Nejhorší scénář se nenaplnil, těší Nebylu, oporu Jablonce

  8:16
Na konci října odehrál celé vítězné derby proti Liberci, ale pak se z prvoligových trávníků vytratil. Slovenský záložník a jedna z klíčových opor fotbalistů FK Jablonec Sebastian Nebyla od té doby léčil zraněné koleno, do zimní přípravy už ale naskočil a věří, že na první jarní kolo bude stoprocentně fit.

Sebastian Nebyla | foto: FK Jablonec

Nenápadný dříč ve středu pole, který spolehlivě tmelí defenzivu s ofenzivou. Jak je záložník Sebastian Nebyla pro jablonecký fotbalový tým důležitý, se ukázalo v podzimní části první ligy.

V úvodních třinácti kolech nastoupil dvanáctkrát v základní sestavě (jednou chyběl kvůli žlutým kartám) a v tomto období nasbíral Jablonec 28 bodů. Po Nebylově zranění se už severočeskému celku tolik nedařilo a v dalších šesti duelech jich pobral jen sedm.

„Je opravdu těžké říct, jestli to bylo mojí absencí. Bylo ale jasné, že i mně se špatně koukalo na to, že když jsem byl zraněný, tak se týmu úplně nedařilo a body už se tolik nezískávaly. Ale pořád jsme po podzimu třetí a věřím, že jak jsme první část sezony dobře začali, tak tu druhou stejně dobře dokončíme. A určitě už se na rozdíl od loňska chceme probojovat do evropských pohárů,“ přeje si 23letý Sebastian Nebyla, někdejší klíčový muž slovenské reprezentace do 21 let. Do Jablonce přišel na konci ledna 2024 a v nejvyšší soutěži za něj dosud odehrál 56 zápasů s bilancí sedmi gólů a devíti asistencí.

Kdy a jak jste se zranil?
Bylo to v derby v Liberci ve 13. kole. Asi v 65. minutě jsem si kryl balon před protihráčem, nešťastně jsem si vytočil nohu a nějak mi v koleni ruplo. Od té doby jsem v něm cítil takovou nestabilitu.

A co bolest?
Možná nějaká mírná byla, ale byl jsem nastavený tak, že jsem chtěl zápas dohrát za každou cenu, navíc to bylo prestižní derby s Libercem a zhruba v tu chvíli jsme dali první gól. Tak jsem se zatnul a chtěl to řešit až po zápase, po kterém jsme si užili radost z důležitého vítězství.

Co bylo dál?
No, druhý den jsem nemohl chodit a hodně jsem se bál. Přiznám, že jsem měl v hlavě ten nejhorší scénář..., naštěstí se nenaplnil.

Bienvenue Kanakimana z Jablonce čistí kopačku svému spoluhráči Sebastianu Nebylovi za gól do sítě Sparty. (4. května 2025)

Jaká tedy byla diagnóza zranění?
Když jsem šel na magnetickou rezonanci, tak jsem měl velké obavy, že půjde o poškozený přední zkřížený vaz, podobně jako to bylo u libereckého stopera Gabriela, což jsem před derby zaznamenal. A to by bylo na dlouho bez fotbalu. Byl jsem opravdu hodně nervózní, naštěstí vyšetření ukázalo, že mám z nějakých padesáti procent natržený jen postranní vaz.

Asi jste si oddechl, že nebude nutná operace, je to tak?
Určitě. Měl jsem trochu štěstí v neštěstí, že nešlo o tak vážné zranění. I tak jsme ale museli být v léčbě opatrní. Pokud jde o koleno, je vždy lepší obětovat více času na regeneraci a obnovení vazu. Myslím, že jsme to s fyzioterapeuty, kondičními trenéry i doktory nakonec vyhodnotili správně tak, že nebude potřeba operace a budeme to řešit postupnou léčbou. A i když to trvalo možné o něco déle, než to vypadalo, chtěli jsme to koleno hlavně dát na sto procent dohromady.

Od konce října jste neodehrál žádný zápas, zažil jste někdy tak dlouhou pauzu kvůli zranění?
Takhle dlouhou nucenou přestávku jsem ještě nikdy v kariéře neměl. Byla to pro mě nová zkušenost, že jsem to na hřišti nemohl několik zápasů v řadě nijak ovlivnit, byl jsem jen jako divák a těžko se mi to prožívalo. S týmem jsem byl pořád v kontaktu, a když se na hřišti nedařilo, byl jsem zklamaný a naštvaný jako spoluhráči, ale mohl jsem jen doufat, že to zlomí. Nic víc.

Jak jste na tom aktuálně zdravotně na začátku zimní přípravy?
Cítím se už o mnoho lépe než na konci minulého roku. Do přípravy jsem se zapojil, což je pro mě velice důležité. Absolvuji už skoro všechny věci s týmem, ale je třeba být ještě trochu opatrný na to koleno. Ale adaptuji se už na společné tréninky, přece jen je to něco jiného, než když jsem se připravoval po zranění jenom sám. Je to na dobré cestě a pevně věřím, že stihnu už první jarní kolo.

