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Chance Liga 2026/2027

Sedmdesátník Jarolím: Trénovat Slavii? Srdeční záležitost! Bylo to jedinečné

  11:01
Zadumaný trenér Karel Jarolím během utkání s Austrálií.

Zadumaný trenér Karel Jarolím během utkání s Austrálií. | foto: Vlastimil Vacek/FAČR

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Vážně už je tomuhle chlapíkovi sedmdesát let? Karel Jarolím stále vypadá velmi vitálně a tolik byste mu rozhodně netipovali. Bývalý úspěšný fotbalista a trenér, který se prosadil hlavně ve Slavii, nicméně tento týden významný životní milník oslavil.

„Hodně mě mrzí, že jsem se Slavií nikdy nezískal titul jako hráč,“ řekl Karel Jarolím při bilančním rozhovoru pro ČTK .

Čáslavský rodák začínal kopat v Třemošnici na Chrudimsku. Na dva roky ho zastavila žloutenka, důsledek mládežnického turnaje na Kubě. Po návratu k fotbalu ale rychle přestoupil z Pardubic do Slavie, což bylo pro jeho kariéru klíčové.

Brzy musel rukovat na vojnu a v roce 1979 získal s Duklou svůj jediný hráčský titul. „Odehrál jsem za ni jen pár zápasů. Nevím, co to trenéra Vejvodu napadlo, ale v Ostravě mě poslal do druhé půle a já dal Baníku gól. Šlo o přímý souboj o titul, ale od té doby už jsem zase moc nehrál. Velké zásluhy si nedělám, ale titul s Duklou mám,“ usmál se Jarolím.

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Za Slavii technický záložník odehrál 567 zápasů, ale jako hráč s ní titul nezískal. „Škoda, asi dvakrát jsme byli blízko,“ lituje dodnes.

Jako třicátník odešel do Francie, kde hrál za Rouen a Amiens. „Francie je pro mě druhý domov, mám na ni krásné vzpomínky. Když mi na začátku Korbelovy éry zavolal Vlasta Petržela, sám jsem se vyplatil z platné smlouvy a vrátil se do Slavie. Jenže po roce vlastně na mé místo koupili za rekordní částku Nečase. Litoval jsem, a kdybych to věděl, z Francie bych se tak brzy nevracel.“

Hrál ještě za Žižkov, Benešov, Bohemians a Českou Lípu.

Karel Jarolím na tréninku fotbalistů Mladé Boleslavi.

Na chodníku slávy před Edenem má svou hvězdu, kterou si vysloužil trenérskými úspěchy. V roce 2007 dovedl Slavii poprvé v historii do základní skupiny Ligy mistrů a hned i ke dvěma ligovým titulům. „Slavia je pro mě srdeční záležitost a tohle období bylo jedinečné. Cením si také double s bratislavským Slovanem a rád vzpomínám i na al-Ahlí v Saúdské Arábii. Byli jsme druzí v lize, vyhráli Královský pohár a hráli finále asijské Ligy mistrů,“ připomněl Jarolím.

Mistrovství světa nevyšlo

Úspěšnými fotbalisty byli i jeho synové Lukáš a David, dcera Anet se prosadila ve florbalu.

Oslavenec lituje, že se jako aktér nikdy nedostal na mistrovství světa. Přitom nominaci na šampionát v roce 1982 ve Španělsku měl téměř za jistou. „V přípravě jsem dal gól Řecku a předseda svazu Tománek mi povídal, že jsem si o nominaci řekl. Jenže nakonec místo mě vzali některé, kteří do té doby nehráli, jiní zase jeli zranění. Pamatuji si to jako dneska, obrovské zklamání. Měl jsem to bláhově za hotovou věc. Bylo to kruté, ale život šel dál.“

Trenér Karel Jarolím dohlíží na přípravu českých reprezentantů.

Druhý nezdar přišel ve funkci reprezentačního kouče. V kvalifikaci MS 2018 Češi neuspěli a v září byl Jarolím odvolán v letadle při návratu z Ruska po porážce 1:5. „Zkoušel jsem další hráče. Roli sehrálo i to, že končil předseda asociace Pelta a poměry se změnily,“ ohlíží se trenér, o jehož osudu rozhodl tehdejší místopředseda Roman Berbr.

Bude čerstvý sedmdesátník ještě někdy trénovat?

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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