. Určitě o něm ještě uslyšíme. Kéž by jich bylo víc, ale na to, jak jsme malé město, tak dokážeme implementovat do ligy docela dost našich odchovanců, což je pro nás vyznamenání.

Mládežnický trenér: Všude sáhne, všude se dostane

Chaloupku, Chaloupku, kdo v tobě přebývá? Pracant s pokorou, obětavec a srdcař, charakterizuje fotbalistu Štěpána Chaloupka jeden z jeho mládežnických trenérů David Šourek. Dříve netipoval, že bude pilířem reprezentace, teď tvrdí: „Přeju si ho v Anglii. Je to takový pavouk, ruka noha, všude sáhne, všude se dostane.“

Teď se odchovanec Teplic dostane podle všeho i na mistrovství světa, v nominaci na kemp už je a těžko si představit, že by současný slávista na turnaji scházel.

Kouč teplické U19 David Šourek.

Šourek, současný trenér teplické devatenáctky, vedl obránce Chaloupka dva roky. „A upřímně, tehdy bych neřekl, že bude jedním ze základních stavebních kamenů národního týmu,“ nezapírá. „Byl to nevybroušený diamant.“

A brousil se ne v první, ale až v druhé dorostenecké lize. „Víme, kolik kluků mělo našlápnuto, a nedotáhlo to. Chaly nebyl v žádné mládežnické reprezentaci a stejně prorazil i z druhé ligy dorostu díky své enormní obětavosti a skvělému nastavení nedostat gól za žádnou cenu a za žádného stavu.“

Dveře do ligy mu pootevřel trenér Jiří Jarošík, dokořán je měl pak pod Zdenkem Frťalou. „Jarošík ne že vypouštěl těžké zápasy, ale hráče šetřil na důležitější soupeře. Takže Chaly se paradoxně obouchal proti těm nejlepším týmům, což hrálo velkou roli,“ připomíná Šourek. „Jsem obrovsky rád, že mu to všechno vyšlo, je to kluk pracovitý, skromný, pokorný. A srdcař.“

Šourek oceňuje, jak se stoper vypořádal s nepřízní osudu po přestupu do Slavie. V minulém ročníku jen paběrkoval, zato v tom, který právě skončil, se z něj stala kometa.

„Ukázal velký charakter v době, kdy po příchodu do Slavie rok nehrál. Nejdříve se zranil, pak pořád trpělivě makal, dřel, čekal na šanci,“ oceňuje Šourek na rodákovi z Meziboří. „Tehdy to přes obranu Slavie nebylo průchozí. Ale její realizační tým jeho vůle utvrdila v tom, že je připravený. Tuším, že když do Edenu přišel, bylo to složité. Když rok nehrajete, spousta hráčů začne hledat jinde, volá agentovi s prosbou pojďme pryč. Jak znám Chalyho, byl stoprocentně soustředěný: To je můj sen a já o něj zabojuju!“

Zabojoval úspěšně, v barážových zápasech nároďáku okouzlil. „Největší progres udělal pod panem Frťalou, měl málo prohraných soubojů. A co je důležité pro stopera, má i ofenzivní část. Už v Teplicích měl dobrou útočnou palici, ve Slavii přidal i góly nohou,“ vnímá Šourek, že osm zásahů v sezoně je na stopera brilantní číslo. „Úžasné. Kdysi bych na Chalyho nevsadil všechno, ale za svůj morál si tohle obrovsky zasloužil.“

Šourek je rád, že mohl takového hráče trénovat. „Nikde se ale nechlubím, že jsem ho vedl. A v životě bych si netroufl říct, že jsem byl něčím rozdílovým v jeho příběhu. Jsem rád, že jsem jeho součástí,“ rozzáří se kouč teplické U19. „Největší kredit mají trenéři, kteří ho dali do ligy, a jeho táta.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa?

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

Fotbalisté Paderbornu slaví gól v prodloužení proti Wolfsburgu.

Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1:2 po prodloužení, první...

25. května 2026  23:25

Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

Tomáš Souček po sestupu West Hamu z Premier League.

V neděli s West Hamem sestoupil z fotbalové Premier League, přesto Tomáš Souček naznačil, že by v londýnském celku mohl zůstat. „Věřím, že rodina West Hamu zůstane sjednocená a věrná i v této těžké...

25. května 2026  17:34

Spartě už Sporting v boji o Ligu mistrů nehrozí, jací soupeři číhají v předkolech?

Bodö/Glimt po porážce 0:5 v odvetě osmifinále Ligy mistrů vypadlo se Sportingem.

Už 17. června se losují druhá předkola evropských pohárů, v osudí bude určitě Hradec Králové a s ním buď Plzeň, nebo Jablonec. Sparta, která bude hrát o Ligu mistrů od 3. předkola, zase už zná úzký...

25. května 2026  15:40

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.

Pavel Šustr povede fotbalisty pražské Dukly i v příští sezoně navzdory sestupu z nejvyšší soutěže. Majitel klubu Matěj Turek to uvedl v podcastu Livesport Daily, byť výsledek uplynulého ročníku...

25. května 2026  14:43

Ve španělské nominaci schází zástupce Realu, zraněný Yamal své jméno slyšel

Španělský mladík Lamine Yamal přechází přes Fabiana Nurnbergera z Bulharska.

Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je osm hráčů...

25. května 2026  14:25

Chtěl jsem z něj udělat kapitána, přiznal trenér Kinského. Ten řeší, co bude dál

Obránce Micky van de Ven z Tottenhamu s českým brankářem Antonínem Kinským po...

Zpětně té historce vlastně ani věřit nemusíte, ale příběh českého brankáře Antonína Kinského dokresluje dokonale. „Při svém prvním utkání jsem mu plánoval dát kapitánskou pásku,“ zaznělo od Roberta...

25. května 2026  14:08

Pyrotechnika přerušila finále Německého poháru. Fanoušci protestovali proti svazu

Fanoušci při finále Německého poháru protestovali proti tamnímu fotbalovému...

Že by oba týmy naráz oslavovali gól Harryho Kanea? Těžko. Ve finále Německého poháru vzplál mohutný ohňostroj na tribunách z jiného důvodu. Fanoušci mnichovského Bayernu společně s protivníky ze...

25. května 2026  12:34

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové...

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní...

25. května 2026  12:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia údajně koupí gólmana z Ukrajiny za sto milionů

Sledujeme online
Ukrajinský brankář Nazar Domčak v dresu Lvova.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

25. května 2026  11:08

Kouč Jablonce Kozel: Nastala chvíle omladit, v Evropu pořád věříme

Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání proti Liberci

Už v 15. minutě posledního zápasu sezony dostali domácí fotbalisté Jablonce od Liberce „dárek“, když byl vyloučen Rýzek. Sice krkolomně, ale dlouhou přesilovku přece jen využili a výhrou 2:1 v...

25. května 2026

Teplice, „mistr“ mezi záchranáři. Frťala: Částečný úspěch, ač někdo bude proti

FK Mladá Boleslav - FK Teplice, 23. května 2026, Mladá Boleslav. Radost hráčů...

To nejlepší si nechali na konec. Sérií čtyř výher si fotbalisté prvoligových Teplic zpříjemnili blížící se rozchod na dovolenou, jejich turbulentní sezona vyústila v 11. místo po záchranářské...

25. května 2026  9:40