Jak je ale složité vracet se po takovém zranění v zimě na těžkých terénech a na umělé trávě?
Je jasné, že na umělce je to jiné než na živé trávě, a jak jsem říkal, je třeba být na to koleno ještě trošku opatrný. Naštěstí ale zase jedeme na soustředění do Turecka, kde nás čekají dobré tréninkové podmínky a hlavně kvalitní přírodní tráva. Tam už to ve spolupráci s fyzioterapeuty, kondičáky a lékaři celé otestujeme na sto procent.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Gólman Jedlička v Plzni končí, veteráni Hejda s Kopicem dohrají sezonu v béčku

Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Bez Martina Jedličky, donedávna neotřesitelné brankářské jedničky. Bez dlouholetých opor Jana Hejdy a Jana Kopice. I bez útočníka Prince Adua. Plzeňští fotbalisté zahájili v sobotu dopoledne zimní...

Nejhorší scénář se nenaplnil, těší Nebylu, oporu Jablonce

Sebastian Nebyla už trénuje s Jabloncem.

Na konci října odehrál celé vítězné derby proti Liberci, ale pak se z prvoligových trávníků vytratil. Slovenský záložník a jedna z klíčových opor fotbalistů FK Jablonec Sebastian Nebyla od té doby...

11. ledna 2026  8:16

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

11. ledna 2026  8:11

Zpívající kněz. Další bizarní kampaň Viagemu láká do Ústí japonské turisty

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Za klub FK Jablonec, pad by snad i Japonec, zpívá se ve staré hymně ligového klubu od hitmakera Michala Davida. Jenže teď turisty ze země vycházejícího slunce láká jiný oddíl: neortodoxní ústecký...

11. ledna 2026  7:11

Jurásek a Slavia? Můžeme si pomoct navzájem, věří Trpišovský. Přestup se blíží

David Jurásek na tréninku fotbalové reprezentace před přípravným duelem v...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Je pravděpodobné, že do posledního přípravného zápasu na soustředění ve španělské Marbelle, který slávisté odehrají v pátek proti norskému Brannu, už zasáhne i on. David Jurásek, český fotbalový...

11. ledna 2026  6:32

Do semifinále fotbalového mistrovství Afriky postoupily Nigérie a Egypt

Victor Osimhen (vlevo) a Semi Ajayi v nigerijských dresech

Egyptští fotbalisté na mistrovství Afriky porazili ve čtvrtfinále v Agadiru obhájce titulu z Pobřeží slonoviny 3:2 a ve středu se utkají o postup do finále se Senegalem. Druhou dvojici tvoří domácí...

10. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  22:38

Zlepšovák podle JT: Střídačka naproti? Měl jsem tam klid. Slavia však zatím nevítězí

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Než aby mžoural proti slunci, které má na jihu Španělska sílu i v lednu, stoupl si Jindřich Trpišovský během druhé půle sobotní přípravy s německým Karlsruhe na opačnou stranu hřiště. Hezky do stínu....

10. ledna 2026  21:24

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal i jako soupeř v předkole

Peruánský ofenzivní hráč Joao Grimaldo (vpravo) právě podepsal smlouvu se...

Hbité levé křídlo, ve sparťanském rozestavení destíka, podhrotový hráč, brzy třiadvacet let, reprezentant Peru. Joao Grimaldo je druhou posilou fotbalové Sparty v zimním přestupním období. Přichází z...

10. ledna 2026  19:02

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Matyáše Vojty.

Slávističtí fotbalisté nevyhráli ani druhé utkání v zimní přípravě, na soustředění ve Španělsku po porážce s Basilejí tentokrát remizovali s druholigovým Karlsruhe 1:1, krátce po půli srovnal Prekop....

10. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  18:08

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

Do druhé půle naskočil se svítivou kapitánskou páskou. Realizační tým v čele s trenérem Brianem Priskem čerstvou posilu sparťanských fotbalistů Matyáše Vojtu vytrvale popoháněl k presinku: „Come on,...

10. ledna 2026  17:31

Švancara junior zamíří ze Zbrojovky do Artisu. Rivalové jednají o formě přesunu

Brněnský útočník Daniel Švancara oslavuje svůj gól v zápase mládežnické Ligy...

Už v následujících dnech může dojít k zajímavé změně adresy. Daniel Švancara, syn legendy Zbrojovky Brno Petra Švancary, dostal povolení, aby se připojil na soustředění městského rivala Artisu. Oba...

10. ledna 2026  16:51

Historický moment. Úřadující šampiony FA Cupu vyřadil tým ze šesté anglické ligy

Josh Kay z Macclesfieldu slaví s fanoušky po utkání 3. kola FA Cupu senzační...

Fotbalisté Crystal Palace loňský triumf v Anglickém poháru nezopakují. V novém ročníku ztroskotali hned na první překážce, když prohráli ve třetím kole 1:2 na hřišti Macclesfieldu ze šesté ligy....

10. ledna 2026  16:45

