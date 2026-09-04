Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha

„Sebastiana vnímáme jako velmi perspektivního hráče, který přes svůj nízký věk už ukázal, že se dokáže prosadit v dospělém fotbale. Je to levonohý obránce s velmi zajímavými parametry a potenciálem dalšího rozvoje,“ říká o posile teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Pech prošel mládeží Slavie Praha, od roku 2021 působil ve Spartě. Právě v rudém dresu se velmi brzy dokázal prosadit také mezi dospělými. Už v sedmnácti letech pravidelně nastupoval za sparťanskou rezervu ve druhé lize, kde v uplynulé sezoně odehrál jedenáct utkání a nasbíral téměř tisíc minut. Jeho výkonů si všimli i v prvoligovém áčku, s nímž absolvoval letní přípravu.
Do Teplic přichází ze Sparty na trvalý přestup. Součástí dohody není možnost zpětného odkupu hráče ze strany pražského klubu, Sparta má pouze předkupní právo v případě jeho případného budoucího přestupu.
„Sebastian zapadá přesně do cesty, kterou chceme v Teplicích jít – tedy přivádět talentované hráče, dávat jim prostor pro další růst a pracovat s nimi dlouhodobě,“ vysvětluje Vachoušek.
Pech patří mezi talenty ročníku 2009, pravidelně nastupuje za mládežnické reprezentační výběry, byl třeba součástí českého týmu na mistrovství světa hráčů do 17 let.
V Teplicích by rád brzy nakoukl do nejvyšší domácí soutěže. „Teplice jsou klub, kde mladí hráči dostávají šanci a kde se mohou posouvat dál. Jsem rád, že přestup vyšel. Chci na sobě pracovat, co nejrychleji se adaptovat na nové prostředí a zabojovat o svou šanci,“ přeje si posila sklářů.