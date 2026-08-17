Sebevědomý střelec Kabongo: Už na tréninku jsem hlásil, že půjdu na penaltu

„Je super mít tři góly, ale důležité je, aby se dařilo mužstvu. Já si věřím, doufal jsem, že budu dávat góly, a dávám je,“ řekl Kabongo, který si po utkání užíval také výrazně lepší atmosféru v plzeňské kabině. „Bylo to strašně důležité utkání, chtěli jsme ho konečně urvat a vyhrát. Dobrá nálada byla i po zápase v šatně.“
Před penaltou se bývalý mládežnický reprezentant příliš dlouho nerozmýšlel. „Zrovna minulý týden jsme se bavili o tom, že je lepší mít vybrané místo předem. Takže jsem si na to vzpomněl, řídil se tím a za ten gól jsem rád,“ přiznal.
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O tom, kdo bude při neúčasti Krčíka pokutový kop zahrávat, nebylo podle Kabonga předem rozhodnuto. „My jsme si neříkali, kdo půjde první nebo druhý. Prostě se to nějak sešlo na hřišti a já si vzal balon. Je pravda, že předtím na tréninku jsem klukům říkal, že když bude penalta, tak na ni půjdu. Takže mě nechali. Ale kdyby chtěl jít kopat třeba Hrošo (Hrošovský) nebo někdo ze starších hráčů, tak bych jim penaltu samozřejmě přenechal,“ vysvětlil.
Plzeňský útočník nastupuje v poslední době častěji ze strany, přestože je zvyklý spíše na pozici na hrotu. „Já si myslím, že dokážu odehrát utkání na kraji i vepředu. Trenér mě teď staví víc na kraj a nemám s tím problém. Jsem rád, že hraju každý zápas a užívám si to. Mám samozřejmě víc defenzivních úkolů, což nevoní žádnému útočníkovi, ale já se snažím prostě dělat to, co ode mne požaduje trenér,“ líčil Kabongo.
Sezonní maximum dvaadvacetiletého fotbalisty dosud bylo pět ligových branek, kterých dosáhl v sezoně 2022/23 na hostování ve slovenské Podbrezové. Letos má skvěle nakročeno, aby tuto hranici překonal, ale konkrétní číslo stanovené nemá. „V tomto ohledu si nedávám žádný cíl. Samozřejmě chci dát co nejvíc gólů, nejlépe skórovat v každém utkání, do kterého nastoupím. Snažím se co nejvíce pomoct týmu tím, co umím nejlíp. Pokud se to podaří, tak jsem samozřejmě rád, a když ne, tak jsem nesplnil úkol, který jsem měl.“
Určitým zklamáním pro mladého forvarda bylo, když na poslední chvíli vypadl z nominace na světový šampionát. „S tím jsem se vyrovnal celkem rychle. Potom, co mi trenér řekl, že nejedu, jsem sice byl chvíli smutný, ale pak jsem si řekl, že přichází další sezona a v ní musím dokázat, že do reprezentace patřím,“ prohlásil.
Už ve čtvrtek hraje Viktoria první utkání play off Evropské ligy na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad. „Co jsem slyšel, tak mají lehčí problémy a taky se jim moc nedaří. Ale atmosféra tam bude pekelná. Čeká nás těžké utkání a budeme rádi, když si odvezeme nějaký dobrý výsledek,“ uzavřel Kabongo.